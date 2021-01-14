Должен знать каждый: Что не будут учитывать при подсчёте пенсий в России

Для получения пенсии в России необходимо иметь определённый трудовой стаж. Однако при его начислении учитываются далеко не все периоды жизни работника. В стаж идут периоды трудоустройства, а также нестраховые периоды. И с 2019 года список последних был сокращён.

Прежде всего, следует разобраться с периодом трудоустройства. Под ним понимается время, в течение которого работодатель совершал страховые отчисления на имя сотрудника. Поэтому периоды работы без трудового договора за "чёрную" зарплату не учитываются при подсчёте стажа. Так как Пенсионный фонд не получал в это время никаких отчислений.

К нестраховым периодам, в которые трудовая деятельность не велась, но которые на законодательном уровне признаны социально-значимыми, относятся: прохождение срочной службы в армии, служба в Вооружённых силах России по контракту, нахождение на государственной службе в правоохранительных органах и во вневедомственных учреждениях и нахождение на больничном. Также к таким периодам относятся: осуществление ухода за пожилым или недееспособным гражданином, нахождение на учёте в центре занятости населения в статусе безработного с получением соответствующего пособия, нахождение в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им полуторалетнего возраста и переезд в другой населённый пункт с целью смены места работы.

Не учитываются периоды, когда работник учился в средне-профессиональном или высшем образовательном учреждении. Но есть два исключения. Первое - когда трудоустроенный гражданин, обучающийся по заочной форме, оформил учебный отпуск для сдачи сессионных экзаменов. Второе - когда сотрудник компании отправился на обучение, инициированное его же работодателем.

Также в стаже не учитывается время, когда гражданин являлся индивидуальным предпринимателем или был зарегистрирован в качестве самозанятого лица, но не совершал взносы в фонды за самого себя.

Кроме того, не учитываются более 4 подряд отпусков по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 года. Речь идёт о случаях, когда у женщины четверо детей и за каждого она брала отпуск по уходу за ребёнком.