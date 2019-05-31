«Должны созреть»: в Кремле заявили об отсутствии условий для встречи в нормандском формате

Для организации встречи в нормандском формате необходимо, чтобы Киев выполнял минские договорённости и вёл диалог с самопровозглашёнными республиками Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил об идущей «войне» против РФ, а глава МИД Германии Хайко Маас призвал Москву к «конструктивным шагам» для урегулирования конфликта. По мнению экспертов, Зеленский собирается укрепить свои позиции перед выборами в Раду, тогда как западные страны пытаются переложить ответственность за провал Минских соглашений на российские власти.

Необходимые для саммита в нормандском формате условия ещё не сформировались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время необходимость в такой встрече есть, заявил он.

«Вместе с тем, для того чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договорённостей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашённых республик», — сказал он.

Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и главы МИД Франции и Германии встречались и обсуждали проведение переговоров в нормандском формате, однако конкретики по итогам их встречи нет.

«Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел упомянутых стран, эта тематика обсуждалась. Но каких-то конкретных прикидок пока нет», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

При этом ранее Зеленский выступал за диалог с Россией. Ещё до второго тура выборов на Украине, будучи тогда кандидатом, он заявлял о своей готовности к разговору с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако после инаугурации, 23 мая, перед началом выступления в ответ на вопрос журналиста о возможности переговоров с Россией Зеленский ответил «нет».

При этом глава администрации украинского президента Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией, а сам Зеленский допускал возможность проведения референдума по соответствующему вопросу.

Однако 30 мая Зеленский заявил, что Киев ведёт войну против Москвы. Ранее подобное утверждал Пётр Порошенко, занимавший пост президента страны до Зеленского.

Такая перемена в позициях Зеленского связана с его желанием повысить популярность своей партии «Слуга народа» к досрочным выборам в Раду, которые состоятся 21 июля, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Ему хочется, чтобы его партия «Слуга народа» получила максимум голосов, поэтому, мне кажется, он разыгрывает российскую карту и демонстрирует своё неприятие диалога… Конечно, хотелось бы думать, что после выборов он вернётся к какой-то трезвой политике. Пока мы не видели каких-то конструктивных заявлений по восстановлению ситуации», — сказал он RT.

«Россия не является стороной конфликта»

Стоит отметить, что 30 мая глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас прибыли в Киев на встречу с Зеленским. По её итогам они заявили, что поддерживают курс нового президента на урегулирование конфликта в Донбассе «на основе переговоров с Россией».

«Мы приветствуем, что президент Зеленский вновь подтвердил приоритет на восстановление мира, а также приверженность минским договорённостям в рамках нормандского формата для достижения урегулирования на основе переговоров с Россией», — сообщается в итоговом коммюнике.

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Позже Маас заявил, что Германия ждёт от России «конструктивных шагов» на Украине.

«Ясно, что нам срочно нужны конструктивные шаги со стороны России, не только на Украине, но прежде всего там», — сказал он.

Также Маас допустил участие США в урегулировании на востоке Украины.

«Многие темы и конфликты, которыми мы занимаемся, возможно разрешить только при тесном американско-европейском согласовании и в рамках сотрудничества, это мы хотим делать. Например, к таким темам относится Украина», — добавил он.

Стоит отметить, что Россия не является участницей конфликта на востоке Украины. Подобные заявления — это попытка переложить ответственность на Россию, убеждён политолог Юрий Светов.

«Мне кажется, что главе МИД ФРГ стоило бы сказать: «А что должна сделать Германия для того, чтобы нормандский процесс продолжался?» Это попытка перекладывания ответственности на другие плечи. Вы участники нормандского процесса — Германия и Франция, выполняйте то, что от вас требуется, а потом уже можете говорить о том, что должна сделать Россия», — сказал он RT.

Так, глава МИД России Сергей Лавров в апреле призвал Францию и ФРГ «не допустить попыток ревизии» минских договорённостей.

В этом контексте заявления о «конструктивных шагах» со стороны Москвы вызывают недоумение, считает Оленченко.

«Россия не является стороной в этом конфликте. Единственное, если размышлять о конструктивных шагах — может, в части дипломатии, но мы и так достаточно корректны по отношению к Зеленскому, поэтому даже не знаю, к чему приладить выражение Хайко Мааса о конструктивных шагах», — констатировал эксперт.