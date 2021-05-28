Должна ли Европа признать Палестину

По мере того как контуры внешней политики президента США Джо Байдена вырисовываются все четче, сомнения в его приверженности урегулированию арабо-израильского конфликта продолжают расти. И эти сомнения вызывают насущный вопрос: сможет ли кто-нибудь заполнить дипломатический вакуум, который США оставляют позади?

Безусловно, Джо Байден быстро изменил некоторые из наиболее вопиющих политик своего предшественника. Менее чем через неделю после инаугурации его администрация объявила о намерении восстановить отношения США с палестинским руководством и возобновить помощь беженцам. Она также подтвердила приверженность принципу сосуществования двух государств в израильско-палестинском конфликте.

Но такие прохладные обещания - вместе с очевидным нежеланием Байдена звонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху - не отражают уровень интереса или самоотверженности, которые потребуются, чтобы подтолкнуть обе стороны к прочному миру. Американские лидеры, очевидно, решили, что достаточно одних лишь разговоров о решении вопроса по созданию двух государств.

Чего нельзя сказать о Европе, географическая близость которой к Ближнему Востоку делает ее уязвимой для нестабильности в регионе. Вот почему на полях прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Франции и Германии объединились со своими египетскими и иорданскими коллегами, чтобы начать диалог с палестинцами. Так называемая Мюнхенская группа сейчас работает с палестинцами над возобновлением мирных переговоров.

Участие Египта в группе отражает его усилия по руководству израильско-палестинским мирным процессом. Буквально в этом месяце в Египте состоялась экстренная встреча министров иностранных дел арабских стран для обсуждения региональных событий и вероятной политики администрации Байдена. Участники подчеркнули, что палестинский вопрос останется в центре внимания всех арабских стран до тех пор, пока не будет достигнуто решение о создании двух государств.

На той же неделе в Египте состоялся диалог между соперничающими палестинскими партиями, чтобы помочь заложить основу для успешных парламентских и президентских выборов этим летом. Если появится единое коалиционное правительство, это может положить конец контролю ХАМАСа над сектором Газа.

Но, как бы важны ни были региональные усилия, лидерство глобальных игроков, таких как Франция и Германия, необходимо для укрепления переговорной позиции палестинцев и склонению Израиля к справедливому мирному соглашению. Если Франция, Германия и Европейский Союз действительно хотят продемонстрировать такое лидерство, им следует начать с недвусмысленного признания государства Палестина.

В декабре 2014 года Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию о признании Палестины. То же самое сделали и отдельные парламенты. Но эти резолюции не имели обязательной силы. И хотя некоторые члены ЕС входят в число почти 140 стран, признающих палестинское государство, большинство, включая Францию и Германию, до сих пор отказываются пойти на этот шаг.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что такой «односторонний» маневр подорвет прогресс на пути к согласованному решению о создании двух государств. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон уже сказал, что «одностороннее решение о признании Палестины не будет эффективным», добавив, что он признает палестинское государство только тогда, когда его власти сделают шаг, чтобы быть «полезным для построения мира на земле».

После четырех лет нападок на решение о создании двух государств - «мирный план» администрации Трампа предусматривал аннексию Израилем около одной трети Западного берега - эти аргументы трудно воспринимать всерьез. Фактически недавние события настолько ослабили веру в решение о создании двух государств, что все больше палестинцев отказываются от него.

Поскольку число израильских евреев, населяющих территорию между рекой Иордан и Средиземным морем, становится меньше числа палестинских арабов, «решение с одним государством» может все больше казаться наиболее реалистичной целью для палестинцев. Большинство израильтян не поддержали бы такой подход, хотя категорически отвергать его, а также возможность существования двух государств вдоль границ, существовавших до 1967 года, неразумно.

В следующем месяце израильтян снова ждут выборы, но нет оснований полагать, что новое правительство, каким бы оно ни было, проявит интерес к мирным переговорам: все главные претенденты на пост премьер-министра намерены отказаться от палестинской государственности. Если Макрон и Меркель будут продолжать ждать двусторонних обязательств, им придется делать это очень долго.

Более того, Европа не может искупить свою вину, посылая палестинцам финансовую помощь. В конце концов Израиль без колебаний разрушает то, что помогает строить эта помощь. Только в ноябре прошлого года израильские власти снесли более 70 принадлежащих палестинцам строений на Западном берегу, что стало крупнейшим насильственным перемещением палестинцев на оккупированных территориях за более чем четыре года. Этот шаг вызвал лишь словесное осуждение со стороны Европы.

Если Европа действительно хочет способствовать прогрессу в достижении мира, она должна проявить мужество и верность принципам. Это означает признание Палестины вдоль границ, существовавших до 1967 года, что поможет уравновесить чашу весов на переговорах и очертит основы мира. Израиль будет возражать, но, как показывает опыт Швеции, двусторонние отношения в конечном итоге не пострадают, если страна осмелится признать Палестину. Если этого не сделать, то Европа рискует подорвать всякую надежду на подлинный и прочный мир в непосредственной близости.