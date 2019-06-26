Должна ли Америка платить за рабство? • 49 • Аналитика



Британская газета The Guardian опубликовала две полностью противоположные точки зрения ответа на этот вопрос. Два чернокожих журналиста изложили два видения по вопросу репараций потомкам рабов. Один предлагает традиционные аргументы, второй призывает решать современные проблемы чернокожего населения Соединенных Штатов, а не ворошить грязное и кровавое прошлое, ещё более раскалывая население страны.









Америка должна выплатить репарации за рабство

Американский писатель и журналист Та-Нехиси Коутс (Та Неайзи Котс) прославился работами на социально-культурные и политические темы в основном по афроамериканской проблематике. Так, в 2015 году он получил Национальную книжную премию США в категории «Публицистика» за книгу «Между миром и мною». В книге Коутс в стиле обращения к сыну рассказал о современных проблемах чернокожего населения Америки. По его мнению, насилие и расизм в отношении негров в США – это обыденность.



Коутс считает, что проблема расизма по-прежнему является одной из ведущих в общественной жизни Соединенных Штатов. И американское общество должно взять на себя ответственность за все события прошлого. Вопрос о репарациях – это вопрос о возмещении ущерба и восстановлении прав чернокожего населения. Это вопрос гражданства, равенства прав белой и чёрной общин Америки. США должны принести извинения за рабство. Американское общество живёт вне личных пространственно-временных рамок и должно нести ответственность не только за настоящее, но и за прошлое. А нынешняя Америка построена на костях миллионов рабов-негров.



Также автор поднял проблему многочисленных исторических преступлений в отношении негров: пытки, насилия, работорговля, включая продажу детей; а после официальной отмены рабства негры ещё долгое время были людьми второго сорта, царила идеология господства белой расы. В частности, расовая сегрегация в США (отделение белого населения США от «цветных» в учебных заведениях, в общественном транспорте, местах проживания и питания, в армии и т. д.), ущемление негров в правах, существовали вплоть до 1960—1970-х годов. В результате расового неравенства, которое существовало и после отмены рабства, средняя чернокожая семья беднее в материальном отношении, чем обычная белая семья; негры менее образованы, чем белые; большая часть заключенных в тюрьмах США – это чернокожие и т. д.



Репарации ещё больше разделят Америку

Коулман Хьюз не отрицает ужасов и жестокости рабства и расовых законов. В частности, законов Джима Кроу – неофициальных расовых законов, ограничивающих права «цветного населения» (негров и индейцев) в южных штатах. Так, расовая сегрегация в государственных школах южных штатов была признана неконституционной только в 1954 году. Расизм – это кровавая страница в истории Америки. Американское правительство должно было выплатить компенсацию рабам сразу после их освобождения, завершения Гражданской войны.



Однако существует разница между признанием прошлого и настоящим. Палата представителей США в 2008 году формально принесла извинения за рабство и законы Джима Кроу. В 2009 году Сенат США сделал то же самое. Вопрос исчерпан.



Людей, которые были рабами, больше нет. Нельзя платить репарации потомкам рабов. Репарации должны получать только жертвы. Поэтому вопрос о компенсация оправдан в отношении тех чернокожих граждан, которые пострадали от действия законов Джима Кроу, которые были в США людьми второго сорта. Несправедливо, что выплаты за рабство из федерального бюджета получат люди только по факту происхождения, когда другие граждане США живут от зарплаты от зарплаты, бывает, что работают в нескольких местах, чтобы прокормить семью. Репарации положены только жертвам, а таковых больше нет.



Таким образом, закон о репарациях – это нравственная и политическая ошибка. Он ещё больше расколет страну, столкнёт между собой чёрных и белых американцев. Нынешним Штатам необходимо сосредоточиться на современных проблемах, а не ворошить прошлое. Так, в стране сотни тысяч чернокожих заключенных, преступность – это бич современной чёрной общины США. Убийства – это главная причина смерти молодых чернокожих. Существует проблема качественного образования, доступного здравоохранения, менее жесткой системы уголовного наказания и т. д.



Капитализм и общество потребления – это нынешние лики глобальной рабовладельческой системы

В реальности этот спор не отражает всей сути проблемы. Дело в том, что капитализм и общество потребления – это и есть рабовладельческая система. Запад с самого своего начала – это общество рабов и рабовладельцев. В нынешней, модернизированной вариации – общество ростовщиков-олигархов, социальных паразитов и потребителей, низведенных до роли «двуногих орудий», быдла-скота, не видящего дальше своих инстинктов и потребностей. Запад – это толпо-элитарная система-пирамида, где есть «избранные»-господа и рабы-потребители.



Эта паразитическая, деградационная модель и вызвала нынешний глобальных кризис, кризис биосферы, человека и человечества. Это общество истребления и самоистребления, система самоуничтожения. Суть этот системы хорошо передал агент Смит в фильме «Матрица»:

«… Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать всё новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество — это болезнь. Раковая опухоль этой планеты».







