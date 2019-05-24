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Доллар сбросят с пьедестала? Wall Street Journal назвал главную причину краха американской валюты

24 мая 2019, 09:09  •  77 • Политика
Автор Wall Street Journal предсказал дедолларизацию и назвал главную причину краха американской валюты, подчеркнув, что это - возрастающее использование экономических санкций. Резюмируя публикацию, аналитик не исключил того, что доллар сбросят с пьедестала.
Оценивая события последних лет, эксперты уже не раз отмечали приближающийся конец эпохи гегемонии доллара. Говорит об этом в своей публикации для издания Wall Street Journal и журналист Сахил Махтани.
Аналитик не только предсказал будущую дедолларизацию, указав на то, что "американские конкуренты, друзья и враги, имеют возможность бросить вызов американской валюте".
Автор публикации отмечает, что несмотря на мрачные прогнозы по краху доллара, консенсуса в этом вопросе у экспертов нет. Есть и такое мнение, что на уход от американской валюты потребуются десятилетия. Его аналитик считает его "самодовольным" и указывает на события последних 18 месяцев на валютных рынках. Особенно на активную закупку золота Центробанками мира.
Напоминает автор статьи и о новой системе расчёта, который ввели для сделок с Ираном Великобритания, Франция и Германия, чтобы уйти от санкций. По мнению журналиста, система постепенно будет ведена в работу и не исключил, что она станет конкурентом с международной системой СВИФТ.
Не забыл автор статьи и о речи президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера, когда тот назвал "абсурдом" закупку европейских самолётов европейскими же компаниями за доллары, а не за евро.
Аналитик назвал главную причину краха американской валюты, считая, что она кроется в возрастающем использовании экономических санкций. Их вводили при прежнем президенте США Бараке Обаме, ими теперь активно пользуются при действующем главе государства Дональде Трампе.
Серьёзными последствиям, по мнению автора публикации, может грозить Америке и её валюте переход Саудовской Аравии на расчёты за нефть в других валютах. Например, в юанях. Использование доллара аналитик списывает на привычку. Но не исключил того, что доллар сбросят с пьедестала.

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