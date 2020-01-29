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Дольше будешь: иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода

29 января 2020, 01:54  •  11 • Политика
Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев. Саму же визу они смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы. Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, это повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма. Инициативу поддерживают фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ рекомендуют заняться развитием внутреннего туризма. Эксперты оценивают законопроект позитивно. По их мнению, любая либерализация въезда в РФ увеличивает приток путешественников на 10–30%.

Без ограничений

Как сообщили «Известиям» в МИД РФ, ведомство разрабатывает поправки в ст. 25.6 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Их целью станет упрощение получения российских туристических виз иностранными гражданами вне зависимости от страны, которую они представляют.
«Законопроектом, в частности, вводится возможность оформления турвизы на основании подтверждения о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц (отели, пляжи и горнолыжные трассы, прошедшие государственную классификацию. — «Известия»)», — пояснили в ведомстве.
В МИДе отметили, что действующее законодательство предусматривает выдачу такой визы исключительно при наличии подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.
«Еще одна новелла — увеличение до шести месяцев срока пребывания иностранных граждан на территории РФ по туристической визе. В настоящее время такая виза выдается на срок до одного месяца», — уточнили в министерстве.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В МИД РФ подчеркнули, ведомство во взаимодействии с профильными органами власти последовательно принимает ряд мер по повышению привлекательности России в качестве важного туристского направления, а законопроект лишь одна из них. Документ будет представлен в сроки, установленные планом законопроектной деятельности правительства на 2020 год, сообщили в министерстве.
Как заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, партия готова поддержать законопроект.
— Развитие туризма — это одно из серьезных направлений экономической деятельности. В России большое количество достопримечательностей, курортов, которые могут заинтересовать иностранных граждан, — пояснил «Известиям» парламентарий.
По его словам, туризм сегодня имеет очень много различных направлений: он может быть экологическим, сельскохозяйственным, медицинским. Каждое из них, считает Андрей Исаев, заслуживает особого внимания.
Положительно оценивают предложение в «Справедливой России».
— Мы поддержим такой законопроект, потому что визовые барьеры сильно сказываются на развитии туристической отрасли и даже ее тормозят. Предложение МИДа — важный фактор для привлечения туристов в страну, — заявил «Известиям» зампред фракции «эсеров» в Госдуме Михаил Емельянов.
Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что либерал-демократы давно настаивают на том, что получение российской визы не должно быть сложным.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
— Мы неоднократно говорили о необходимости упрощения виз хотя бы для отдельных стран. В государствах, где туризм развит, такие меры уже давно приняты и дают существенную прибавку к ВВП, — пояснил депутат.
По его словам, у России есть большой туристический потенциал и такие меры однозначно приведут к увеличению туристического потока. Парламентарий напомнил о льготном режиме въезда в РФ во время ЧМ по футболу и мирового чемпионата рабочих специальностей WorldSkills, когда была возможность посетить страну по паспорту болельщика.
А вот в КПРФ к визовому послаблению отнеслись критически. Зампред фракции Николай Коломейцев заявил «Известиям», что Россия вместо иностранного должна сосредоточиться на развитии внутреннего туризма.
— У нас своих болезней хватает, зачем нам повышать риск их распространения? Пусть лучше повысится благосостояние наших граждан и они по своей стране путешествуют, — убежден коммунист.

Плюс для экономики

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2019 году по итогам трех кварталов рост туристического потока в РФ составил 20%. Лидером среди стран, граждане которых нас посещают, остается Китай, хотя по динамике увеличения турпотока его обошли Корея, Германия, Италия и Испания. Как отмечают аналитики, рост есть даже по таким «геополитически сложным» рынкам, как Великобритания и США.
Группа туристов из Китая на Красной площади
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
По данным аналитического агентства «Турстат», в пятерку самых популярных у туристов городов в 2019 году вошли Москва — ее посетили 25 млн человек, Санкт-Петербург (9,1 млн), Сочи (6,5 млн), Казань (3,5 млн) и Владивосток (более 3 млн).
Только в Москве вклад туризма в бюджетную систему города в 2019 году достиг 147 млрд рублей, в то время как в 2018 году сумма составляла 118 млрд рублей.
Любое упрощение правил въезда в страну будет плюсом для развития туристической отрасли и для экономики РФ, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
— Будь то либерализация, отмена виз или послабление административных барьеров, любое действие в этом направлении приведет к росту туристического потока от 10 до 30% и даже больше. Такое мы уже наблюдали на примере Израиля, где скачок составил 4%, а у Южной Кореи он увеличился в разы, — отметил эксперт.
По его мнению, это, безусловно, привлечет в бюджет страны значительные дополнительные средства. В то же время Юрий Барзыкин указал на необходимость принятия и других мер, в том числе по повышению качества туристического продукта и логистики.

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