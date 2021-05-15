Доллар бьёт тридцатилетний рекорд. Эксперт предупредил о новых потрясениях

Доллар бьёт тридцатилетний рекорд по показателю инфляции. Эксперт Андрей Русецкий в связи с этим предупредил о новых потрясениях на мировом валютном рынке.

Руководитель активов "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал о потрясениях, которые в скором времени ожидают мировой валютный рынок.

В беседе с изданием "Прайм" он заметил, что значительные изменения коснутся не курсов валют, а показателей инфляции доллара.

Уже сейчас она составляет порядка 4,2%, а это одна из наиболее высоких отметок за минувшие 30 лет. Тенденции свидетельствуют о том, что данный уровень продолжит расти, предположил специалист.

Он связал сложившуюся ситуацию с вливанием в экономику Соединённых Штатов больших объёмов ликвидности и увеличением американского госдолга. Это привело к росту доли наличности в обращении.

Укрепляющаяся инфляция фактически забирает часть прибыли, и это происходит вне зависимости от усиления или ослабления рубля. Всё это провоцирует сокращение покупательской способности простых потребителей.