«Должно снизить число отравлений»: правительство запретило продавать спиртосодержащие настойки дешевле крепкого алкоголя

Правительство РФ запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже минимальной, установленной для алкогольных товаров. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. Глава кабмина выразил надежду, что эта инициатива снизит число отравлений. Опрошенные RT эксперты уверены в том, что повышение стоимости спиртосодержащих настоек приведёт к падению спроса на такую продукцию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «Об ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции». Документом запрещается розничная продажа непищевых настоек, в том числе в организациях общественного питания, по цене ниже минимальной, установленной для алкогольных товаров.

Соответствующие поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя и табака внесло Министерство промышленности и торговли.

«Устанавливается запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции ниже цены, установленной для розничной продажи водки, ликёро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции», — говорится в постановлении на сайте правительства.

При этом запрет не распространяется на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию, непищевую спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное потребление, уточняется в документе.

«Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений... Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями», — заявил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, нововведение «выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности».

Вопрос ужесточения правил продажи спиртосодержащих лосьонов и настоек начал широко обсуждаться в конце 2016 — начале 2017 года, после того как в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником». В результате попадания в организм метанола погибли 74 человека, в общей сложности число пострадавших составило 123. После произошедшего был введён временный запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, который несколько раз пролонгировался.

Также отметим, что с 20 августа 2018 года в России вступил в силу указ об установлении новой единой цены на водку — 205 рублей. Кроме того, приказом Министерства финансов была установлена минимальная отпускная цена для производителей и оптовых продавцов водочной продукции. Заводы-изготовители не имеют права отпускать водку любого вида ниже стоимости 173 рубля, а оптовики — ниже 178 рублей за бутылку объёмом 0,5 л.

Помимо этого, в апреле RT со ссылкой на данные, предоставленные Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, сообщил о снижении на 22% за пять лет числа пациентов с диагнозом «алкоголизм» — с 1,9 млн человек в 2012 году до 1,5 млн в 2017-м.

С августа 2018 минимальная цена на бутылку водки объёмом 0,5л равна 205 рублям

РИА Новости

«Единственная проблема связана с контролем»

Принятое правительством РФ решение совершенно правильное и давно назревшее. Об этом заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Эксперт подчеркнул, что основным стимулом покупки подобной спиртосодержащей продукции является желание определённой части населения сэкономить.

«Естественно, самый главный фактор, из-за которого приобретается не алкогольная продукция, а спиртосодержащие настойки под видом парфюмерной косметической продукции, либо продукции бытовой химии, либо медицинских настоек, — цена. То есть если ценовой фактор и выгоду при приобретении убрать, то никакого смысла покупать для употребления медицинские настойки нет. Потому что намного лучше покупать алкогольную продукцию, которая прошла все проверки по качеству. Проблема, таким образом, решается процентов на 90, так что это очень важное решение. К тому же оно обеспечит дополнительные поступления в консолидированный бюджет — порядка 20%», — отметил Шапкин в беседе с RT.

В свою очередь, основатель движений «Антинаркотический фронт» и «Антиалкогольный фронт» Евгений Буянов заметил, что принятая поправка соответствует разработанной концепции по снижению потребления алкоголя, одним из ключевых пунктов которой является повышение цен и акцизов.

«То есть чем дороже алкоголь, тем меньше народа будет его употреблять. Если мы говорим не об алкоголиках, которые уже становятся физически зависимыми, а о здоровом населении, то чем выше цена и чем более труднодоступен алкоголь, тем потребление меньше. На протяжении последних лет мы видим результаты стратегии правительства по борьбе с алкоголизацией. Потребление из года в год снижается», — заявил Буянов RT.

Активист выразил уверенность в том, что инициатива правительства РФ в самое ближайшее время должна привести к положительным результатам.

«Эта инициатива во многом поможет. Единственная проблема связана с контролем. Потому что некоторые сети начали заниматься розливом алкоголя. Покупают уже не столько «Боярышник», сколько непонятные коктейли непосредственно в стаканах на розлив», — пояснил он.