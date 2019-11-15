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Доллар продолжают выжимать: Рубль может стать валютой для расчётов между странами БРИКС - Путин
15 ноября 2019, 10:54 • 111 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил использовать рубль для расчётов между странами БРИКС. "Рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты", - отметил российский лидер.
Россия продолжает постепенно выжимать доллар из мировой торговли. Российский президент Владимир Путин предложил использовать рубль в качестве валюты для расчётов между странами БРИКС.
Путин подчеркнул, что благодаря устойчивой экономической ситуации в России рубль может быть дополнительным средством расчётов между странами - членами БРИКС. Также президент России призвал нарастить финансирование Нового банка развития БРИКС в нацвалютах. Путин пояснил, что это позволит повысить вес валют стран БРИКС в мировой экономике и избежать ненужных рисков при взаимных расчётах в этих валютах.
Напомним, что в группу БРИКС входит пять стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Объединение было создано в 2006 году на Петербургском экономическом форуме, на который приехали министры экономики соответствующих стран.
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