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«Должна сложиться фармацевтически управляемая ситуация»: в России выявлено 7843 новых случая COVID-19

17 июня 2020, 13:55  •  68 • В России
За сутки в России зафиксировано 7843 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией — это самый низкий показатель с 1 мая. В общей сложности в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 553 301 человека. С начала эпидемии выздоровели 304 342 пациента (10 036 — за последние сутки), скончались 7478 человек (194 — за день). Тем временем специалисты Минобороны и Минздрава рассказали о ходе клинических испытаний нескольких видов вакцин против коронавируса. В частности, министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что «фармацевтически управляемая ситуация» в стране сложится к февралю 2021 года, что позволит снять все введённые из-за коронавируса ограничения.
 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
 

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 7843 новых случая заболевания COVID-19 (этот показатель стал самым низким с 1 мая). По сообщению оперштаба, у 31,8% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предыдущие два дня в стране выявили 8248 и 8246 новых заболевших. В общей сложности в РФ диагноз COVID-19 был подтверждён у 553 301 человека, активными остаются менее половины случаев (241 481).

С начала эпидемии в России выздоровели 304 342 человека (55%), в том числе 10 036 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 7478 пациентов (1,35%). За сутки умерли 194 человека.

В Москве по-прежнему фиксируется наибольшее по стране количество заболевших, однако этот показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 1065 новых случаев COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 1416, а в предшествующий этому день — 1359.

В число других регионов, где число новых заболевших превысило 200, вошли Московская (680) и Нижегородская (238) области, Ханты-Мансийский автономный округ (237), Санкт-Петербург (228), Свердловская (227) и Воронежская области (201).

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено около 15,7 млн тестов на коронавирус (по этому показателю Россия находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 284 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 309 тыс. человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, в топ-5 субъектов РФ по количеству проведённых исследований на COVID-19 входят ЯНАО (35 180 тестов на 100 тыс. населения), Сахалинская область (29 015), Москва (27 698), Чукотский АО (25 569) и Республика Тува (25 129).

    Исследования двух форм российской вакцины

    Специалисты Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к клиническим испытаниям отечественной вакцины от COVID-19.

    «Минздравом России выдано разрешение на проведение клинических исследований, согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина», — приводит сообщение газета «Красная звезда».

    Отмечается, что в ближайшее время в рамках вакцинации первой группы добровольцев будет проверена безопасность и переносимость компонентов препаратов.

    Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что разрешение на клинические испытания вакцины выдано. В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания препарата займут около полутора месяцев.

    При этом глава Минздрава выразил мнение, что введённые из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения могут быть полностью сняты не ранее начала 2021 года.

    «Я думаю, что успокоиться можно будет с учётом того, что должна сложиться фармацевтически управляемая ситуация. Я думаю, что всё-таки нужно говорить о следующем годе... Мне кажется, это февраль», — отметил Мурашко.

    В пресс-службе Минздрава также рассказали подробности клинических исследований двух форм вакцины. В министерстве указали, что в испытаниях участвуют две группы добровольцев по 38 человек каждая.

    «Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве», — сообщили в Минздраве.

    Там отметили, что вакцину в форме раствора для внутримышечного введения будут исследовать в военном госпитале имени Бурденко, а препарат в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения испытают в Сеченовском университете.

    Клинические испытания дексаметазона

    Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «отличной новостью» и «научным прорывом» предоставленные британцами предварительные результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

    «Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция лёгких», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

    Сообщается, что проведённые в Оксфорде исследования препарата дексаметазон показали, что он понижает риск летального исхода среди больных COVID-19: на 35% — у подключённых к аппаратам ИВЛ и на 20% — у пациентов, получающих кислород.

    Сам дексаметазон известен уже более 60 лет и используется как противовоспалительное средство. Власти Великобритании к настоящему времени одобрили препарат для лечения коронавирусной инфекции. Представители египетского научного сообщества сообщили, что с определённым успехом использовали это лекарство для лечения пациентов с COVID-19 ещё до его регистрации в Британии.

    Поэтапное снятие ограничений в Москве

    Накануне в Москве произошло очередное смягчение режима ограничений, в частности, открылись летние веранты при стационарных заведениях общепита. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин встретился с представителями этой сферы. В ходе беседы с предпринимателями он выразил уверенность, что 23 июня рестораны смогут открыться в полной мере.

    «У нас после отмены пропусков прошло 7—8 дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идём, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — заявил градоначальник.

    Обратим внимание, что с 23 июня в Москве, помимо кафе и ресторанов, должны возобновить работу фитнес-центры и бассейны. При этом Собянин пояснил, что оставшиеся ограничительные меры, среди которых запрет на массовые мероприятия, будут сняты не ранее чем в середине июля.

    «Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — пояснил мэр столицы.

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