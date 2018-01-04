«Должна быть крепкая миссия»: почему Германия призывает расширить мандат миротворцев ООН в Донбассе

Вооружённая миротворческая миссия ООН должна действовать на всей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Задача миротворцев не может заключаться лишь в охране наблюдателей ОБСЕ, полагают в Берлине. Однако политологи считают, что так в Европе пытаются найти замену Минским соглашениям — вместо того чтобы принудить Киев к их выполнению.

Миротворцы ООН должны быть вооружены и действовать на всей территории Донбасса, которую не контролирует Киев. Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, который прибыл с визитом на Украину. По мнению министра, мандат миссии не должен ограничиваться охраной наблюдателей ОБСЕ.

«Это должна быть вооружённая и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охраняет только представителей ОБСЕ и пребывает только на линии столкновения, иначе это будет новая граница», — заявил министр на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

При этом Габриэль назвал ряд условий для ввода миротворцев ООН в Донбасс. Так, сказал он, «обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины». Помимо этого необходимы «продолжительное перемирие и отвод тяжёлого вооружения».

Для оценки ситуации Габриэль собирается лично совершить поездку в Донбасс вблизи линии соприкосновения.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль

Reuters

Помимо этого на пресс-конференции глава МИД ФРГ отметил, что мандат миротворцев следует согласовать со всеми сторонами до президентских выборов в России. Они должны состояться 18 марта 2018 года.

«Мне бы хотелось, чтобы обеспечение стабильного перемирия не зависело от выборов в России, и я надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и приемлемый мандат миссии ООН ещё до выборов в России», — подчеркнул министр.

Неуместные инициативы

Между тем некоторые эксперты считают, что со стороны Германии не вполне уместно продвигать какие-либо инициативы по вводу миротворцев. В частности, по мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», члена Общественного совета при Минобороны России Игоря Коротченко, Берлину следует ратовать за выполнение минских договорённостей, а не искать им замену.

«Любые инициативы в данном контексте абсолютно неуместны. Германия прежде всего должна заставить Киев выполнять Минские соглашения. Она этого не делает. Потому попытки выскочить из «Минска-2», изменить существующий формат миротворческой операции на какой-либо другой показывают бессилие Берлина заставить Киев выполнять Минские соглашения», заявил Коротченко RT.

Более того, считает эксперт, европейским странам-гарантам уже давно надо было предпринять шаги для оказания давления на Украину.

«Должны вводиться экономические и политические санкции против Украины. Мы видим, что этого не происходит. Появляются какие-то странные инициативы, абсолютно нежизнеспособные и нереализуемые», — резюмировал Коротченко.

«Давление из Вашингтона»

Позиция Германии по миротворцам, которую представляет Зигмар Габриэль, обусловлена курсом её союзника по НАТО — Соединённых Штатов, уверен политолог, член Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.

«Здесь идёт попытка переформулировать Минские соглашения, поскольку речь-то, по сути, об очевидном давлении со стороны Вашингтона, с тем чтобы расшатать и интерпретировать Минские соглашения. Очевидно, что в ситуации, когда США начинают поставлять оружие Украине на пару с Канадой, Штаты делают ставки на размораживание конфликта, чтобы он принял горячую форму. И в этом плане Германия оказывается в фарватере той политики, которую задаёт Вашингтон», — отметил эксперт.

Помимо этого политолог выразил мнение, что стремление Берлина согласовать мандат миссии ООН до выборов в России, скорее всего, обусловлено расчётом на то, что Владимир Путин будет более гибок в этом вопросе.

«Это вполне понятная экстраполяция немецкой ситуации, где Ангела Меркель в процессе выборов очень много потеряла и фактически оказалась в положении канцлера меньшинства, а не большинства, как это было до выборов. Но на мой взгляд, предположение, что Россия в этом плане может пойти по пути Меркель, не очень реалистичное», — добавил Коктыш.

Сомнение в оружии

Несмотря на то что Германия выступает за введение в Донбасс вооружённых миротворцев ООН, идею поставки летального оружия на Украину в ФРГ считают сомнительной. В частности, об этом заявлял сам Зигмар Габриэль на пресс-конференции. По его словам, и без поставок концентрация оружия в регионе весьма велика.

«Чего в этом регионе много, так это вооружения. Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта», — сказал дипломат.

Украинские силовики у Авдеевки, ноябрь 2017 года

Reuters

Вместо этого он призвал уговорить Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации в Донбассе (СЦКК).

«Очень важно убедить российское правительство, чтобы Россия вновь участвовала в совместной комиссии. Важно, чтобы Украина имела также прямой контакт с Россией в этом плане. И мы хотим убедить и делать всё вместе с Украиной, чтобы отзыв этих офицеров был прекращён и они вернулись в состав этой миссии», — подчеркнул Габриэль.

С аналогичными заявлениями ранее выступали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и МИД Польши.

Напомним, что российские представители СЦКК 20 декабря покинули территорию Украины. Москва приняла решение об отзыве своих наблюдателей в связи с многочисленными препонами в работе российских специалистов, которые создавал Киев. Среди прочего в последние месяцы офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

Ввод миротворцев

Серьёзное обсуждение ввода миротворцев ООН в Донбасс началось после того, как Россия 5 сентября направила свою резолюцию в Совет Безопасности ООН. В проекте говорилось о необходимости разместить на линии соприкосновения миссию, чтобы обеспечить безопасность сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом одними из условий ввода миротворческого контингента были названы «полное разведение сил и средств», а также согласование с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.

С этими положениями не согласны в Киеве, где настаивают на размещении миротворческих сил на российско-украинской границе. Данную позицию властей поддерживают и США.

Вместе с тем на тему по мандату миссии уже провели три встречи спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков.