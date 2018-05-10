«Должна быть статья»: в Госдуму внесли поправки к закону Димы Яковлева о противодействии вмешательству в выборы РФ

В Госдуму внесены поправки, расширяющие закон Димы Яковлева. Согласно инициативе, действие документа распространится на иностранных лиц, вмешивавшихся в выборные процессы в России. В комментарии RT глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что в правовые нормы государства необходимо внести такие изменения, чтобы закон предусматривал реальные наказания за любые нежелательные действия в отношении России и граждан РФ.

В Госдуму внесён проект, расширяющий закон Димы Яковлева (Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ»), сообщили во фракции «Единой России».

Ранее о том, что нижняя палата парламента рассмотрит инициативу, позволяющую распространить действие закона на иностранных лиц, вмешивавшихся в выборы в России, заявил первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«Группа коллег, представляющих все четыре фракции, внесёт законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, — закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции будут применены. Этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы РФ», — пояснил политик.

Первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев

© Владимир Федоренко / РИА Новости

Ответственность организаций

Андрей Исаев также рассказал, что применяться закон будет только тогда, когда будет доказан факт вмешательства, причём на любом уровне.

«Когда есть очевидный факт вмешательства иностранных организаций, людей, даже государственных институтов в выборы в РФ, то есть натаскивание вполне конкретных кандидатов, оказание им информационной помощи и иные, более жёсткие формы вмешательства», — подчеркнул Исаев.

Один из авторов поправок, член комитета по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский, также подтвердил, что ответственность могут нести не только конкретные люди, но и организации.

«Предусматривается ответственность для организаций: их деятельность будет признаваться нежелательной в РФ, если будет доказано, что они вмешиваются в выборный процесс в России», — подчеркнул Пинский.

Предлагаемые меры

Согласно поправкам в закон Димы Яковлева, в отношении нарушителей могут быть предприняты конкретные ограничительные меры.

Голосование на выборах президента РФ в 2018 году

© Агентство городских новостей «Москва»

«Меры расширяются исключительно в отношении тех лиц, которые были замечены во вмешательстве в выборный процесс… Это аресты счетов, недвижимости и запрет на въезд», — сообщил один из авторов проекта, депутат Госдумы Алексей Диденко.

Он также отметил, что до внесения проекта в Госдуму текст может быть изменён.

Системный подход

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава временной комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал инициативу Госдумы. По его мнению, давно пора уже «закрыть прорехи в российском законодательстве» в вопросе вмешательства в выборы.

Как рассказал Климов, существуют статьи о запрещении вмешательства любых иностранных физических и юридических лиц в российские внутренние дела. «Статья есть, но санкций по ней нет», — подчеркнул он. Однако в свете последних событий законодатели вынуждены были обратиться к этой теме.

«Я считаю, что этот момент заслуживает особого внимания. Должна быть отдельная статья как в административном, так и в уголовном праве о попытках вмешаться в наши выборы. Потому что изначально так называемый закон Димы Яковлева — о том, как мы должны воздействовать на тех, кто нарушает права российских граждан за рубежом», — рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Таким образом, Климов указывает на то, что, если поправки в закон Димы Яковлева будут приняты, эта мера «не должна исключать необходимость прописать эти моменты отдельно в кодексах».

«К этому вопросу надо подходить не по частям, а в целом. Во-первых, необходимо изначально ввести определение, что именно является вмешательством в выборы, потому что до сих пор у нас в законодательстве этого определения нет. Во-вторых, рассмотреть возможность парламентских расследований на эту тему. В-третьих, дополнить статьи уголовного и административного права реальными наказаниями за любые нежелательные действия в отношении России и россиян. В том числе под эту деятельность подпадает и вмешательство в выборы», — заключил он.

Напомним, закон Димы Яковлева был принят в январе 2013 года. Он распространяется на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в их отношении. Документ запрещает входящим в соответствующий список американцам въезжать на территорию РФ и предусматривает приостановку деятельности подконтрольных им юридических лиц. Кроме того, закон запрещает гражданам США усыновлять детей из России. Закон был назван в честь российского мальчика, который погиб из-за того, что его приёмный отец-американец оставил ребёнка на девять часов в закрытом автомобиле при 32-градусной жаре.

Вмешательство в выборы

В марте Совет Федерации представил доклад временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Документ основан на анализе 700 страниц стенограмм выступлений западных политиков, 200 письменных источников (материалы СМИ и официальные документы) и рекомендаций российского экспертного сообщества.

В работе над докладом приняли участие свыше 100 специалистов, включая сотрудников госорганов, силовых ведомств и академических структур. Основное внимание уделяется мерам и механизмам осуществления вмешательства во внутренние дела РФ, включая избирательную кампанию 2018 года.

Председатель комиссии сенатор Андрей Климов рассказал об основных заключениях комиссии. По его словам, «российское направление» занимает ключевое место во внешней политике США. Планированием операций против РФ занимаются от 500 до 700 сотрудников ЦРУ и несколько тысяч работников аппарата Госдепартамента, Пентагона и конгресса.

Одновременно с этим Запад продолжает обвинять Москву во вмешательстве в президентские выборы в США. Американские специалисты проводят расследование, но до сих пор так и не смогли представить никаких доказательств. В Кремле не раз заявляли, что Россия уважает суверенитет зарубежных стран и не вмешивается в их внутреннюю политику.