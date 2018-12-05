Долой оковы

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Еврокомиссия разработала пакет мер по расширению использования евро в таких стратегических сферах экономики как закупки энергоносителей и сырья. Главная цель Брюсселя — ослабить роль американской валюты в энергетическом секторе, в частности, в операциях с Ираном, находящимся под санкциями Вашингтона.

© Виталий Подвицкий