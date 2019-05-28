Долгоиграющая провокация в Керченском проливе. Выверенная позиция МИД РФ • 70 • Аналитика Провокации и скандалы. Украинский кризис нуждается в стимулировании?

Конфликт между Россией и Украиной давно уже носит характер вялотекущего противостояния с редкими обострениями. Поэтому неудивительно, что время от времени в затухающее пламя нужно подкидывать дровишек. Аресты российских судов и граждан, убийства на Украине российских диссидентов, «убитые» и чудесно затем воскресшие журналисты – все это отлично укладывается в сценарий поддержания интереса к теме, от которой в Европе давно уже у всех зевота и легкая тошнота.









Не исключением стала и история с провокацией, предпринятой в ноябре прошлого года СБУ и высшим политическим руководством Украины, когда группа катеров украинских ВМС попыталась без каких-либо уведомлений пройти через Керченский пролив между российскими Таманью и Крымом. Тогда, как мы помним, провокация закончилась для её инициаторов предсказуемо и печально – катера были остановлены и взяты на буксир морскими подразделениями ФСБ, а украинские моряки, соответственно, были задержаны и препровождены в Лефортово, где до сих пор и находятся, давая показания и дожидаясь суда.



Надо отметить, что провокация была задумана достаточно ловко, поскольку любой вариант развития событий был на руку Украине. В частности, если бы Россия проигнорировала самоуправство украинской стороны, можно было бы заявить, что Москва сама не уверена в своем суверенитете над Крымом. Ну а в случае задержания судов и моряков, как мы это сейчас и наблюдаем, у Киева (и его покровителей) появились возможности для судебного давления на Россию, тем более что в международных судах к его доводам на удивление хорошо прислушиваются…



А судьи кто?

Одним из этапов этой долгоиграющей провокации стали слушания дела о задержании украинских судов и моряков в Международном трибунале ООН по морскому праву. Эта организация, напомню, на прошлой неделе постановила немедленно освободить задержанных Россией моряков и вернуть Украине её катера.



В свою очередь, Российская Федерация демонстративно отказалась от участия в процессе, заявив, что упомянутый трибунал не имеет соответствующих полномочий для рассмотрения данного дела. И как следует из ответа российского МИД, он будет настаивать на своей позиции. В частности, исполнять решение Международного трибунала мы не будем, а точку в этом деле поставит именно российский суд.



Надо сказать, что у России есть существенные основания поступать именно таким образом. Прежде всего это правовой статус самого трибунала ООН по морскому праву, который уполномочен решать только гражданские, хозяйственные дела. То есть ему подсудны такие вещи, как нарушение промысловыми судами исключительных экономических зон на чужом шельфе, выход за пределы установленных зон промысла, тяжбы из-за добычи на спорных участках шельфа полезных ископаемых и так далее. Инциденты с участием военных судов, вторгающихся в территориальные воды другого государства (просьба не путать территориальные воды с исключительной экономической зоной, это совсем разные вещи), данному трибуналу неподсудны.



Но ещё более важно то, что участие нашего государства в этом процессе, пусть и косвенно, подтвердило бы спорный статус Крыма. Что, разумеется, совершенно недопустимо. А если учесть, что результат рассмотрения был вполне прогнозируемым, наша подпись под любым документом данного процесса была бы истолкована не в нашу пользу.



Поэтому позицию российского МИД в данном случае можно считать совершенно точной, грамотной и выверенной. Мы не соучаствуем в беззаконии и уж тем более в беззаконии, направленном против нас самих.



Тем не менее, на самой Украине это решение вызвало вполне ожидаемое «чувство глубокого удовлетворения». Украинский МИД в лице заместителя главы ведомства Елены Зеркаль заявил о том, что отправит в МИД России соответствующую ноту. В ней у Москвы четко и недвусмысленно спросят, где и когда они смогут получить свои корабли и моряков. Ну а если Россия откажется выполнять решение трибунала, в украинском МИДе уже пообещали обратиться в дипломатические ведомства других стран с просьбой о содействии.



В переводе на русский последнее, скорее всего, означает, что Киев опять призовет к ужесточению санкций против Москвы. Что, наверное, считается там верхом «жесткой линии» по отношению к России. Но, с другой стороны, а что они ещё могут?







А в ответ — тишина

Нам же, наверное, гораздо интереснее другое, а именно: каким же будет ответ российской стороны? А также ещё один момент, о котором в самом конце статьи.





Конечно, прогнозировать действия нашего внешнеполитического ведомства мы можем с известной осторожностью. Равно как и предлагать какие-то варианты ответа.



Уместным было бы спокойное, рутинное продолжение процесса и принятие решения, находящегося полностью в российском правовом поле. А ноты как раз лучше столь же демонстративно игнорировать. Равно как и разного рода призывы. Суд у нас гуманный (как бы даже не слишком). И на том, наверное, нам и нужно стоять.



А ещё очень интересно то, что Кремль не спешит делать широких жестов в адрес нового президента Украины. То есть никаких попыток пойти навстречу Киеву, сделать какие-то уступки, сказать пару комплиментов и хоть немного «задружиться» — Москва спокойна до безразличия, даже демонстративно холодна.



И это очень плохой знак для комика Зеленского. Пока кажется, что Москва с холодной отрешенностью готовится к чему-то серьезному – то ли газ все-таки отключат, то ли ещё и ядерное топливо поставлять перестанут… А Зеленского ждет очень сложное президентство. С дефолтами, бешеными платежками за газ и тепло, протестами всех против всего и так далее.







