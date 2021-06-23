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Должник или одесский Штирлиц? Куда пропал начштаба морской охраны Украины

23 июня 2021, 07:05  •  383 • Украина

Скандальная история исчезновения начальника штаба одесского отряда морской охраны Украины Алексея Черткова обрастает новыми подробностями.

Поиски капитана первого ранга, пропавшего 1 июня, до сих пор не увенчались успехом. Его ищут уже более двадцати суток.

На днях некоторые детали, связанные с исчезновением офицера, озвучили в нацполиции Украины. Также украинские СМИ сообщают, что СБУ изучает возможную связь этой истории с российскими спецслужбами.

Украинское издание «Страна» разбиралось в том, какие версии пропажи Черткова следствие отрабатывает на данный момент.


Долги, конфликт с женой и зачистка данных

Глава главного следственного управления нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе на минувших выходных заявил, что у пропавшего офицера был конфликт с женой и он задолжал много денег. Также он крупно проигрался в казино.

По словам Цуцкиридзе, пропал Чертков после того как отменилось совещание 1 июня, на которое он шел. Он вернулся домой, но его супруга утверждала, что не пустила его в дом.

«Он возвращался домой. Жена сначала сказала, что такого факта не было.

Потом со специалистом-полиграфологом мы повторно провели допрос и все же установили, опять же с теми показаниями свидетелей, что он домой возвращался и был конфликт», — пояснил Цуцкиридзе.

По словам Цуцкиридзе, Чертков не пересекал границу Украины. Последний раз начальника штаба зафиксировала уличная камера в Одессе поздним вечером 1 июня, при нем была сумка, в которой как минимум были его личные документы.

На данный момент есть несколько версий его исчезновения, среди них как проблемы в личной жизни, так и профессиональные причины.

«Этот гражданин был не последним человеком в своей структуре. То есть у него был доступ к какой-то государственной тайне, поэтому СБУ также привлекли к совместной следственно-оперативной группе», — рассказал Цуцкиридзе.

После исчезновения офицера правоохранители провели обыск в его рабочем кабинете и обнаружили технику, с которой была удалена информация, а также рукописные заметки Черткова.

«Это обычные такие вкладыши, на которых он писал, у кого взял в долг и о конфликте с женой… В одной из записок была такая запись, которую мы сейчас не можем понять: „Я больше не могу вам платить“. Такая была записка», — сообщил руководитель следственного управления.

Из показаний коллег Черткова следует, что в течение последнего полугода он занимал значительные суммы денег, около десяти тысяч долларов.

Полиция выяснила, что за день до исчезновения Чертков проиграл в онлайн-казино крупную сумму денег.

Таким образом, одной из версий причин исчезновения Черткова является наличие у него больших долгов. На данный момент правоохранители проверяют всех знакомых офицера, в том числе и тех, у кого он мог поселиться, и выясняют, кому была адресована записка.


Убийство из-за долгов или шпионаж?

Один из сотрудников СБУ в разговоре с журналистами подтвердил, что у Черткова были долги после игры в казино.

«Действительно, капитан первого ранга Алексей Чертков перед исчезновением набрал денег в долг.

Он играл в онлайн-казино и довольно давно. Туда и уходили деньги. На этой почве был конфликт с женой.

Его супруга тоже военнослужащая и работала старшим офицером в информационно-аналитическом отделе пограничной службы. И это дополнительная головная боль: связи жены проверяют сейчас тщательно», — пояснил источник издания в СБУ.

Помимо версии о том, что Чертков банально сбежал от долгов и бытовых проблем, рассматриваются и более «тяжелые» версии.

Одна из них о том, что офицер сбежал в Россию или был выкраден иностранными спецслужбами. Не исключается и версия убийства из-за долгов.

Также интересны обстоятельства исчезновения офицера.

По информации «Страны», Черткова первые сутки не могли найти из–за постоянно меняющейся от района к району геолокации его мобильного телефона.

Лишь позже удалось выяснить, что его мобильный телефон нарезал круги в маршрутке, будучи спрятанным за сиденье. Память телефона была заранее почищена.

Также в полицию поступал сигнал о том, что похожего на Алексея Черткова человека якобы видели в окрестностях села Алтестово, возле Хаджибейского лимана. Были даже организованы поиски на воде: полицейские проверяли версию о том, что офицера могли утопить. Однако тела так и не нашли, хотя водоем обследовали тщательно.

На двенадцатый день поисков в СМИ появилась информация, что Алексей Чертков якобы выехал в Россию через Харьков по поддельным документам. Но эту информацию опроверг глава следственного управления нацполиции Максим Цицкиридзе.

По информации «Страны», в украинских спецслужбах наиболее тщательно проверяют версию о том, что Чертков мог быть агентом российских спецслужб.

А его исчезновение произошло в рамках эксфильтрации: так называется операция по вывозу ценного разведчика с территории иностранного государства в том случае, если он попадает в поле зрения контрразведки этой страны. Любая спецслужба готовит такие операции заранее, также предусматривается направление поисков по ложным версиям и вбросам дезинформации.

Но пока о том, был ли Чертков шпионом или нет, остается лишь гадать. Это может подтвердиться, только если офицер засветится на территории другого государства. Впрочем, это тоже может не произойти по многим причинам, в том числе если разведке РФ невыгодно засвечивать связи пропавшего офицера с собой (если таковая связь на самом деле была).

К слову, военной контрразведке СБУ тоже невыгодно внимание СМИ к этой истории.

Ведь если шпионская версия подтвердится, это означает, что контрразведка прозевала у себя под носом разведчика уровня «Штирлица», имевшего доступ к секретным документам по ситуации и военным планам Украины на юге страны.

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