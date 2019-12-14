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Доллар по 200 рублей и война: Наступят ли для России американские «санкции из ада»

14 декабря 2019, 20:09  •  89 • Политика
В последние дни общественность в США и в России активно обсуждает введение новых санкций в отношении Москвы. Тех самых, которые нам обещают ещё с прошлого года, получивших название «санкций из ада». Аналитики предсказывают ужесточение мер против ЦБ России и доллар по 150-200 рублей. Сбудутся ли эти прогнозы?
Автор:
Кучер Егор
История с санкциями США против России невероятно обширна. Причём в этой истории лишь намерений санкций по различным поводам и надуманным предлогам, анонсов выступлений сенаторов с грозными речами в адрес Москвы существенно больше, нежели непосредственно введённых санкций.
Веяние конца 2019 года — сделать русским великолепный «подарок» на Новый год и санкционировать не только «Северный поток – 2», но и российские госбанки вместе с госдолгом. Ведь должны же хоть когда-то пригодиться столь тщательно подготовленные меры. Более того, американские законодатели обсуждают законопроект об объявлении России спонсором терроризма, а этот статус также предполагает жёсткие санкции против нашей страны.
Новый виток санкционной истерии развивается на удивительном фоне. Совсем недавно в Вашингтоне побывал глава МИД России Сергей Лавров, который встретился там с Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео. Первый назвал встречу с главой российского внешнеполитического ведомства «очень хорошей», а второй рассказал о планах увеличения двустороннего товарооборота. Разе так себя ведут со страной, в отношении которой вот-вот будут введены некие сокрушительные санкции?
Надо также понимать, что политическая верхушка США в данный момент расколота. С одной стороны, есть сам Трамп, а с другой — Конгресс, в котором продвигается проект импичмента президенту. Курировать внешнюю политику США должны президент и Госдеп, однако законопроекты, определяющие её, разрабатываются Конгрессом. У Трампа есть лишь право подписывать их или нет, а ведь ряд мер Конгресс вполне способен ввести самостоятельно, без одобрения главы государства.
Президент США Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress
И снова «Северный поток – 2»
Для введения санкций США всегда искали какой-то формальный (или не очень повод). В законопроектах традиционно должна была содержаться хотя бы в декларативном виде некая причина, которая привязывалась к угрозе американским интересам или интересам союзников. В ситуации с «Северным потоком – 2» вышло иначе, ведь санкции в первую очередь предполагают удар по европейским компаниям. То есть по союзникам США, идущим на поводу у «нехорошей» Москвы.
Именно по этой причине законопроект о санкциях против газопровода стал частью оборонного бюджета США, который уже утверждён в Конгрессе и который уже пообещал подписать Трамп. Вот как об этом пишет Bloomberg:
Санкции, разработанные сенаторами Тедом Крузом, республиканцем из Техаса, и Джин Шахин, демократом из Нью-Гемпшира, были включены в Закон об ассигнованиях на оборону 2020 года, который уже был одобрен Конгрессом. Президент Дональд Трамп уже пообещал подписать его. У государственных и казначейских департаментов будет 60 дней, чтобы представить Конгрессу список судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2" и другого российского газопровода, "Турецкий поток", а также людей и фирм, которые предоставили суда. У этих людей и организаций будет 30 дней, чтобы свернуть свой бизнес, иначе им будет запрещён въезд в США, а их активы могут быть заморожены.
Однако в этих санкциях, как уже неоднократно отмечали многие чиновники и аналитики, США уже безнадёжно опоздали. Bloomberg пишет, что газопровод, по-видимому, будет закончен и начнёт функционировать раньше, чем будут введены новые меры со стороны США:
«При нынешних обстоятельствах карательные меры выглядят как мстительный жест, неприятный ход, который не изменит того, что будет дальше <…>. Вероятная задержка "Северного потока – 2" может даже быть выгодной для России. Конкуренция со стороны Ближнего Востока и сжиженного природного газа из США, а также тёплая погода привели к снижению цен на российский трубопроводный газ в Европе. За три месяца по сентябрь средняя цена на газ составила 169,8 долларов за 1 тыс. кубометров, что на 18% ниже, чем в предыдущие три месяца, и на 32% ниже, чем годом ранее. В последний раз "Газпром" сталкивался с такими ценами в 2004 году. Увеличение поставок в такой ситуации на рынке приведёт к ещё большему падению цен».
Фото: Stefan Sauer / Globallookpress
Именно поэтому мы не будем говорить, что санкции против «Северного потока – 2» станут эффективными. Скорее всего, это просто «плевок» от безысходности в сторону России и Германии. И более того, санкциями сейчас должны быть обеспокоены именно немцы, голландцы, британцы, французы, а не Россия. Так что эта история всё больше превращается в «разборки» между США и европейскими компаниями.
Госдолг и банки
Гораздо более серьёзными могли бы стать санкции против российского госдолга и банковского сектора. Санкции против госдолга вообще мера очень серьёзная. Она блокирует возможность всем, кто хочет дружить с американцами, покупать российские облигации. А у нашей страны облигации федерального займа (ОФЗ) — очень привлекательный для иностранных инвесторов инструмент. Bloomberg в другом материале пишет, что на сегодня иностранные инвесторы скупили российского долга на сумму в 45 млрд долларов, 16 млрд из которых — в 2019 году.