А Пётр Порошенко опять уедет на Мальдивы и будет, посмеиваясь, читать свежие украинские газеты… Конфликт между Россией и Украиной давно уже носит характер вялотекущего противостояния с редкими обострениями. Поэтому неудивительно, что время от времени в затухающее пламя нужно подкидывать дровишек. Аресты российских судов и граждан, убийства на Украине российских диссидентов, «убитые» и чудесно затем воскресшие журналисты – все это отлично укладывается в сценарий поддержания интереса к теме, от которой в Европе давно уже у всех зевота и легкая тошнота.Не исключением стала и история с провокацией, предпринятой в ноябре прошлого года СБУ и высшим политическим руководством Украины, когда группа катеров украинских ВМС попыталась без каких-либо уведомлений пройти через Керченский пролив между российскими Таманью и Крымом. Тогда, как мы помним, провокация закончилась для её инициаторов предсказуемо и печально – катера были остановлены и взяты на буксир морскими подразделениями ФСБ, а украинские моряки, соответственно, были задержаны и препровождены в Лефортово, где до сих пор и находятся, давая показания и дожидаясь суда.Надо отметить, что провокация была задумана достаточно ловко, поскольку любой вариант развития событий был на руку Украине. В частности, если бы Россия проигнорировала самоуправство украинской стороны, можно было бы заявить, что Москва сама не уверена в своем суверенитете над Крымом. Ну а в случае задержания судов и моряков, как мы это сейчас и наблюдаем, у Киева (и его покровителей) появились возможности для судебного давления на Россию, тем более что в международных судах к его доводам на удивление хорошо прислушиваются…Одним из этапов этой долгоиграющей провокации стали слушания дела о задержании украинских судов и моряков в Международном трибунале ООН по морскому праву. Эта организация, напомню, на прошлой неделе постановила немедленно освободить задержанных Россией моряков и вернуть Украине её катера.В свою очередь, Российская Федерация демонстративно отказалась от участия в процессе, заявив, что упомянутый трибунал не имеет соответствующих полномочий для рассмотрения данного дела. И как следует из ответа российского МИД, он будет настаивать на своей позиции. В частности, исполнять решение Международного трибунала мы не будем, а точку в этом деле поставит именно российский суд.Надо сказать, что у России есть существенные основания поступать именно таким образом. Прежде всего это правовой статус самого трибунала ООН по морскому праву, который уполномочен решать только гражданские, хозяйственные дела. То есть ему подсудны такие вещи, как нарушение промысловыми судами исключительных экономических зон на чужом шельфе, выход за пределы установленных зон промысла, тяжбы из-за добычи на спорных участках шельфа полезных ископаемых и так далее. Инциденты с участием военных судов, вторгающихся в территориальные воды другого государства (просьба не путать территориальные воды с исключительной экономической зоной, это совсем разные вещи), данному трибуналу неподсудны.Но ещё более важно то, что участие нашего государства в этом процессе, пусть и косвенно, подтвердило бы спорный статус Крыма. Что, разумеется, совершенно недопустимо. А если учесть, что результат рассмотрения был вполне прогнозируемым, наша подпись под любым документом данного процесса была бы истолкована не в нашу пользу.Поэтому позицию российского МИД в данном случае можно считать совершенно точной, грамотной и выверенной. Мы не соучаствуем в беззаконии и уж тем более в беззаконии, направленном против нас самих.Тем не менее, на самой Украине это решение вызвало вполне ожидаемое «чувство глубокого удовлетворения». Украинский МИД в лице заместителя главы ведомства Елены Зеркаль заявил о том, что отправит в МИД России соответствующую ноту. В ней у Москвы четко и недвусмысленно спросят, где и когда они смогут получить свои корабли и моряков. Ну а если Россия откажется выполнять решение трибунала, в украинском МИДе уже пообещали обратиться в дипломатические ведомства других стран с просьбой о содействии.В переводе на русский последнее, скорее всего, означает, что Киев опять призовет к ужесточению санкций против Москвы. Что, наверное, считается там верхом «жесткой линии» по отношению к России. Но, с другой стороны, а что они ещё могут?Нам же, наверное, гораздо интереснее другое, а именно: каким же будет ответ российской стороны? А также ещё один момент, о котором в самом конце статьи.Конечно, прогнозировать действия нашего внешнеполитического ведомства мы можем с известной осторожностью. Равно как и предлагать какие-то варианты ответа.Уместным было бы спокойное, рутинное продолжение процесса и принятие решения, находящегося полностью в российском правовом поле. А ноты как раз лучше столь же демонстративно игнорировать. Равно как и разного рода призывы. Суд у нас гуманный (как бы даже не слишком). И на том, наверное, нам и нужно стоять.А ещё очень интересно то, что Кремль не спешит делать широких жестов в адрес нового президента Украины. То есть никаких попыток пойти навстречу Киеву, сделать какие-то уступки, сказать пару комплиментов и хоть немного «задружиться» — Москва спокойна до безразличия, даже демонстративно холодна.И это очень плохой знак для комика Зеленского. Пока кажется, что Москва с холодной отрешенностью готовится к чему-то серьезному – то ли газ все-таки отключат, то ли ещё и ядерное топливо поставлять перестанут… А Зеленского ждет очень сложное президентство. С дефолтами, бешеными платежками за газ и тепло, протестами всех против всего и так далее.А Пётр Порошенко опять уедет на Мальдивы и будет, посмеиваясь, читать свежие украинские газеты… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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