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«Долой националистов»: Оксана Байрак в шоке от украинского дубляжа ее картины
04 ноября 2020, 17:50 • 136 • Украина
Режиссёра, продюсера, сценариста, актрису и телеведущую Оксану Байрак возмутил украинский дубляж её сериала «Позднее раскаяние». Об этом режиссёр рассказала в видео, обнародованном в Instagram.
«Посмотрела „Позднее раскаяние‟ на украинском языке. Это ужас. В такие минуты хочется сказать: „Долой‟ всем националистам. Вы попрали чистый литературный язык. Позор вам!» — сказала Байрак на украинском языке.
Перейдя на русский, она подчеркнула, что «блистательный фильм с блистательной актерской работой и работой режиссёра, где я добивалась не просто каждого слова, а каждого вздоха от артистов», просто «выбросили на помойку».
«Господи, друзья, если в таком уродливом ужасе заключается преданность языку, тогда вы просто выпускники вспомогательной школы», — резюмировала Байрак.
16-серийный сериал «Позднее раскаяние» Оксаны Байрак повествует о романтической и драматической любви 16-летних подростков. Действие сериала проходит в 1989 году в Крыму.
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