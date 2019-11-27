«Должно щелкнуть в какой-то момент»

России необходимо сосредоточиться не только на выращивании профессиональных кадров, но и на их сохранности. Чтобы бороться с «утечкой мозгов», важно улучшать условия для будущих специалистов. Речь идет в том числе и о возможности карьерного роста. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации, комментируя выступление президента на форуме «ПроеКТОриЯ». Обращаясь к школьникам и студентам, Владимир Путин поделился с ними личным опытом выбора профессии, а также объяснил, почему заниматься любимым делом так важно.

На благо всех

В этом году президент не смог лично посетить всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который регулярно проводится в Ярославле с 2013 года и помогает старшеклассникам определиться с выбором будущей специальности. В 2019-м площадка собрала более 500 школьников и 120 педагогов, а также представителей 50 компаний и вузов из 80 регионов страны.

Но расстояние в 300 км не стало препятствием для обращения президента к командам, победившим в конкурсе лучших профориентационных практик. Глава государства, находясь в своей резиденции в Ново-Огарево, выступил на открытом уроке «Школа завтрашнего дня» в режиме видеоконференции.

— К сожалению, в этом году я не смог лично присутствовать в Ярославле, но хочу поприветствовать от души всех, кто собрался в этом замечательном, древнем русском городе, — начал свое выступление президент.

По его словам, программы, подобные «ПроеКТОриИ», помогают молодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни и не ошибиться с этим выбором.

— Чрезвычайно важно и для каждого из вас, и для страны в целом… Вы знаете, что мы стоим на пороге серьезных изменений, не только наша страна — весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, которые бурно, просто на глазах у нас меняют мир, — сказал Владимир Путин.

Именно поэтому необходимо, чтобы сегодняшние школьники выбрали для себя именно тот вид деятельности, где «они смогут быть наиболее востребованными» и добьются максимального результата, продолжил президент.

— Только в этом году четверть миллиона молодых людей пришли на крупные предприятия нашей страны, которые занимаются инновациями. Это и новые материалы, лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, биология в самом широком смысле этого слова, включая генетические исследования, — пояснил лидер России.

Личный опыт

Выступая перед участниками форума, Владимир Путин признал: выбор специальности — довольно тернистый путь.И даже вспомнил «очень сложные дискуссии», которые он вел на этот счет с родными и близкими.

Например, на определенном этапе своей жизни Владимир Путин хотел стать моряком или летчиком. Чтобы окончательно определиться с выбором, он внимательно присматривался к каждой профессии, наблюдал за ней со стороны. Придерживаться такого же подхода глава государства посоветовал всем школьникам и студентам.

— Должно быть что-то внутри, щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата, — пояснил президент. — Усидчивость появится в тот самый момент, когда вы найдете дело, которому вы хотите посвятить свою жизнь. Когда человек занимается любимым делом, он не замечает времени, которое летит вокруг него, он из времени уходит, усидчивость появляется мгновенно.

По его словам, очень важно добиваться «хотя бы маленьких, но результатов».

— Как только вы будете заниматься любимым делом и будете добиваться маленьких результатов, — всё, всё сложится сразу, — заверил Владимир Путин.

Сохранить класс

Владимир Путин в ходе мероприятия отметил, что в России хорошо развита математическая школа, что дает конкурентное преимущество по сравнению с зарубежными странами.

- Математика – можно что сказать? У нас научились считать, и всё. Но математика же не счёт. Я недавно встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса», буквально два дня назад. У них есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнёрами, - заявил президен.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба Кремля не сообщала о встрече Владимира Путина с представителями «Яндекса», на прошлой неделе анонсировавшего новую схему корпоративного управления с участием Фонда общественных интересов.

Уровень отечественной системы образования по-прежнему остается высоким — это подтверждают в том числе и результаты международных олимпиад, считает председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Тем не менее, отметил он, проблема «утечки мозгов» с повестки дня пока не уходит.

— Эта вечная тема. Здесь вопрос, как государство и его экономическая, а также социальная модель обеспечивает не только выращивание кадров, но и обеспечивает их сохранность, — заявил «Известиям» сенатор. — Чтобы сохранить кадры, нужно создавать условия. Условия, которые определяются не только зарплатой и материальным положением, но и возможностью карьерного и профессионального роста, возможностью совершенствоваться.

Вопрос сохранности кадров — тема, которая требует особого внимания. И первое слово здесь за бизнесом, который должен тесно сотрудничать с учебными заведениями, добавил Валерий Рязанский.

— Они должны подхватывать молодых, интересных и талантливых ребят уже на вторых — третьих курсах, когда начинает обозначаться специализация. Именно тогда людей нужно приглашать на технологические, конструкторские бизнес-тренинги, которые помогут познакомиться со структурой работы на предприятиях, — считает он.

Энергетический вопрос

26 ноября Владимир Путин также провел рабочую встречу с министром энергетики Александром Новаком и руководителем компании «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе беседы обсуждалась готовность энергетического комплекса к зимнему периоду.

Президент напомнил, что на региональном уровне, к сожалению, работа пока идет «не без сбоев». В зоне особого внимания находятся «такие территории как Крым, Калининград, Иркутская энергосистема, где был паводок, а также Дальневосточный федеральный округ», согласился Александр Новак.

На встрече затрагивался и вопрос российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики. Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» направил Киеву официальное предложение по заключению нового транзитного контракта. Кроме того, по итогам встречи он отметил, что для транзита голубого топлива Украине необходимо в скорейшее время сертифицировать оператора газотранспортной системы.