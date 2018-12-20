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Дольше всего на вопросы Путин отвечал в 2008 году
20 декабря 2018, 10:54 • 92 • В России
Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018-го 14-я по счету.
Продолжительность
В 2001-м — 1 час 35 минут (самая короткая)
В 2002-м — 2 часа
В 2003-м — 2 часа 40 минут
В 2004-м — 3 часа 2 минуты
В 2006-м — 3 часа 26 минут
В 2007-м — 3 часа 32 минуты
В 2008-м — 4 часа 40 минут (самая долгая)
В 2011-м — 2 часа 20 минут
В 2012 — 4 часа 33 минуты
В 2013-м — 4 часа 5 минут
В 2014-м — 3 часа 45 минут
В 2015-м — 3 часа 10 минут
В 2016-м — 3 часа 50 минут
В 2017-м — 3 часа 40 минут
Число аккредитованных журналистов
В 2001-м — 502 человека
В 2017-м — 1640 человек
В 2018-м - 1702 человека (рекорд)
Число заданных вопросов
В 2001-м — 22
В 2002-м — 40
В 2003-м — 48
В 2004-м — 51
В 2006-м — 71
В 2007-м — 66
В 2008-м — 106 (рекорд)
В 2011-м — 42
В 2012-м — 81
В 2013-м — 52
В 2014-м — 53
В 2015-м — 47
В 2016-м - 70
В 2017-м - 65
Место встречи со СМИ
С 2001-го — 14-й корпус Кремля
С 2012-го — Центр Международной торговли на Пресне.
Трансляции
С 2002-го— на Первом Канале, России, Радио «Маяк»
С 2012-го - Первом Канале, «России 1», «России-24», Радио «Маяк», Вести FM, «Радио России» ( позже добавилось и «Радио «Комсомольская правда» 97,2 FM)
ЗНАКОВЫЕ ФРАЗЫ
2001 г. «Общественный консенсунс позволит развить экономику».
2002 г. «В президентской резиденции живу два года, но почти 30 лет жил в коммуналке в Ленинграде».
2003 г. «Такой реконструкции никогда в истории нашего государства не было».
2004 г. «Жить нужно привыкнуть по закону, а не по политической целесообразности, которую определяют где-то в другом месте».
2006 г. "Человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме".
2007 г. «Адреса и явки хотите получить? У меня есть друзья личные. Это, как правило, люди из студенческого времени, из детства».
2008 г. "Нет таблетки от коррупции: проглотил - и все, и государство выздоровело".
2012 г. "Там ( в правительстве — ред.), прямо у печки нужно стоять, или в забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения".
2013 г. «Мы по прежнему считаем украинский народ братским и готовы оказывать поддержку».
2014 г. «Несправедливо, что Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся принадлежит России? А отхапать у Мексики Техас – это справедливо?».
2015 г. "Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?".
2016 г. "Если мы тут с вами пересидим, то любовь быстро в ненависть перейдет".
2017 г. «Любите вы всё заострять: и предатели и пятая колонна, караул, хватай чемоданы, вокзал уходит! ( о давлении на бизнес — ред.)».
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Большая пресс-конференция Владимира Путина
20 декабря 2018 года состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на нашем сайте (подробности)
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