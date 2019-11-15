Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские КПП возле Крыма возобновят работу 15 ноября
Свои люди: в СПЧ предложили создать совет по защите россиян за рубежом
"У вас "крышу сносит" от вседозволенности?": Пронько о новом...
"Трампа продолжают преследовать": В Сети высмеяли непростые отношения ...
Главная / Политика

Доллар продолжают выжимать: Рубль может стать валютой для расчётов между странами БРИКС - Путин

15 ноября 2019, 10:54  •  111 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил использовать рубль для расчётов между странами БРИКС. "Рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты", - отметил российский лидер.
Россия продолжает постепенно выжимать доллар из мировой торговли. Российский президент Владимир Путин предложил использовать рубль в качестве валюты для расчётов между странами БРИКС.
"Хотел бы напомнить, что российская национальная валюта - рубль - полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты", - сказал российский лидер на встрече с членами делового совета БРИКС.
Путин подчеркнул, что благодаря устойчивой экономической ситуации в России рубль может быть дополнительным средством расчётов между странами - членами БРИКС. Также президент России призвал нарастить финансирование Нового банка развития БРИКС в нацвалютах. Путин пояснил, что это позволит повысить вес валют стран БРИКС в мировой экономике и избежать ненужных рисков при взаимных расчётах в этих валютах.
Напомним, что в группу БРИКС входит пять стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Объединение было создано в 2006 году на Петербургском экономическом форуме, на который приехали министры экономики соответствующих стран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
14 ноября 2019, 18:39
Граница "прохудилась"? Минск хочет усилить работу с Россией по охране рубежей
15 ноября 2019, 04:24
Свои люди: в СПЧ предложили создать совет по защите россиян за рубежом
14 ноября 2019, 21:54
Прививкой едины: диспансеризацию прошли 41 млн россиян
14 ноября 2019, 21:54
В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ
14 ноября 2019, 19:54
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства извне в 19 субъектах России
14 ноября 2019, 21:54
"Школьная бойня прошагала по России от Крыма до Амура": Жириновский рассказал, как разорвать цепь трагедий
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2019, 01:09
"Я двумя руками челюсть держал": Соловьёв рассказал, как из-за Украины чуть...
15 ноября 2019, 01:09
Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу Росси...
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен ...
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
15 ноября 2019, 01:09
"Это же какой-то абсурд": Захарова отказалась обсуждать новый вброс междуна...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
10 ноября 2019, 07:09
Закон убийц
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
14 ноября 2019, 10:24
Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту
10 ноября 2019, 03:54
"Жаль, мне не дали визу...": Жалобы японской туристки на всё русское ёмко оценила Наталья Поклонская
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.