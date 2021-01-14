Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / Политика

Должен знать каждый: Что не будут учитывать при подсчёте пенсий в России

14 января 2021, 18:05  •  131 • Политика
Стал известен полный перечень периодов, которые не учитываются при назначении пенсии. В перечне произошли изменения в 2019 году.
Для получения пенсии в России необходимо иметь определённый трудовой стаж. Однако при его начислении учитываются далеко не все периоды жизни работника. В стаж идут периоды трудоустройства, а также нестраховые периоды. И с 2019 года список последних был сокращён.
Прежде всего, следует разобраться с периодом трудоустройства. Под ним понимается время, в течение которого работодатель совершал страховые отчисления на имя сотрудника. Поэтому периоды работы без трудового договора за "чёрную" зарплату не учитываются при подсчёте стажа. Так как Пенсионный фонд не получал в это время никаких отчислений.
К нестраховым периодам, в которые трудовая деятельность не велась, но которые на законодательном уровне признаны социально-значимыми, относятся: прохождение срочной службы в армии, служба в Вооружённых силах России по контракту, нахождение на государственной службе в правоохранительных органах и во вневедомственных учреждениях и нахождение на больничном. Также к таким периодам относятся: осуществление ухода за пожилым или недееспособным гражданином, нахождение на учёте в центре занятости населения в статусе безработного с получением соответствующего пособия, нахождение в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им полуторалетнего возраста и переезд в другой населённый пункт с целью смены места работы.
Не учитываются периоды, когда работник учился в средне-профессиональном или высшем образовательном учреждении. Но есть два исключения. Первое - когда трудоустроенный гражданин, обучающийся по заочной форме, оформил учебный отпуск для сдачи сессионных экзаменов. Второе - когда сотрудник компании отправился на обучение, инициированное его же работодателем.
Также в стаже не учитывается время, когда гражданин являлся индивидуальным предпринимателем или был зарегистрирован в качестве самозанятого лица, но не совершал взносы в фонды за самого себя.
Кроме того, не учитываются более 4 подряд отпусков по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 года. Речь идёт о случаях, когда у женщины четверо детей и за каждого она брала отпуск по уходу за ребёнком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
14 января 2021, 08:55
Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео
14 января 2021, 12:35
"Забыл рассказать. Засуетился": Раскрыта реальная причина возвращения Навального в Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 16:20
Секретная миссия в Дамаск: "Визит Путина предотвратил большую войну на Ближнем Востоке"
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё
08 января 2021, 18:10
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.