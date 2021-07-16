Долой уголь, атом и половину населения: Меркель и Байден всё решили

Россия насчёт Берлина может не обольщаться: милые бранятся – только тешатся. Германия вновь в американской обойме после переговоров Ангелы Меркель с Джо Байденом в Вашингтоне и подписания ими совместной декларации. США простили немцев за "Северный поток – 2", сделали своим столпом в континентальной Европе, пригласили дружить против России. От предложения Байдена Меркель не могла отказаться.

Либеральные США и Германия помирились и снова стали добрыми друзьями и «хранителями» глобализма. "Старший брат" даже признал, что "младшая" может с ним в чём-то не соглашаться – небольшая уступка реализму, что поделаешь. Именно таким был главный мотив политического шоу, которое разыграли в Белом доме президент США Джо Байден и уходящий канцлер ФРГ Ангела Меркель. Для нее это была последняя поездка в Вашингтон – больше не успеет, в сентябре выборы, в которых она не примет участия.

Но казалось, что во встрече на двоих принимают участие четверо. Над Байденом и Меркель незримо витал образ экс-президента США «изоляциониста» Дональда Трампа, который, будучи наполовину немцем, терпеть не мог Меркель и Германию. И еще сильнее ощущалось присутствие Владимира Путина, против которого Вашингтону с Берлином и пришлось мириться.

Главных тем на вашингтонском саммите было три: «Северный поток-2» применительно к Украине, климат и новая энергетика, «совместная оборона». О России на американо-немецкой встрече было сказано так много высосанного из пальца, что Москва вправе потребовать извинений за репутационный ущерб. Кто не знаком с реальным положением дел, может запросто подумать, что Россия – страшная, злодейская страна, мечтающая всех поработить, в том числе своим «энергетическим оружием», а Киев – несчастная и невинная жертва злобной и алчной Москвы.

Байден говорит "мы еще посмотрим"

Мы будем совместно защищать наших союзников на восточном фланге от российской агрессии, - цитирует Байдена признанный в России иноагентом "Голос Америки". - В то время как я подтвердил свою обеспокоенность по поводу «Северного потока–2», канцлер Меркель и я абсолютно едины в своём убеждении, что России нельзя позволять использовать энергоресурсы в качестве оружия для принуждения или угрозы для своих соседей.

"Использование энергоресурсов для принуждения" – это, например, про "Северный поток -2", который нужен Германии. Тут президент США выразил своё "беспокойство" и даже признал, что в этом вопросе с Берлином сохраняются разногласия. Он сказал: «Хорошие друзья могут не соглашаться. К тому моменту, когда я стал президентом, он был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла».

Байден имел в виду санкции против Германии, и западных компаний, причастных к реализации этого крупнейшего русско-европейского энергетического проекта. Санкции против России своим чередом. Байден также сообщил, что он и канцлер ФРГ поручили своим командам выяснить, ослаблена или нет действиями русских энергетическая безопасность Европы и Украины. «Мы посмотрим», - многозначительно, добавил он.

Меркель намекает на что-то грозное

Для меня «Северный поток – 2» - дополнительный проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Всё остальное вызвало бы большую напряжённость. Мы ведём переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять,

- сказала Меркель.

"Наше понимание было и есть - Украина остаётся транзитной страной», - продолжала канцлер ФРГ. Меркель напомнил, что Берлин и Брюссель приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и выразила надежду, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году.

Она, как и другие лидеры Запада, хочет, чтобы Россия продолжала содержать Украину миллиардными платами за свой газовый транзит. Зачем это нужно России, Запад не интересует.

Меркель заверила, что имеется «множество инструментов», которые по большей части находятся в руках не немецкой, а европейской стороны, и которые «можно использовать» в случае прекращения транзита. Тут канцлер ФРГ напустила тумана:

Я… хочу лишь сказать, что мы с нашими специалистами обсуждаем, какими возможностями для реакции мы располагаем. Всё будет задействовано в решающий момент, до которого, я надеюсь, не дойдёт,

- цитирует Меркель ТАСС.

