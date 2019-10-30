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«Долго тянут с ответом»: в СПЧ обеспокоены судьбой арестованного по запросу США «хакера» Алексея Буркова

30 октября 2019, 18:09  •  19 • В России
Совет при президенте России по правам человека готовит обращение к израильским дипломатам. Правозащитники обеспокоены условиями содержания в тюрьме россиянина Алексея Буркова, который был арестован в Израиле в 2015 году по запросу Вашингтона. Американские спецслужбы обвиняют Буркова в «хакерстве». Выдачи добивается и Россия, но израильские власти игнорируют запросы Генпрокуратуры. В СПЧ и Совете Федерации арест и возможную экстрадицию русского «хакера» в США считают незаконными.
 
globallookpress.com © Фото из личного архива
 

Совет при президенте России по правам человека намерен потребовать от израильских властей объяснить, какая судьба ожидает российского хакера Алексея Буркова, а также предоставить отчёт об условиях его содержания в тюрьме. Об этом RT сообщил член СПЧ Александр Брод.

Как сообщал RT, 29-летний Алексей Бурков был арестован по запросу Интерпола в Израиле ещё в 2015 году. США обвиняют россиянина в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами.

«Дело Буркова находится на контроле российского МИД. Со стороны нашей комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека в посольство Израиля в Москве будет подготовлено письмо. Мы попросим разъяснить условия содержания Буркова и его дальнейшую судьбу», — заявил Брод.

Собеседник отмечает, что Генпрокуратура России уже несколько лет не может добиться рассмотрения израильским судом запроса на экстрадицию Буркова на родину, где в отношении него также заведено уголовное дело.

«Они слишком долго тянут с ответом. Я думаю, это неуважение к судьбе нашего гражданина», — говорит Брод.

В Министерстве иностранных дел России RT пояснили, что российские дипломаты несколько раз направляли израильским властям ноты в связи с делом Буркова.

«В апреле 2017 года Генеральной прокуратурой России был подан запрос израильским властям о выдаче российского гражданина Алексея Буркова, арестованного по требованию США в 2015 году, — отмечают в пресс-службе ведомства. — До настоящего времени никакой официальной реакции на него от израильской стороны не поступало. Посольство Российской Федерации в Тель-Авиве регулярно направляет официальные ноты в компетентные органы государства Израиль о рассмотрении российского запроса о выдаче Буркова. Эти обращения также остаются без ответа».

В МИД подчеркивают, что российская сторона считает неприемлемой развернутую властями США кампанию арестов россиян в третьих странах по надуманным обвинениям и намерена продолжать усилия по защите законных прав и интересов Буркова с целью его скорейшего возвращения на Родину.

Помилование со взаимностью

Как ранее сообщал RT, семья Буркова обращалась к дипломатам с просьбой инициировать обмен россиянина на приговорённую в России к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Израильские власти заявили, что такой обмен невозможен, поскольку Верховный суд страны уже решил, что Бурков должен быть выдан США. Однако Бурков может быть выдан в США только в случае, если министр юстиции Израиля Амир Охана подпишет соответствующее постановление.

Вместе с тем израильские власти просят президента России Владимира Путина помиловать Иссахар. Официальные обращения Путину ранее направил президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

При этом, как поясняет Александр Брод, прошение о помиловании должно подаваться по определённому регламенту.

«Есть необходимая процедура: обращаться с просьбой о помиловании к главе государства должна либо сама осуждённая, либо её представитель, — поясняет Брод. — В итоге, если будет необходимая процедура соблюдена, президент сможет рассмотреть прошение».

Российские чиновники считают, что для удовлетворения этой просьбы Израиль должен, в свою очередь, пойти на уступки.

«В случае с Иссахар, я думаю, должны быть соблюдены условия взаимности, — отмечает в беседе с RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Если израильтяне просят помиловать и освободить её, то им стоит сделать какие-то ответные шаги. Я понимаю, что им не хочется ссориться с американцами, выдавая Буркова России. Тем не менее интересы России они в такой ситуации не могут проигнорировать».

Собеседник отмечает, что удерживание россиянина в Израиле — очередное доказательство того, что США распространяет свою юрисдикцию на весь мир.

«Это верховенство американских законов над международным законодательством. Это огромная проблема», — сказал он.

«Мы видели это на примере Виктора Бута, Константина Ярошенко, других россиян, — резюмирует Брод. — Их экстрадируют в США и там держат в крайне тяжелых условиях, зачастую без доступа адвокатов, российских дипломатов. Международная общественность, структуры ООН и Совета Европы, адвокатское сообщество должны обращать внимание на подобные инциденты, на условия содержания людей, призывая к объективному рассмотрению дел на стадии следствия и в судах».

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