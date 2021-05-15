Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет пр...
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Главная / В мире

Доллар бьёт тридцатилетний рекорд. Эксперт предупредил о новых потрясениях

15 мая 2021, 09:50  •  99 • В мире
Доллар бьёт тридцатилетний рекорд по показателю инфляции. Эксперт Андрей Русецкий в связи с этим предупредил о новых потрясениях на мировом валютном рынке.
Руководитель активов "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал о потрясениях, которые в скором времени ожидают мировой валютный рынок.
В беседе с изданием "Прайм" он заметил, что значительные изменения коснутся не курсов валют, а показателей инфляции доллара.
Уже сейчас она составляет порядка 4,2%, а это одна из наиболее высоких отметок за минувшие 30 лет. Тенденции свидетельствуют о том, что данный уровень продолжит расти, предположил специалист.
Он связал сложившуюся ситуацию с вливанием в экономику Соединённых Штатов больших объёмов ликвидности и увеличением американского госдолга. Это привело к росту доли наличности в обращении.
Укрепляющаяся инфляция фактически забирает часть прибыли, и это происходит вне зависимости от усиления или ослабления рубля. Всё это провоцирует сокращение покупательской способности простых потребителей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
14 мая 2021, 20:05
Европейцы подсчитали убытки от русских туристов
15 мая 2021, 01:35
Французы задумываются о ПМЖ в России
14 мая 2021, 20:05
Ведущая CNN оборвала русского дипломата на полуслове ради своей речи
14 мая 2021, 22:45
«Не обязанность Москвы»: как Пентагон требует от России «прозрачности» в вопросе перемещения войск внутри её границ
15 мая 2021, 03:25
Эксперт заподозрил команду Зеленского в геноциде украинских стариков
14 мая 2021, 21:55
В США предложили дать отпор России через "серую зону"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2021, 18:10
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
10 мая 2021, 07:55
Зеленский попался: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах"
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
12 мая 2021, 02:05
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
08 мая 2021, 18:20
Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.