Дольше всего на вопросы Путин отвечал в 2008 году

Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018-го 14-я по счету.

Продолжительность

В 2001-м — 1 час 35 минут (самая короткая)

В 2002-м — 2 часа

В 2003-м — 2 часа 40 минут

В 2004-м — 3 часа 2 минуты

В 2006-м — 3 часа 26 минут

В 2007-м — 3 часа 32 минуты

В 2008-м — 4 часа 40 минут (самая долгая)

В 2011-м — 2 часа 20 минут

В 2012 — 4 часа 33 минуты

В 2013-м — 4 часа 5 минут

В 2014-м — 3 часа 45 минут

В 2015-м — 3 часа 10 минут

В 2016-м — 3 часа 50 минут

В 2017-м — 3 часа 40 минут

Число аккредитованных журналистов

В 2001-м — 502 человека

В 2017-м — 1640 человек

В 2018-м - 1702 человека (рекорд)

Число заданных вопросов

В 2001-м — 22

В 2002-м — 40

В 2003-м — 48

В 2004-м — 51

В 2006-м — 71

В 2007-м — 66

В 2008-м — 106 (рекорд)

В 2011-м — 42

В 2012-м — 81

В 2013-м — 52

В 2014-м — 53

В 2015-м — 47

В 2016-м - 70

В 2017-м - 65

Место встречи со СМИ

С 2001-го — 14-й корпус Кремля

С 2012-го — Центр Международной торговли на Пресне.

Трансляции

С 2002-го— на Первом Канале, России, Радио «Маяк»

С 2012-го - Первом Канале, «России 1», «России-24», Радио «Маяк», Вести FM, «Радио России» ( позже добавилось и «Радио «Комсомольская правда» 97,2 FM)

ЗНАКОВЫЕ ФРАЗЫ

2001 г. «Общественный консенсунс позволит развить экономику».

2002 г. «В президентской резиденции живу два года, но почти 30 лет жил в коммуналке в Ленинграде».

2003 г. «Такой реконструкции никогда в истории нашего государства не было».

2004 г. «Жить нужно привыкнуть по закону, а не по политической целесообразности, которую определяют где-то в другом месте».

2006 г. "Человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме".

2007 г. «Адреса и явки хотите получить? У меня есть друзья личные. Это, как правило, люди из студенческого времени, из детства».

2008 г. "Нет таблетки от коррупции: проглотил - и все, и государство выздоровело".

2012 г. "Там ( в правительстве — ред.), прямо у печки нужно стоять, или в забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения".

2013 г. «Мы по прежнему считаем украинский народ братским и готовы оказывать поддержку».

2014 г. «Несправедливо, что Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся принадлежит России? А отхапать у Мексики Техас – это справедливо?».

2015 г. "Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?".

2016 г. "Если мы тут с вами пересидим, то любовь быстро в ненависть перейдет".

2017 г. «Любите вы всё заострять: и предатели и пятая колонна, караул, хватай чемоданы, вокзал уходит! ( о давлении на бизнес — ред.)».

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Большая пресс-конференция Владимира Путина

20 декабря 2018 года состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на нашем сайте (подробности)