Резкий сброс облигаций американцами и европейцами из-за санкций стал бы ударом по рублю, по российскому фондовому рынку, капитализации компаний из России и в целом развивающимся рынкам. Например, по Турции и Китаю. Однако на этот шаг американцы не пошли ни в 2018 году, ни в начале 2019 года.
Однако аналитики Bloomberg дают такой ответ на вопрос, почему санкции против госдолга так и не были введены: «Конгресс мог поступить гораздо более сурово. Он мог наложить санкции на российский госдолг. Все эти меры рассматривались в разное время, но были отменены, чтобы избежать серьёзной конфронтации с Европейским союзом и потрясений на финансовых рынках».
Санкции против банковского сектора анонсировались Конгрессом ещё в феврале. Тогда заявлялось, что «путинский режим» должен получить удар, который приведёт к серьёзному подрыву доверия населения и инвесторов к российским банкам и государству, а также к национальной валюте. Главным тут стал бы отток капитала из России — держатели акций российских компаний начали бы от них стремительно избавляться, как это было в апреле 2018 года.
В конце августа США вновь предприняли попытку подвергнуть санкциям российский госдолг в рамках пакета санкций «за Скрипалей». Тогда Минфин США выпустил разъяснение под названием «Russia-related directive under executive order of august 1, 2019» («Связанная с Россией директива в соответствии с распоряжением от 1 августа»).
Первое и самое главное — санкции против российских ОФЗ были введены. Однако они оказались совсем «беззубыми». Запретив американским финансовым учреждениям взаимодействовать с госдолгом, США сосредоточились на незначительном проценте держателей российских бумаг, тогда как крупнейшими покупателями госдолга России являются американские инвестиционные компании и негосударственные пенсионные фонды.
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В директиве Минфина США речь идёт о запрете операций с валютными облигациями России, а рублёвые ОФЗ были оставлены в неприкосновенности. США не запрещают своим инвесторам торговать ими, более того, разрешены операции с ОФЗ и евробондами на вторичном рынке.
Что всё это значит? Ограничения, разумеется, есть. Но выстроены они так хитро, чтобы не навредить американским инвесторам, которых очень много. И не слишком-то навредить России, если уж смотреть на эти меры через микроскоп.
Наконец, нельзя не сказать кратко о «признании России спонсором терроризма». Соответствующий документ пока проходит через Конгресс, а затем его должен будет подписать Дональд Трамп. 20 декабря конгрессмены уходят на рождественские каникулы и времени у них уже попросту нет.
Делаем выводы
Как рассказал в беседе с Царьградом экономист Михаил Хазин, опасения в связи с составом новых санкций США сейчас слишком преувеличены.
У них Конгресс, в котором лидирует Демократическая партия, а Палата представителей хочет, соответственно, каким-то образом продемонстрировать, что нехороший Трамп дружит с нехорошей Россией. Что для этого нужно сделать? Нужно придумать какие-то совершенно убойные санкции, чтобы Трамп потом сказал, что этого не надо. И потом говорить: вот он, нехороший. То есть уже настолько смешно, что даже уже неинтересно,
— считает экономист.
Фото: Drop of Light / Shutterstock.com
По его мнению, глава Минфина США Стивен Мнучин сейчас активно сопротивляется новым санкциям, так как Трамп и чиновники Белого дома не считают их выгодными для США в той степени, в которой об этом говорят демократы.
«Конечно, он (Мнучин) не хочет, что он идиот, что ли? Мало ему проблем. Фактически ситуация такая: стоит Мнучин и ручками держит плотину, за которой море. А ему предлагают: давай мы тут ещё дырочку сделаем. Он говорит: нет, не надо!» — отметил Хазин.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал Царьграду, что антироссийская повестка в США уже набрала обороты, санкции будут, это лишь вопрос времени, ситуация напоминает снежный ком.
Он катится вниз, и мы должны понять с вами уже сейчас, что мы должны быть готовы и к секторальным санкциям самым широким фронтом против «Северного потока», мы должны быть готовы к санкциям и против госдолга. Мы должны быть готовы к санкциям по платёжной системе SWIFT,
— сказал он.
Подводя итог, скажем, что США не меняют антироссийскую повестку, однако уже и сами запутались в необходимости и порядке введения тех или иных санкций против России. В данный момент все очевидные поводы для санкций, кроме «Северного потока – 2» и неких действий Москвы в Сирии, уже использованы для введения санкций.
Более того, новые санкции США против России должны быть предметом консенсуса в правящей верхушке, а такого консенсуса не наблюдается. Санкции против «Северного потока – 2» будут вредны для отношений Вашингтона с Берлином и другими европейскими столицами. Конгресс скоро пойдёт на каникулы, и новые меры, вероятно, будут обсуждаться уже в 2020 году. Пока Вашингтон больнее всего бьёт по Турции за покупку С-400, а также признав геноцид армян. Но расслабляться не стоит.

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