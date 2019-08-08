«Должен был работать на нормализацию отношений»: посол США в России Хантсман намерен уйти в отставку

Посол США в России Джон Хантсман намерен уйти в отставку. Он уже подал соответствующее прошение Дональду Трампу — этот факт подтвердили в американской дипмиссии. Хантсман собирается покинуть пост 3 октября, а затем, согласно сообщениям в прессе, вернётся в родной штат Юта, где, возможно, примет участие в выборах губернатора в 2020 году. Эксперты отмечают, что изначально назначение Хантсмана на эту должность было вынужденным шагом Трампа из-за дефицита кадров.

Посольство США подтвердило, что Джон Хантсман намерен уйти в отставку. Представитель дипмиссии рассказал ТАСС, что посол подал соответствующее прошение президенту США. Хантсман планирует покинуть свой пост 3 октября, за оставшееся время глава государства должен найти ему преемника. Дал ли Трамп разрешение на отзыв главы американской дипмиссии, не сообщается.

О том, что Джон Хантсман написал прошение об отставке, сообщила во вторник, 6 августа, принадлежащая его семье газета The Salt Lake Tribune. В статье утверждается, что дипломат вернётся в родной штат Юта, где, возможно, выставит свою кандидатуру на губернаторских выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года. Газета привела фотокопию прошения Хантсмана об отставке, подлинность которой в комментарии ТАСС подтвердило американское посольство в России.

«Для меня лично служба была честью — как и для многих других представителей дипломатического корпуса в России, отдающих все силы служению нашей стране в посольстве в Москве и наших консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге. И всё же, как я говорил вам и госсекретарю Помпео, мы (с супругой) спустя два года хотим вернуться в Соединённые Штаты, воссоединиться с нашей растущей семьёй и заниматься своими обязанностями дома», — говорится в прошении.

Вместе с тем Хантсман подчёркивает: «В будущем мы должны и дальше призывать Россию к ответу, когда её действия угрожают нам и нашим союзникам». Посол утверждает, что многие из противоречий между Россией и США неразрешимы, но есть и общие интересы, которые нельзя упускать из виду.

«Не поможет никакая перезагрузка, ни перезапуск, только чёткое осознание наших интересов и ценностей — и прагматичные рамки для продолжения диалога», — говорится в прошении.

О предполагаемой смене посла США в России ранее сообщили некоторые американские СМИ. На прошлой неделе телекомпания CNN рассказала о разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, во время которого якобы обсуждалась отставка Хантсмана. Телекомпания со ссылкой на свои источники утверждает, что посол и его супруга проводят прощальные мероприятия, в частности устраивают ужины с представителями дипмиссии.

Однако супруга посла Мэри Кей Хантсман в своём Instagram назвала сообщение СNN некорректным и непорядочным. Сам посол воздержался от каких-либо комментариев.

Мормон с китайским языком и рок-музыкой

Хантсман приступил к исполнению обязанностей посла в 2017 году. Он один из тех немногих руководителей дипмиссии США в России, которые не являются профессиональными дипломатами, а их карьера не связана полностью с работой в Госдепартаменте.

Здание посольства США в Москве

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Будущий посол родился 26 марта 1960 года в семье одного из богатейших людей США, магната химической промышленности Джона Хантсмана — старшего. В пятнадцать лет Джон Хантсман — младший бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом. Спустя три года он отказался от этого намерения, поступил в Университет штата Юта, но бросил его и отправился на Тайвань миссионером от мормонской церкви. Прожив на острове два года и выучив китайский язык, Хантсман вернулся домой, занялся семейным бизнесом и окончил престижную Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, которую заканчивал Дональд Трамп.

Свою карьеру на госслужбе он начал в администрации президента Рональда Рейгана. В дальнейшем работал в правительственных структурах на различных должностях, связанных с внешней торговлей. В сфере его профессионального интереса был Азиатско-Тихоокеанский регион.

Дважды Хантсман занимал должность посла: в 1992—1993 годах он работал в Сингапуре, в 2009—2011 годах — в Китае. Он несколько раз уходил и возвращался на госслужбу. В 2005 году Хантсман был избран губернатором штата Юта и оставался на этой должности вплоть до 2009 года. В 2012 году он баллотировался в президенты США от Республиканской партии, но неудачно.

Назначение Хантсмана послом в Россию было неожиданным, потому что по роду своей профессиональной деятельности он никогда не был связан с Восточной Европой, отмечают эксперты. Одновременно Хантсман, как активист Республиканской партии, неоднократно критиковал Дональда Трампа и даже призывал его снять свою кандидатуру на выборах президента в 2016 году. Однако позднее их отношения наладились.

Возможная причина отставки

Политолог Александр Асафов отметил, что Хантсман уходит со своего поста, проработав чуть более двух лет, тогда как средний срок пребывания глав американской дипмиссии в России составляет три года. Смену посла эксперт связывает с целым рядом обстоятельств. Так, в разговоре с RT Асафов напомнил, что Хантсман с 2014 по 2017 год возглавлял аналитический центр «Атлантический совет», деятельность которого Генпрокуратурой России была признана нежелательной.

Флаги России и США

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«Уход с поста Джона Хантсмана в том числе связан и с этим фактом. Что касается других причин, то, как я думаю, американские послы меняются, исходя из задач, которые перед ними ставят. По роду своей прошлой деятельности Хантсман занимался Азией, в том числе и Китаем. Очевидно, что его задачей было мониторить процесс, связанный с российско-китайским сотрудничеством, и по возможности в него вмешиваться или собирать информацию», — считает Асафов.

По мнению политолога, американцам не удалось помешать сближению России и Китая, что не могло не вызвать недовольство Белого дома работой посла в Москве.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что изначально назначение Хантсмана послом было для американского президента вынужденным шагом.

«У Трампа был большой дефицит кадров, когда речь шла о назначениях, связанных с внешней политикой. С точки зрения президента, Хантсман просто являлся очередным человеком, который должен был работать на нормализацию отношений России и США. Со своей задачей он, очевидно, не справился. Не смог ничего сделать или, по мнению Трампа, не захотел. С этим связана отставка Хантсмана», — сказал Домрин в беседе с RT.

Неудача посла в деле нормализации российско-американских отношений, считает эксперт, во многом объясняется его неопытностью.

«Хантсман был на дипломатической службе, но он не дипломат», — говорит Домрин.

Эксперты не исключают, что пост главы дипмиссии будет пустовать до президентских выборов в США в ноябре 2020 года.