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Долой американизацию: Жириновский предложил называть Путина Верховным правителем

16 марта 2018, 12:39  •  42 • Политика
По словам главы ЛДПР, слово "президент" является "аболютно нерусским".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением переименовать должность президента России. политик напомнил, что должность президента СССР была учреждена 15 марта 1990 года.
"Это была какая-то странная попытка американизировать нашу страну, как-то оживить разлагающуюся годами несменяемости советскую верхушку", - заявил Жириновский. По его словам, авторы этой идеи надеялись, что со сменой вывески поменяется и суть.
Однако термин, который выбрали для этого, "абсолютно нерусский", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Сегодня Россия должна "совершить мощный рывок", избрав нового главу государства, который способен сделать подобный символический шаг и подчеркнуть суверенитет России, считает глава ЛДПР. Переименование поста лидера страны на русский манер было бы "всем понятно и звучит мощно", считает Жириновский.

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