«Должна подать заявление»: 95-летняя вдова ветерана ВОВ не может встать в очередь на получение квартиры

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Таисия Еремеева уже который год живёт в разваливающемся доме практически без удобств. Здание подключено только к электросети. Пенсионерке и её детям приходится носить воду из колодца, отапливать дом дровами и мыться в корыте на кухне. Еремеевы имеют право на квартиру от государства, но до сих пор не смогли собрать документы, чтобы встать в очередь. Сами чиновники без заявления со стороны жильцов ничего сделать не могут. Впрочем, после запроса RT соцработники всё же решили помочь бабушке со сбором документов.

В одноэтажном покосившимся доме на Песчаной улице города Энгельса Саратовской области вместе с дочерью и сыном живёт 95-летняя Таисия Еремеева — ветеран труда. Она инвалид, с трудом передвигается с помощью ходунков. В доме нет никаких удобств, кроме света. Газ — из баллона, поэтому используют его только для плиты.

Постройка давно находится в плачевном состоянии. В здании местами провисли потолки, в стенах образовались щели, а полы прогнили и проваливаются. Отапливается дом дровяной печью и электрическими обогревателями. Из-за этого зимой в комнатах запах гари, а старая проводка не выдерживает большой нагрузки.

Ни к канализации, ни к водопроводу дом не подключён. Воду жильцы получают из колодца на участке, однако насоса нет: приходится носить вёдрами, а зимой иногда растапливать снег.

Бани на участке нет, поэтому моются Еремеевы в корыте на кухне. Роль санузла выполняет ведро со стульчаком — содержимое приходится выносить в выгребную яму на улице.

Еремеевы пытаются поддерживать постройку в относительно пристойном состоянии, но с каждым годом делать это становится всё труднее. Ремонтировать такой дом уже практически бесполезно, а на новый денег у них нет.

От старости и сырости начал проседать фундамент. Сгнивший деревянный каркас снаружи прикрыли рубероидом — благодаря этому дом выглядит не так ужасно.

95-летняя вдова ветерана ВОВ не может встать в очередь на получение квартиры

Вдова ветерана

Как вдове ветерана войны Таисии Алексеевне полагается квартира. Её муж, Иван Михайлович, служил минёром и стрелком, побывал в плену, пережил контузию. После окончания войны он два года прослужил в Чехословакии. Сама Еремеева трудилась в тылу.

«Работали на износ, скучать было некогда, — рассказала бабушка RT. — Я и окопы копала, и при госпитале работала одновременно регистратором и санитаркой, и для фронта одежду шила. Еды мало было, хорошо, что у нас корова своя была — молоко пили. С войны муж контуженный пришёл, первое время не говорил почти. Потом в Чехословакию уехал служить на два года. А как вернулся, мы вот этот дом построили. С тех пор здесь и живу».

Татьяна, дочь Таисии Алексеевны, перенесла операцию на горле в связи с онкологическим заболеванием — она практически не разговаривает.

Дети ухаживают за матерью, но они сами уже немолоды. Социальные работники ветерана не посещают.

© Фото из личного архива

Без документов — никуда

Представители администрации города Энгельса в разговоре с RT немного прояснили ситуацию с жильём и социальной опекой вдовы заслуженного ветерана.

Заместитель председателя комитета ЖКХ Энгельсского района Сергей Будюков рассказал RT, что Таисия Еремеева, безусловно, имеет право на получение жилья в качестве члена семьи скончавшегося ветерана войны, однако сначала она должна подать заявление.

«Таисия Алексеевна, будучи вдовой ветерана Великой Отечественной войны, подпадает под категорию лиц, которым полагается жилплощадь, — пояснил он RT. — Жильё должно быть выделено из фонда субъекта, то есть Саратовской области. Но для этого должно быть подано соответствующее заявление. Еремеевы должны обратиться в Министерство строительства и ЖКХ области».

Чиновник отметил, что к женщине уже съездили специалисты ведомства, они проконсультировали Еремееву и её родственников, а также пообещали помочь со сбором необходимого пакета документов.

Всё это можно было сделать ещё три года назад. В 2015 году сын Таисии, Дмитрий, уже приходил к чиновникам и ему объяснили, какие бумаги надо собрать. Но дальше процесс не пошёл. Возможно, в силу солидного возраста членов семьи и недостаточной юридической грамотности им было трудно сформировать весь пакет документов.

Директор районного комплексного центра социального обслуживания населения Ольга Сильченкова заверила, что Таисия Еремеева сама отказывалась от помощи социальных работников.

«Мы каждый год навещаем эту семью, — рассказала чиновница. — Но Таисия Алексеевна неоднократно отказывалась от услуг социальных работников в письменной форме. При том что это совсем недорогая опция: она стоит всего 254 рубля в месяц. В остальном Таисия Еремеева в качестве труженицы тыла и пенсионерки, а её дочь в качестве инвалида первой группы получают социальные пособия и выплаты в полном объёме».

Таисия Еремеева считает, что способна справиться со всеми трудностями с помощью детей, а 254 рубля в месяц — деньги для их семьи немаленькие. Впрочем, после запроса RT социальные работники вновь навестили дом Еремеевых и предложили помочь со сбором документов.

RT будет следить за развитием событий.