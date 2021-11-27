Долго ли проживёт альянс немецких зелёных и социал-демократов

В Германии без серьёзных перемен

В Германии объявлено о формировании новой правительственной коалиции, в которую вошли социал-демократы, зеленые и свободные демократы.

ХДС/ХСС практически не претендовала на участие в новом правительстве, сразу обозначив намерение уйти в оппозицию. Для Германии и на федеральном уровне, и на уровне земель характерны такие отношения конкурирующих политических сил, когда, например, на местном уровне могут формироваться коалиции самых причудливых конфигураций, без привязки к тому, какой альянс правит в стране. Это обеспечивает относительно несущественные колебания политического курса при смене власти.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Еще в начале 2000-х годов две ведущие немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ называли двумя крыльями одной партии власти. А вот зеленые стоят особняком. Эта партия зарождалась как партия левого, пацифистского толка, выступавшая против гонки вооружений и военных блоков, но со временем она эволюционировала в проамериканскую, атлантистскую партию. Зелёные сегодня – это выходящая за рамки здравого смысла экологическая повестка, доводимая до абсурда борьба за права меньшинств, включая сексуальные; потворство мигрантам.

Всё это проявилось в новом коалиционном соглашении. Планируется, в частности, ускорить отказ от угольной электрогенерации и закрыть все такие электростанции не к 2038 году, как было намечено правительством Меркель, а к 2030-му. Новое правительство собирается к 2040 году отказаться и от электростанций, работающих на газе. К концу десятилетия доля электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками, должна составить 80 процентов. В прошлом году она была на уровне 45 процентов. Два процента площади Германии предполагается выделить для сооружения ветрогенераторов, а на крышах всех новостроек устанавливать солнечные батареи.

Показательны изменения в миграционной политике. Планируется облегчить получение немецкого гражданства. Во-первых, теперь допускается двойное гражданство. А во-вторых, претендовать на паспорт гражданина ФРГ можно будет через пять лет легального проживания в Германии, а не через восемь, как сейчас.

Законопослушным мигрантам, в том числе беженцам, не менее пяти лет живущим в Германии, но имеющим лишь временное разрешение на пребывание в стране, новая коалиция обещает предоставить перспективу получения бессрочного вида на жительство. Кроме того, будущее правительство собирается создать дополнительные возможности для легальной иммиграции, ограничить нелегальную и облегчить процедуру воссоединения семей. Зеленые давно считаются «партией иммигрантов», лоббирующей их интересы и в огромной степени опирающейся на их голоса.

Потрафили зелёные и молодежи. В программе коалиции – снижение с 18 до 16 лет избирательного возраста, для чего потребуется внести поправку в Основной закон ФРГ, а также положение о допустимости легализации марихуаны и ее продажи в специальных лицензированных магазинах.

Для России появление в правительстве ФРГ партии, стоящей на антироссийских позициях, хорошей новостью не назовешь, тем более что лидер зеленых Анналена Бербок почти наверняка (официально состав нового правительства пока не оглашён) станет министром иностранных дел. Однако крутой смены курса не будет. Показательно, что внешняя политика затрагивается только в седьмой из девяти глав коалиционного соглашения, причём об отношениях с Россией, Украиной и Белоруссией речь идет ближе к концу этой главы.

Наблюдатели обратили внимание на охлаждение тона по отношению к России в сравнении с коалиционным соглашением четырехлетней давности. В прежнем соглашении говорилось о «заинтересованности в хороших отношениях и близком сотрудничестве с РФ для защиты мира», о том, что Германия хочет «вместе с Россией гарантировать мир в Европе», Москве предлагалось двигаться к «общей экономической зоне от Лиссабона до Владивостока» и ставилось целью «возвращение к взаимному доверию и мирному балансу интересов». Ныне формулировки иные: «Россия играет важную роль как международный фактор. Мы знаем ценность крепких и стабильных отношений и будем стремиться их сохранить (...), принимая во внимание различное восприятие угроз и сосредоточившись на общей и последовательной политике ЕС в отношении России».

К Москве предъявляются требования: «Мы требуем немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятию соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений». Реверансом Киеву выглядит следующий пассаж коалиционного соглашения: «Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться к этому путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики».

Характерно, что в соглашении обойдена гораздо более насущная для Киева тема обеспечения транзита газа через Украину. Вместо этого – бессодержательные общие положения: «Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии, производства "зеленого" водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2». Газ назван важным топливом для обеспечения перехода к «зеленой экономике», но «Северный поток – 2» не упоминается вообще; говорится лишь, что сертификация всех газопроводов должна происходить с соблюдением права Европейского союза. Напомним, 25 августа компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от требований нового законодательства ЕС, но компания пытается оспорить решение немецкого регулятора и подала апелляцию в Верховный суд ФРГ.

Ничего принципиально нового в этой риторике по сравнению с тем, что говорилось в последнее время в правительстве Меркель, нет. В целом баланс подходов к отношениям с Россией в новом правительстве будет близок к предыдущему. А в случае неконструктивной позиции Анналены Бербок многие вопросы будут решаться через её голову непосредственно с новым канцлером Олафом Шольцем.

Есть основания считать, что в новой коалиции СДПГ будет не только старшим, но и главным партнером, определяющим основные направления политики, хотя бы потому, что у социал-демократов всегда есть возможность смены нынешних союзников на ХДС/ХСС, тогда как альянс зелёных с христианскими демократами крайне маловероятен.