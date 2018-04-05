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«Должны полететь головы»: уйдут ли в отставку Тереза Мэй и Борис Джонсон из-за лжи в деле Скрипаля

05 апреля 2018, 23:24  •  175 • В мире
Лейбористы требуют начать расследование в отношении министра иностранных дел Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Главу Форин Офиса обвиняют в том, что он ввёл в заблуждение общественность, сообщая о российском происхождении вещества, которым якобы отравили бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В Великобритании также растёт недоверие к правительству в целом в связи с заявлениями о «русском следе» в деле Скрипалей. По мнению экспертов, всё это может похоронить карьеру Джонсона, а также премьер-министра страны Терезы Мэй. О перспективах внутриполитического противостояния — в материале RT.
 
Тереза Мэй и Борис Джонсон AFP © STEFAN WERMUTH
 

«Сел в лужу»

Как накануне сообщили британские СМИ, Лейбористская партия Великобритании требует расследовать заявления министра иностранных дел страны Бориса Джонсона о российском происхождении нервно-паралитического газа типа «Новичок» (А-234), якобы применённого в Солсбери 4 марта 2018 года.

3 апреля 2018 года директор британской секретной военной лаборатории «Портон-Даун» Гэри Эйткенхед заявил, что его специалистам не удалось определить страну, где было изготовлено ядовитое вещество. Однако ранее Борис Джонсон, ссылаясь на аналитиков лаборатории, в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle утверждал, что вещество было произведено именно в России. Теперь главная оппозиционная партия страны требует призвать министра к ответу и выяснить, не лгал ли он на камеру. По словам лидера лейбористов Джереми Корбина, Джонсон «сел в лужу», и ему необходимо объясниться.

  • Джереми Корбин
  • Reuters
  • © Russell Cheyne / File Photo

«Министр иностранных дел должен ответить на серьёзные вопросы, не вводил ли он общественность в заблуждение», — заявил лорд-председатель Совета в теневом правительстве Великобритании Джон Триккет.

С ним солидарна и Диана Эббот, министр внутренних дел в теневом кабинете лейбористов.

«Кажется, что Борис Джонсон дезинформировал публику, утверждая, что «Портон-Даун» подтвердил ему, что нервно-паралитической газ, использованный в Солсбери, был российского происхождения», — подчеркнула политик.

Сам Борис Джонсон в ответ заявил, что действия его противников «на руку России». Наличие у РФ некоего мотива травить Скрипаля и причастность к созданию «Новичка», по мнению главы британского МИД, полностью подтверждают его правоту. Однако для многих такие оправдания звучат неубедительно. Вне внимания общественности не остался и тот факт, что 4 апреля 2018 года МИД Великобритании удалил запись в своём официальном Twitter. В ней утверждалось, что «Портон-Даун» подтвердил причастность России к производству ядовитого вещества, использованного в Солсбери.

«Серийный лжец Борис Джонсон снова пойман на лжи?» — задаётся вопросом в своём Twitter редактор Daily Mirror Кевин Магуайр.

Serial liar Boris Johnson caught lying again? https://t.co/iWrVR9huSc

— Kevin Maguire (@Kevin_Maguire) 3 апреля 2018 г.

«Если бы такое случилось в прошлом веке и британский МИД был бы вынужден отозвать заявление глобальной важности («Новичок»/Россия), то это по меньшей мере привело бы к отставке министра иностранных дел, если не всего правительства», — подчеркнул в своём Twitter глава британской редакции американского правоконсервативного издания Breitbart Рахим Кассам. 

1/ At any other point in the past 100 years, the fact that Britain's Foreign Office has had to retract statements of global import (vis Novichok/Russia) would AT LEAST lead to the resignation of the Foreign Minister, if not bring down an entire govt...

— Raheem

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