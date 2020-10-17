«Должно быть приоритетным»: в ООН выразили надежду на продление СНВ-III Россией и США

В ООН надеются на продление Россией и США договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик. Срок действия документа истекает 4 февраля 2021 года. Ранее Владимир Путин призвал продлить договор СНВ-III без всяких условий хотя бы на год. По его словам, документ выполняет фундаментальную роль ограничителя гонки вооружений. В то же время в Совете национальной безопасности США назвали инициативу Путина «обречённой на провал». По мнению российских парламентариев, на позицию Вашингтона влияют предстоящие выборы, в то время как Москва делает всё для того, чтобы сохранить методы ограничения ядерного оружия.

В ООН надеются на продление Россией и США договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Я не хочу давать комментариев по поводу тех или иных позиций, которые может занимать каждая сторона. По мнению Генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша. — RT), продление СНВ-III должно быть приоритетным. Мы очень сильно надеемся, что стороны — Россия и США — договорятся о дальнейших шагах», — приводит слова Дюжаррика РИА Новости.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий. Об этом глава государства высказался на совещании с постоянными членами российского Совбеза.

«У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», — сказал Путин.

Президент указал на нежелательность прекращения действия договора в отсутствие какого-либо замещающего документа подобного рода.

«Все предыдущие годы договор СНВ-III работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями», — отметил Путин.

Он обратил внимание на то, что Россия располагает новыми системами вооружения, которых нет у США. Вместе с тем президент указал, что это не означает отказ российской стороны обсуждать данный аспект.

Путин обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой донести обозначенную им позицию до США.

«Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнёрам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ», — сказал президент.

Глава МИД пообещал выполнить указание как можно скорее. Вместе с тем в ходе заседания Совбеза Лавров указал, что к настоящему времени все остальные инструменты поддержания стратегической стабильности «уже разрушены либо предлагаются американцами к прекращению».

Позднее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал обречённым на провал предложение продлить договор на год.

«Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений», — добавил он.

По его словам, США предлагали продление на год в обмен на то, что обе страны на это время установят лимиты на число ядерных боеголовок.

«Это было бы победой для обеих сторон. И мы считали, что русские были готовы принять то предложение, когда я встречался с моим коллегой в Женеве», — добавил он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что для продления договора по варианту, который предложила Россия, не требовались бы дополнительные процедуры.

«Конгресс и наше Федеральное собрание утвердили бы, проголосовали, он бы продолжал действовать», — заметил он.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил надежду, что договор всё же будет подписан.

«Я надеюсь, что всё-таки благоразумие у представителей администрации США возобладает и договор на продление на год будет подписан для того, чтобы мир вздохнул спокойно. И дальше, уже после выборов президента США, за стол переговоров можно было сесть, невзирая уже на то, как это отразится на голосах или сторонниках… Это будет спокойно, никаких обязательств, а будут обязательства лишь перед мировым сообществом, которое ждёт положительного результата от переговоров России и США», — заключил он.

Договор СНВ-III

Напомним, договор СНВ-III был подписан в 2010 году тогдашними лидерами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. По условиям соглашения стороны обязались в течение семи лет сократить численность развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков до 700 единиц.

Количество боезарядов на развёрнутых носителях не должно превышать 1550. При этом численность развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок не должна превышать 800 единиц.

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В документе предусмотрено право каждого участника самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических вооружений, а также проводить их модернизацию. Соглашение истекает 4 февраля 2021 года, но его можно пролонгировать ещё на пять лет.

В середине октября состоялся новый обмен мнениями о продлении СНВ-III между представителями Москвы и Белого дома. Так, в США заявили о готовности продлить договор с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран. Об этом высказался спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы готовы к сделке, можем достичь её уже завтра, но Москва также должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это», — сказал представитель Белого дома.

В России предложение США назвали неприемлемым. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вопрос контроля над вооружениями следует рассматривать комплексно.

«Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема. Не потому, что мы против заморозки, а потому, что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности», — сказал замминистра.

Он пояснил, что под комплексом подразумевается обсуждение статуса космического вооружения, противоракетной обороны, а также новых американских носителей стратегической дальности в обычном оснащении.

Замглавы МИД добавил, что Москва не намерена предоставлять Вашингтону соглашение, «приуроченное» к президентскому голосованию в США.

Комментируя сложившуюся вокруг договора ситуацию, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал на ответственную позицию России.

«Очень ответственно ведёт себя в этом вопросе Россия. И руководство России делает всё для того, чтобы сохранить эти договоры, и, таким образом, дать надежду, дать определённый шанс на то, что методы ограничения ядерного оружия были сохранены хотя бы в каком-то качестве», — сказал сенатор в беседе с RT.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Москва проявляет гибкость в ситуации с продлением СНВ-III.

«Мы видим гибкость Кремля. Президент Путин предлагает продлить договор хотя бы на год, потому что срок уже истекает... Главная цель России — сохранить мировую стратегическую стабильность», — подчеркнул эксперт.