Надпись на здании автовокзала: «Зал ожидания для цветных». Дарем (Северная Каролина), 1940 год. Источник: wikipedia.org



Только раковая опухоль планеты – это рабовладельческая модель в основе западного проекта глобализации. Общество потребления и самоуничтожения, созданное в этом «новом» мировом порядке. Производство ради производства, потребление ради потребления. Деградация человека, инволюция-упрощение человечества. Хозяева Запада видят, что их ошибки управления привели планету и человечество на грань катастрофы. Выход они видят в том, что пустить «избыточное», «лишнее» народонаселение планеты под нож, сократить его в 10 раз и низвести оставшихся людей до роли скота в планетарном стаде (отсюда и повсеместная и последовательная деградация общей системы образования по всей планете, включая Россию). В Конгрессе США прошли слушания по вопросу выплат потомкам рабов. Должна ли Америка платить за рабство?Британская газета The Guardian опубликовала две полностью противоположные точки зрения ответа на этот вопрос. Два чернокожих журналиста изложили два видения по вопросу репараций потомкам рабов. Один предлагает традиционные аргументы, второй призывает решать современные проблемы чернокожего населения Соединенных Штатов, а не ворошить грязное и кровавое прошлое, ещё более раскалывая население страны.Американский писатель и журналист Та-Нехиси Коутс (Та Неайзи Котс) прославился работами на социально-культурные и политические темы в основном по афроамериканской проблематике. Так, в 2015 году он получил Национальную книжную премию США в категории «Публицистика» за книгу «Между миром и мною». В книге Коутс в стиле обращения к сыну рассказал о современных проблемах чернокожего населения Америки. По его мнению, насилие и расизм в отношении негров в США – это обыденность.Коутс считает, что проблема расизма по-прежнему является одной из ведущих в общественной жизни Соединенных Штатов. И американское общество должно взять на себя ответственность за все события прошлого. Вопрос о репарациях – это вопрос о возмещении ущерба и восстановлении прав чернокожего населения. Это вопрос гражданства, равенства прав белой и чёрной общин Америки. США должны принести извинения за рабство. Американское общество живёт вне личных пространственно-временных рамок и должно нести ответственность не только за настоящее, но и за прошлое. А нынешняя Америка построена на костях миллионов рабов-негров.Также автор поднял проблему многочисленных исторических преступлений в отношении негров: пытки, насилия, работорговля, включая продажу детей; а после официальной отмены рабства негры ещё долгое время были людьми второго сорта, царила идеология господства белой расы. В частности, расовая сегрегация в США (отделение белого населения США от «цветных» в учебных заведениях, в общественном транспорте, местах проживания и питания, в армии и т. д.), ущемление негров в правах, существовали вплоть до 1960—1970-х годов. В результате расового неравенства, которое существовало и после отмены рабства, средняя чернокожая семья беднее в материальном отношении, чем обычная белая семья; негры менее образованы, чем белые; большая часть заключенных в тюрьмах США – это чернокожие и т. д.Коулман Хьюз не отрицает ужасов и жестокости рабства и расовых законов. В частности, законов Джима Кроу – неофициальных расовых законов, ограничивающих права «цветного населения» (негров и индейцев) в южных штатах. Так, расовая сегрегация в государственных школах южных штатов была признана неконституционной только в 1954 году. Расизм – это кровавая страница в истории Америки. Американское правительство должно было выплатить компенсацию рабам сразу после их освобождения, завершения Гражданской войны.Однако существует разница между признанием прошлого и настоящим. Палата представителей США в 2008 году формально принесла извинения за рабство и законы Джима Кроу. В 2009 году Сенат США сделал то же самое. Вопрос исчерпан.Людей, которые были рабами, больше нет. Нельзя платить репарации потомкам рабов. Репарации должны получать только жертвы. Поэтому вопрос о компенсация оправдан в отношении тех чернокожих граждан, которые пострадали от действия законов Джима Кроу, которые были в США людьми второго сорта. Несправедливо, что выплаты за рабство из федерального бюджета получат люди только по факту происхождения, когда другие граждане США живут от зарплаты от зарплаты, бывает, что работают в нескольких местах, чтобы прокормить семью. Репарации положены только жертвам, а таковых больше нет.Таким образом, закон о репарациях – это нравственная и политическая ошибка. Он ещё больше расколет страну, столкнёт между собой чёрных и белых американцев. Нынешним Штатам необходимо сосредоточиться на современных проблемах, а не ворошить прошлое. Так, в стране сотни тысяч чернокожих заключенных, преступность – это бич современной чёрной общины США. Убийства – это главная причина смерти молодых чернокожих. Существует проблема качественного образования, доступного здравоохранения, менее жесткой системы уголовного наказания и т. д.В реальности этот спор не отражает всей сути проблемы. Дело в том, что капитализм и общество потребления – это и есть рабовладельческая система. Запад с самого своего начала – это общество рабов и рабовладельцев. В нынешней, модернизированной вариации – общество ростовщиков-олигархов, социальных паразитов и потребителей, низведенных до роли «двуногих орудий», быдла-скота, не видящего дальше своих инстинктов и потребностей. Запад – это толпо-элитарная система-пирамида, где есть «избранные»-господа и рабы-потребители.Эта паразитическая, деградационная модель и вызвала нынешний глобальных кризис, кризис биосферы, человека и человечества. Это общество истребления и самоистребления, система самоуничтожения. Суть этот системы хорошо передал агент Смит в фильме «Матрица»:Надпись на здании автовокзала: «Зал ожидания для цветных». Дарем (Северная Каролина), 1940 год. Источник: wikipedia.orgТолько раковая опухоль планеты – это рабовладельческая модель в основе западного проекта глобализации. Общество потребления и самоуничтожения, созданное в этом «новом» мировом порядке. Производство ради производства, потребление ради потребления. Деградация человека, инволюция-упрощение человечества. Хозяева Запада видят, что их ошибки управления привели планету и человечество на грань катастрофы. Выход они видят в том, что пустить «избыточное», «лишнее» народонаселение планеты под нож, сократить его в 10 раз и низвести оставшихся людей до роли скота в планетарном стаде (отсюда и повсеместная и последовательная деградация общей системы образования по всей планете, включая Россию). Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





49 Источник Похожие новости Россия и Китай: плюсы и противоречия сближения в XXI веке "Следствие" по делу МН17. Где же объективность? Владимир Владимирович и Юрьев день Против чего протестует Грузия G20: саммит «на ногах». Слабые переговорные позиции Трампа Какой вы видите Россию будущего? Новости партнеров