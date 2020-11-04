«Долой националистов»: Оксана Байрак в шоке от украинского дубляжа ее картины

Режиссёра, продюсера, сценариста, актрису и телеведущую Оксану Байрак возмутил украинский дубляж её сериала «Позднее раскаяние». Об этом режиссёр рассказала в видео, обнародованном в Instagram.— сказала Байрак на украинском языке.Перейдя на русский, она подчеркнула, что «блистательный фильм с блистательной актерской работой и работой режиссёра, где я добивалась не просто каждого слова, а каждого вздоха от артистов», просто «выбросили на помойку»., — резюмировала Байрак.16-серийный сериал «Позднее раскаяние» Оксаны Байрак повествует о романтической и драматической любви 16-летних подростков. Действие сериала проходит в 1989 году в Крыму.