Она пугает, а нам пока не страшно. Уж кто-кто, а фрау из Берлина хорошо понимает, что никто не заставит Россию торговать газом себе в убыток и заключать на этот счёт кабальные соглашения с Киевом, чтобы получаемые за транзит деньги тот тратил на войну с русским населением Донбасса.

Как еще заработать на Украине?

От газового транзита к изменениям климата. Байден анонсировал на вашингтонском саммите «запуск климатического и энергетического партнёрства с целью поддержки энергетической безопасности и развития устойчивых технологий в области энергетики, а также развивающихся экономик, в том числе в Центральной Европе и на Украине».

Деталей этого проекта старина Байден не изложил. Однако из обнародованных Белым домом справочных материалов явствует, что данное партнерство охватит «три ключевые области сотрудничества».

Во-первых, речь идёт о намерении Вашингтона и Берлина укрепить двустороннее взаимодействие в сфере борьбы с глобальным изменением климата.

Во-вторых, планируется расширить сотрудничество по «разработке и внедрению критически важных энергетических технологий».

В-третьих, США и ФРГ собираются работать вместе, чтобы ускорить переход к «устойчивой энергетике в формирующихся экономиках» в рамках борьбы с изменением климата и недопущения «использования энергоресурсов в качестве инструмента принуждения». Тут снова имелась в виду Россия, которая этим – в отличие от Запада и особенно США – совершенно не занимается.

В последнем пункте, в частности, содержится обещание поддерживать «энергетическую трансформацию Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность». Похоже, украинцев решили перевести – и на этом очень хорошо заработать за их счёт – на «зелёную энергетику»: прощайте угольные шахты, АЭС и всё остальное. Сырьевому придатку Запада с уполовиненным населением много энергии ведь не нужно.

Лучшая оборона это нападение. На Россию

Байден и Меркель после завершения переговоров подписали совместную декларацию. Это ничто иное, как направленный против России манифест глобалистского господства.

Вашингтон и Берлин обязались работать над тем, чтобы Европа была «единой, свободной и мирной», а «если внешние силы будут создавать барьеры для реализации этого видения, мы объединимся, чтобы вместе укрепить нашу оборону».

Как это следует понимать? Да очень просто: будут давить по всем линиям всех, кто придерживается других точек зрения, навязывать свои «хотелки», наплевав на ООН и всякое там международное право.

На практике это будет означать, например, что приём Грузии в НАТО, создаст для России серьёзные проблемы у её южных границ и это прекрасно, а вот воссоединение Белоруссии или поумневшей Украины или её значительной части с Россией – это кошмар и повод для наказания Москвы и русских.

«Вашингтонская декларация» это поистине «кладезь» глобалистской «мудрости». Чего в ней только нет! Например, фраза о поддержке «критической важности свободы навигации и полётов, а также другого свободного использования моря в соответствии с международным правом» - это заявка на дальнейшие антирусские и антикитайские провокации. Или фраза о намерении противостоять попыткам «раздела мира на сферы влияния» - эту прерогативу Запад оставил только для себя, всем остальным не положено.

Вполне понятна и следующая мысль: США и Германия будут сотрудничать в том, чтобы новые технологии использовались для продвижения свободы и «отражали наши демократические ценности». Иными словами, война с инакомыслием в киберсфере тоже будет усилена.

Анализ «вашингтонской декларации» показывает, что Вашингтон, несмотря на раздражение на Берлин из-за «Северного потока-2», снова делает ставку на либеральную Германию, как на свою главную опору в континентальной Европе. Для реализации этого плана стороны намерены создать американо-германский форум, который будет «выступать с рекомендациями относительно строительства совместного будущего».

Дружбы часто бывают успешными, когда есть против кого дружить. С Англией США уже на этот счёт сговорились, обновив Атлантическую хартию. А теперь, как видим, и с Германией. Франция – на очереди. Преемнику Меркель Армину Лашету можно уже ни о чём не беспокоиться: всё за него уже решено. Москве и Пекину подаётся таким образом ещё один пример, который стоит очень внимательно изучить и сделать правильные выводы: Россию и Китай Запад не растопчет только в том случае, если они будут вместе.