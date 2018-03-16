|
Долой американизацию: Жириновский предложил называть Путина Верховным правителем
16 марта 2018, 12:39 • 42 • Политика
По словам главы ЛДПР, слово "президент" является "аболютно нерусским".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением переименовать должность президента России. политик напомнил, что должность президента СССР была учреждена 15 марта 1990 года.
"Это была какая-то странная попытка американизировать нашу страну, как-то оживить разлагающуюся годами несменяемости советскую верхушку", - заявил Жириновский. По его словам, авторы этой идеи надеялись, что со сменой вывески поменяется и суть.
Однако термин, который выбрали для этого, "абсолютно нерусский", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Сегодня Россия должна "совершить мощный рывок", избрав нового главу государства, который способен сделать подобный символический шаг и подчеркнуть суверенитет России, считает глава ЛДПР. Переименование поста лидера страны на русский манер было бы "всем понятно и звучит мощно", считает Жириновский.
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 марта 2018, 05:54
|
12 марта 2018, 00:08
|
13 марта 2018, 09:54
|
10 марта 2018, 23:24
|
14 марта 2018, 05:24
|
09 марта 2018, 18:09
|
16 марта 2018, 02:54