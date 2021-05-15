|
Доллар бьёт тридцатилетний рекорд. Эксперт предупредил о новых потрясениях
15 мая 2021, 09:50 • 99 • В мире
Доллар бьёт тридцатилетний рекорд по показателю инфляции. Эксперт Андрей Русецкий в связи с этим предупредил о новых потрясениях на мировом валютном рынке.
Руководитель активов "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал о потрясениях, которые в скором времени ожидают мировой валютный рынок.
В беседе с изданием "Прайм" он заметил, что значительные изменения коснутся не курсов валют, а показателей инфляции доллара.
Уже сейчас она составляет порядка 4,2%, а это одна из наиболее высоких отметок за минувшие 30 лет. Тенденции свидетельствуют о том, что данный уровень продолжит расти, предположил специалист.
Он связал сложившуюся ситуацию с вливанием в экономику Соединённых Штатов больших объёмов ликвидности и увеличением американского госдолга. Это привело к росту доли наличности в обращении.
Укрепляющаяся инфляция фактически забирает часть прибыли, и это происходит вне зависимости от усиления или ослабления рубля. Всё это провоцирует сокращение покупательской способности простых потребителей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 мая 2021, 18:10
|
10 мая 2021, 07:55
|
09 мая 2021, 01:40
|
12 мая 2021, 02:05
|
09 мая 2021, 01:40
|
13 мая 2021, 04:40
|
08 мая 2021, 18:20