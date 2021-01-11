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«Должны ориентироваться на снижение числа несчастных случаев»: в России оценили разработку новых требований к сигаретам

11 января 2021, 18:30  •  89 • В России
Появление в России новых требований к производству сигарет снизит риски возникновения несчастных случаев, считают в Госдуме. Ранее в МЧС рассказали, что совместно с Минздравом готовят стандарт для сигарет, которые должны стать самозатухающими. В ведомстве выразили надежду, что эта мера вступит в силу в течение двух лет.
 
РИА Новости © Наталья Селиверстова
 

Разработка МЧС и Минздравом России нового стандарта сигарет, которые должны стать самозатухающими, вполне обоснованна. Такое мнение в беседе с RT высказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. По его словам, эта мера направлена на борьбу с несчастными случаями, происходящими из-за курения.

«Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что, помимо вреда для здоровья, курение очень часто приводит к несчастным случаям. Мы это хорошо знаем по взаимодействию с правоохранительными органами: несчастные случаи возникают, когда человек находится в нетрезвом состоянии, курит сидя, заснул, — это часто является причиной пожаров. Мне лично известны конкретные ситуации, когда сгорали целые семьи в Сибири в деревянных домах… Поэтому все меры, которые будут снижать подобного рода риски, оправданны», — заявил Говорин.

Вместе с тем депутат отметил, что у этого предложения будут и противники, в частности производители табачной продукции.

«Мы должны ориентироваться на снижение уровня и числа всякого рода несчастных случаев, связанных с табакокурением. Поэтому я лично абсолютно поддерживаю подобного рода инициативу», — заключил парламентарий.

Появление спецприспособлений в сигаретах может негативно отразиться на здоровье потребителей табачной продукции, а также на её стоимости. Об этом заявил президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

«Хотелось бы, чтобы тот табачный артефакт, который затухал бы в руках курильщика, затухал сам, если курильщик по каким-то причинам к нему какое-то время не возвращается. В части курительных изделий это является естественным сопутствованием курению. У «трубочников» и тех, кто курит сигары, такой проблемы нет, потому что трубка и сигара естественным образом затухают, если несколько минут к ним не прикасаться, но реализовать это на таком маленьком снаряде, как сигарета… Это будет крайне сложно», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал о проработке ведомством совместно с Минздравом нового стандарта сигарет.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, — это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к её гашению», — цитирует его ТАСС.

Еникеев выразил надежду, что «через два года этот стандарт будет утверждён в России». При этом, по его словам, самозатухающие сигареты распространены в Европе, а ранее были в СССР.

«Вопрос, как эта инициатива будет реализовываться»

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин назвал предложенную МЧС и Минздравом инициативу полезной, поскольку курение — одна из наиболее распространённых причин пожаров в жилом секторе.

«Это действительно одна из нередких причин пожара, можно подчеркнуть, что она входит в топ причин наряду с неисправной электропроводкой и прочими вещами. И если упавшая сигарета будет сама гаснуть, то есть не будет пожароопасна, это может сохранить множество жизней. Вопрос, как эта инициатива будет реализовываться, — сказал эксперт. — Как правило, сам курильщик погибает 100% — это первое, но вокруг гибнут и другие люди, которые к этому вообще никакого отношения не имели, не курили, ничего плохого не делали. Если эта инициатива хотя бы один-два пожара ликвидирует, на корню, это уже значит полезная инициатива».

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов выразил мнение, что, несмотря на имеющуюся проблематику с трагедиями из-за непотушенных сигарет, также требуется пропаганда здорового образа жизни и жёсткое ограничение по продаже табака.

Напомним, с 1 января курение запрещено в медицинских учреждениях, точках торговли, на базах и в складских помещениях. Такие правила вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Исключением станут только места, специально предназначенные для курения, они должны быть обозначены табличкой «Место для курения».

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