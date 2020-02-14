«Должны быть доступны»: правительство рассмотрит возможность снятия ограничений на закупки лекарств для онкобольных

Глава кабинета министров Михаил Мишустин дал министерствам ряд поручений, направленных на улучшение ситуации с лечением онкологических заболеваний, в первую очередь у детей. В частности, Минздрав, Минпромторг и несколько других ведомств должны представить предложения о возможности снять ограничения на госзакупки соответствующих иностранных препаратов. Кроме того, Росздравнадзор проведёт сравнительный анализ лекарств, воспроизведённых в России, с их зарубежными оригиналами.

Лекарство в радиационно-защитном боксе для работы с радиоактивными изотопами в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины РИА Новости © Александр Кондратюк

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд распоряжений, касающихся помощи онкобольным. Глава кабмина сделал это по итогам совещания по вопросу совершенствования онкологической медицинской помощи.

Так, до 12 марта Минздрав, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и ФАС должны представить предложения о возможности отмены ограничений на госзакупки ряда лекарств, «используемых при социально значимых заболеваниях».

«(Даны поручения. — RT) представить предложения о возможности отмены ограничений в отношении отдельных лекарственных препаратов, используемых при социально значимых заболеваниях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года №1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в распоряжении.

При этом Росздравнадзор должен провести сравнительный анализ воспроизведённых в России препаратов для лечения онкологических заболеваний с их оригиналами и до 14 апреля доложить правительству о результатах.

Также Росздравнадзору поручено контролировать ситуацию на рынке с лекарствами для онкобольных детей и оперативно информировать руководство кабмина, Минздрав и врачей профильных больниц.

В ходе совещания Мишустин отметил, что необходимые лекарства всегда должны быть доступны для пациентов.

«Очень важно, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов. Вы знаете, родители тяжелобольных детей жалуются, что нужных препаратов зачастую не хватает. Во многом это связано с тем, что у нас нет пока ни одного федерального органа, который следил бы, мониторил бы ситуацию — достаточно ли на рынке жизненно важных препаратов», — пояснил он.

Совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи

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Работа над улучшением качества российских препаратов продолжится, однако в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а его эффективность, добавил глава правительства.

Также Минздраву и Минфину поручено представить предложения о внесении изменений в законодательство, которые дадут пациенту возможность продолжать использование в амбулаторных условиях конкретного препарата, который был ему назначен и применялся в условиях стационара.

К тому же Минздрав должен ускорить работу по одобрению новых клинических рекомендаций по онкологическим заболеваниям, разработанных профессиональными медицинскими организациями, и размещению данных на официальном сайте Минздрава России в интернете, а также их доведению до врачей-онкологов.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в разговоре с RT назвал перечисленные меры «правильным решением». Он добавил, что это «первый шаг» по обеспечению доступности препаратов для лечения онкобольных, но аналогичные шаги нужно предпринять и в отношении других заболеваний».

«Могу сказать, что, конечно, этот вопрос очень актуальный, учитывая то, что онкологические заболевания требуют очень быстрого лечения. Как показала практика, не во всех субъектах есть достаточное количество лекарственных препаратов», — пояснил депутат.

Проблема лекарственного обеспечения онкобольных требует внимания, потому что с рынка «фактически ушли все базовые препараты», рассказал RT врач-онколог центра имени Блохина доктор медицинских наук Игорь Долгополов.

«Это не первая попытка систематизировать рынок лекарств... Здесь задача не в систематизации рынка лекарств, а в систематизации их поступления в стационар и их доступности для больных... Есть проблема времени ожидания помощи. Онкологический больной сейчас обследуется две-три недели, за это время опухоль вырастает», — добавил врач.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.

Закон вступает в силу 1 марта 2020 года и, как говорится в пояснении, устанавливает возможность ввоза в Россию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов при наличии решения врачебной комиссии. Основанием для закупки данной категории препаратов станет решение врачебной комиссии медицинского учреждения о том, что зарегистрированные в России лекарства неэффективны при лечении конкретного пациента.

В начале января Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост премьер-министра, подписал поручение Минпромторгу, Минздраву, МВД и Минфину, согласно которому ведомства должны подготовить проект постановления о выделении до 22 млн рублей на закупку иностранных препаратов, необходимых для лечения детей с тяжёлыми хроническими заболеваниями.