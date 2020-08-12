Должен знать каждый, кто летит в Турцию: Появилось новое ограничение для пассажиров

По требованию Турции российские авиакомпании ввели ограничения на провоз ручной клади на рейсах в эту страну. Подробностями поделилась пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что желающие попасть в Турцию по воздуху могут взять с собой в салон авиалайнера только женские и детские сумки, а также мужские портфели и сумки для ноутбуков. Кроме того, дозволяются товары, купленные в коммерческой зоне аэропорта.

Помимо этого пассажирам авиакомпаний "Уральские авиалинии" и I FLY следует знать, что авиаперевозчик решил отказаться от питания на борту самолёта, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, пассажирам с признаками ОРВИ может быть отказано в полёте, сообщает АТОР.

Напомним, что с 1 августа Россия сняла ограничение на международные перелёты в Турцию и Британию, а также ещё в ряд стран. Также в планах возобновление полётов в Швейцарию с 15 августа.