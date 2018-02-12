Долгожданная коалиция

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Парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября 2017 года, и первая попытка Ангелы Меркель сформировать коалицию с либеральной Свободной демократической партией и левой Партией зеленых закончилась неудачей. И только 7 февраля 2018-го завершились переговоры о формировании правительства. Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХСС), выступающие единым блоком, а также Социал-демократическая партия Германии согласовали коалиционный договор и распределили посты глав министерств. Основными камнями преткновения в ходе переговоров стали вопросы приема беженцев, политика в сфере здравоохранения и на рынке труда.

Длительность переговоров по этим вопросам говорит о том, что Меркель придется несколько скорректировать свою ультралиберальную политику в отношении беженцев, учитывая настроения партнеров по коалиции. Меркель сохранит за собой пост канцлера ФРГ, а министром иностранных дел, по предварительной информации, может стать нынешний глава социал-демократов Мартин Шульц. Ранее под председательством Мартина Шульца Европарламент принимал антироссийские санкции, и сам Шульц неоднократно выступал в поддержку антироссийских санкций ЕС. В то же время возглавляемая им Социал-демократическая партия Германии всегда настаивала на поиске компромиссов в отношениях с Россией. Предшественники Мартина Шульца на посту министра иностранных дел ФРГ социал-демократы Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриэль также выступали за поэтапное снятие антироссийских санкций в ответ на шаги по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Новый министр иностранных дел Германии, много лет проработавший в органах власти ЕС, безусловно, является сторонником дальнейшей евроинтеграции и постарается залатать брешь, возникшую в Евросоюзе из-за выхода Великобритании. Министром обороны ФРГ, вероятнее всего, останется Урсула фон Ляйен, а на должность министра внутренних дел прочат лидера баварской партии ХСС Хорста Зеехофера, известного своей позицией по иммиграционному вопросу, диаметрально противоположной взгляду Ангелы Меркель на эту проблему.

Кроме того, коалиционное соглашение формализует политику ФРГ по отношению к Украине. Поддержка Киева продолжится только при условии выполнения украинской властью минских договоренностей — отвода тяжелых вооружений от линии разграничения и установления режима прекращения огня. Такой подход — нечто новое во внешней политики Германии: ранее украинские власти получали безоговорочную поддержку Берлина и были полностью освобождены от контроля над исполнением собственных обязательств. Подтверждая неизменность прежней политики поддержки Украины, Германия дает понять, что это может прекратиться в любой момент и не стоит больше испытывать терпение немцев.