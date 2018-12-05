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Долой оковы
05 декабря 2018, 13:39 • 100 • Карикатуры
Еврокомиссия разработала пакет мер по расширению использования евро в таких стратегических сферах экономики как закупки энергоносителей и сырья. Главная цель Брюсселя — ослабить роль американской валюты в энергетическом секторе, в частности, в операциях с Ираном, находящимся под санкциями Вашингтона.
© Виталий Подвицкий
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