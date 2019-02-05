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Доллар не используем: Россия и Иран полностью отказались от американской валюты во взаимозачетах
05 февраля 2019, 19:39 • 118 • Политика
Иран и Россия отказались от доллара в рамках взаимодействия и опираются на российский рубль и иранский риал, заявил посол России в Иране.
Россия и Иран больше не используют доллар во взаимозачетах. Данный шаг является для России жизненно важным. Об этом сообщил российский посол в Тегеране Леван Джагарян.
Он отмечает, что Москва использует все имеющиеся в её распоряжении средства для того, чтобы довести использование национальных валют во взаимных расчетах до максимума. По словам дипломата, Россия и Иран уже, по сути, отказались от использования американской валюты, и опираются при расчётах друг с другом на российский рубль и иранский риал, а в случае острой необходимости - на евро.
Посол подчеркнул, что полный переход на взаимозачеты в национальных валютах - это непростая задача. Тем не менее дипломат уверен, что банковские структуры России и Ирана обладают достаточным потенциалом для успешного осуществления данной цели.
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