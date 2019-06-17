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«Должна быть простая система»: у бывших жителей Крыма начали приём заявлений на гражданство РФ по упрощённой процедуре

17 июня 2019, 17:54  •  65 • В России
Более 100 бывших жителей Крыма и Севастополя подали заявления на оформление российского гражданства в упрощённом порядке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. Ранее, после воссоединения полуострова с Россией, паспорта получили лишь крымчане, которые в марте 2014-го проживали в регионе. Теперь в рамках апрельского указа президента оформить гражданство РФ в упрощённом порядке смогут все уроженцы Крыма и Севастополя — если они предоставят подтверждающие документы.
 
РИА Новости
 

Территориальные органы МВД России начали приём заявлений от бывших жителей Крыма и Севастополя на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, на данный момент с соответствующими заявлениями обратились 125 человек.

Речь идёт об исполнении указа президента РФ от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке». В частности, документы принимаются у граждан Украины, лиц без гражданства, родившихся и постоянно проживавших на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавших за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также незаконно депортированных с территории Крымской АССР.

Как пояснила RT заместитель директора Института стран СНГ, заведующая отделом диаспоры и миграции Александра Докучаева, заявители будут приняты в гражданство при наличии подтверждения соответствия категориям граждан, перечисленных в указе.

«От них не требуется никаких других подтверждений права на гражданство — ни по знанию русского языка, ни по материальному обеспечению, — комментирует эксперт. — Не требуется также наличие ВНЖ, РВП и формального отказа от гражданства Украины при его наличии. Граждане могут получить паспорт по заявлению, если они отвечают условиям, прописанным в документе».

В пресс-службе МВД напомнили, что указ касается не только данной категории лиц, но и их супругов, родителей, детей, в том числе неродных.

«До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина РФ не выдавались», — цитирует ТАСС ответ министерства.

В соответствии с указом, заявители в праве обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в территориальный орган МВД РФ по их месту жительства или месту пребывания в РФ.

Без проблем не обойдётся

Год назад RT опубликовал материал об уроженке Керчи 27-летней Елене Морозовой, которая не могла подать заявление на российское гражданство в упрощённом порядке из-за того, что на момент вхождения Крыма в состав РФ она проживала в Подмосковье. Девушка пытается в судебном порядке доказать своё право на российский паспорт, однако до сих пор ей это не удалось.

Елена родилась крымской Керчи, но через несколько лет переехала жить в Россию, в подмосковный город Климовск. В 2013 году девушка начала процедуру оформления гражданства и получила разрешение на временное проживание (РВП).

В марте 2014 года Крым вошёл в состав России и его жители, находящиеся на тот момент на территории полуострова, получили гражданство РФ в упрощённом порядке. Елена обратилась за консультацией в ГУВМ МВД по Подольску. Она хотела узнать, каким образом она, будучи крымчанкой, может оформить гражданство. Ей ответили, что паспорт она получит только на общих основаниях. В свою очередь, мать Елены оформила российский паспорт по упрощённой процедуре в рамках закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

«Действительно, у людей возникают большие сложности с получением гражданства, — комментирует депутат Госдумы Сергей Шаргунов. — Они отстаивают огромные очереди, их «футболят» из кабинета в кабинет, заставляют заполнять бесчисленные бумажки, потом эти бумажки не признают, и получается замкнутый круг. Для решения проблемы нужна политическая воля. К счастью, в отношении жителей Донбасса и Крыма такая воля проявлена».

Депутат также подчеркнул, что упрощение процедуры получения гражданства необходимо предусмотреть и в отношении других наших соотечественников, проживающих на постсоветском пространстве. При этом, по убеждению Шаргунова, процесс оформления паспорта должен быть максимально простым.

«Всё должно быть просто, легко и элегантно. Сумели же наладить электронную систему в поликлиниках и банках. Здесь тоже должна быть простая система, когда человек может даже через интернет заполнить необходимые документы, а затем спокойно прийти, взять талон и в окошке получить заветный паспорт», — говорит депутат.

По словам Александры Докучаевой, заявители часто жалуются на излишнюю бюрократию в миграционных управлениях.

«Чтобы подать документы людям приходится по несколько раз ездить в миграционный центр в Сахарово (расположенный в Подмосковье, в 50 км от МКАД. — RT), и каждый раз инспекторы выдвигают новые претензии к документам: то запятая не там, то не так написанное слово, — рассказывает Докучаева. — Доходило даже до смешного — человек написал в заявлении на гражданство в графе адрес: «кв.56». И когда пришёл в десятый раз на подачу документов, получил одиннадцатое замечание. Оказалось, что надо было писать не «кв.», а полностью «квартира», и у него опять не приняли документы и отправили исправлять ошибку».

Эксперт отметила, что заявителям необходимо обжаловать решения специалистов в вышестоящих инстанциях в случае неправомерного отказа.

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