«Должен спросить у народа»: Кадыров о вхождении Чечни в РФ

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров не соглашался подписывать документ о присоединении республики к России без согласия населения, поэтому был проведен общенациональный референдум. Об этом рассказал журналисту Руслану Курбанову сын Ахмата Кадырова — действующий глава Чечни Рамзан Кадыров. Интервью опубликовано на YouTube-канале On TV.

«Нет, я должен спросить это у своего народа», — привел глава Чечни ответ Ахмата-Хаджи Кадырова на вопрос о подписании договора о присоединении республики во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Кадырова, все свои решения его отец согласовывал со своим народом, родом и семьей.

«Если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет: да, мы часть территории России, только тогда я ее подпишу», — процитировал Кадыров отца.

Общенациональный референдум в Чечне состоялся 23 марта 2003 года. По его итогам была принята новая конституция Чечни. Республика вошла в состав России. За это проголосовали 96% жителей, при том, что участие в референдуме приняли 88% населения. После этого Ахмат-Кадыров подписал указ о признании 23 марта праздником — Днем конституции Чечни. Тогда он заявил, что для населения республики «этот день стал историческим рубежом, шагом к возвращению на чеченской земле мирной жизни, которой живут все народы России».

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что чеченский народ сделал выбор в пользу мира и позитивного развития отношений с Россией. Он выразил мнение, что главным итогом проведенного в Чечне референдума стала ликвидация «последней серьезной проблемы, связанной с территориальной целостностью Российской Федерации». Принятие Конституции Чечни, по его словам, означает, что «все, кто до сих пор не сложил оружия, борются со своим народом».

Рамзан Кадыров вспоминал своего отца еще 16 августа в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании. Он рассказал им о своем разговоре с Владимиром Путиным после гибели отца. Сюжет о встрече с потомками чеченских переселенцев был в эфире ЧГТРК «Грозный».

Кадыров уточнил, что на встрече с Путиным также присутствовали еще 12 чеченцев. «Они все знают, что я сказал падишаху (президенту России — «Газета.Ru»)», — отметил глава Чечни. Он обозначил своей позицией завершение войны в республике. Кадыров подчеркнул, что готов был «быть с Россией», если она даст возможность восстановить разрушенную Чечню и не будет настроена против мусульманской веры. «С такой договоренностью потом я вышел работать», — сообщил глава республики.

Кадыров также рассказал гостям из Иордании о встрече его отца с Путиным.

Ахмат Кадыров, по словам главы Чечни, согласился возглавить республику при условии, что о желании жить с Россией и быть частью российского государства заявит его народ.

Во время первой чеченской кампании в 1994-1996 годах Ахмат Кадыров являлся муфтием непризнанной Республики Ичкерия. Он поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова и призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев.

В ходе второй чеченской войны чеченский лидер сыграл ключевую роль в мирной передаче большинства сел и городов республики под контроль федеральных сил.

Кадыров-старший погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за это взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев. 10 мая 2004 года Владимир Путин посмертно присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России.