«Долой социалистическую хунту»: в Кишинёве вновь требуют смены власти

Митинг участников приднестровского вооружённого конфликта перерос в столкновения с полицией

В воскресенье 31 мая в центре Кишинёва ветераны приднестровской войны вновь устроили акцию протеста.

Акция была организована ассоциацией Forța Veteranilor, которая объединяет ветеранов, участвовавших в войнах и конфликтах по всему миру, не только в Приднестровье. А заявлено данное мероприятие было как «попытка добиться обещанных правительством мер поддержки для ветеранов». Однако с самого начала митинг принял явную антиправительственную и антипрезидентскую направленность.

Участники митинга направились к зданию парламента Молдавии с криками «Долой Додона!» и «Долой социалистическую хунту!».

При попытке подойти к зданию парламента произошла потасовка митингующих с полицией, поскольку акция была согласована с чётким указанием места проведения – площадь Великого национального собрания, в связи с чем полиция попыталась не пропустить «ветеранов» к зданию парламента. Но в результате потасовки митингующие к парламенту прорвались, после чего к ним впервые за всё время митинга обратился организатор акции – ветеран Константин Ковриг.

По его словам, он встречался с правительством и передал все требования ветеранов, отметив, что требования эти «очень скромные», однако «понимания со стороны правительства не встретил».

«Они проявили безразличие и не прислушались к проблемам ветеранов, их не интересуют проблемы ветеранов, их интересуют только власть и выборы!», – заявил Ковриг. И тут же призвал собравшихся скандировать: «Долой Додона» и «Долой власти», объяснив это тем, что такую власть необходимо заменить. Митингующие с удовольствием подхватили лозунги.

Напомним требования ветеранов: бесплатные путёвки в санаторий раз в год, бесплатный пожизненный медицинский полис, 1700 лев ежемесячное пособие (сейчас 300 леев), бесплатные похороны, бесплатное лечение, бесплатные медикаменты ветеранам и членам их семьи, компенсация 50% оплаты коммунальных услуг ветеранами и членами их семей. Это далеко не полный список пожеланий на фоне падения экономики после пандемии коронавируса.

Далее выступающие стали требовать не только отставки правительства и президента, но и запрета партий социалистов и демократов – ПСРМ и ДПМ, чтобы «они не могли участвовать в выборах». В случае же невыполнения требований, ветераны пообещали устроить в августе масштабный протест и взять на себя управление страной.

Покричав лозунги, митинг внезапно закончился и все разошлись.

Однако заместитель инспектора полиции Кишинёва Алексей Гроссу уже объявил, что организаторы митинга будут оштрафованы за нарушение карантина. Кроме того, заведены уголовные дела на всех, кто «применил силу» в потасовке с полицейскими.

В этот раз политиков на митинге замечено не было.

«В принципе, пока у комбатантов всё идёт по плану. Собрались. Осудили по традиции Додона. Мудро промолчали про Плахотнюка и Шора (кто ж спонсоров критикует?). Выдвинули требования. Создали ассоциацию. Требования были прикрытием для создания ассоциации. Действуют как «Платформа ДА» в 2015 году: митинги, возмущения граждан, отрицание связи с политикой. А потом – раз – и запустили партию»,

– прокомментировал воскресные события депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.

По его словам, в Молдове в ближайшее время будет создана новая политическая партия – «Ветеранская сила», от которой выдвинут кандидата на президентские выборы.