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Долго ли продержится протекторат США над Европой?

08 января 2021, 00:45  •  75 • В мире
Под видом расширения Евросоюза создаются «внутренние колонии» Германии
Потеряв свои колонии после разгрома в Первой мировой войне и провала попыток завоевать жизненное пространство во Второй, немцы стали снова укреплять влияние в Старом Свете. Теперь уже в рамках «европейской семьи». Партнёров Германии по Евросоюзу это беспокоит. Polskie Radio отмечает, что Польша рассматривается Германией как страна дешевой рабочей силы и рынок сбыта некачественных товаров. В интервью интернет-порталу Kurt.digital немецкий бизнесмен Райнхард Петцольд говорит: «Польше, увы, будет очень сложно избавиться от этого имиджа в ближайшем будущем».
Петцольд, хорошо знакомый с польским рынком, обратил внимание на проблему более высоких цен на товары в Польше по сравнению с рядом аналогичных товаров в Германии. По его словам, нет никаких экономических причин для того, чтобы один и тот же шоколад или моющее средство от одного производителя были дороже в Польше, чем в Германии. «Германия очень сильно содействовала польской трансформации с тем, чтобы она принесла ей экономическую выгоду», – говорит немецкий бизнесмен.
Точно так же в годы послевоенного подъема Германия использовала дешёвую рабочую силу из Югославии, Турции, а после развала социалистического содружества – из СССР, Албании, постсоветских стран. Под видом расширения Евросоюза создавались «внутренние колонии», которые Германия заваливала своими товарами и подчиняла немецким банкам. И всё под разговоры о «единой европейской семье».
Английский политолог Пир Риаз Али Шах говорит, что «колониализм никуда не делся, а мимикрировал и приобрёл глобальный характер». Ведь суть колониализма в том, чтобы разделить народы на господствующие и рабские. Сегодня в Британии, по словам Али Шаха, к неграмотным «цветным» добавились литовцы, украинцы, которые зачастую гораздо образованнее тех, кого они обслуживают. А то, что Запад проделал в Ираке, Ливии, Югославии, нельзя назвать иначе как реколонизацией.
Впрочем, поляки пытаются хоть как-то немцам сопротивляться. Польша стремится стать негласным лидером «Вышеградской четвёрки» (объединение четырех центральноевропейских государств: Польша, Чехия, Венгрия, Словакия), претендуя на роль защитницы молодой Европы перед старой Европой. Польша проигнорировала специальный саммит ЕС по миграции и отказалась подписывать Миграционный пакт ООН. Осложняет отношения Варшавы с Берлином периодически возникающий вопрос о репарациях за ущерб в годы Второй мировой войны, которые Варшава требует от западного соседа; называется сумма в 850 млрд долларов. Берлин любые новые репарационные выплаты отвергает.
Ещё одним камнем преткновения в германо-польских отношениях является проект «Северный поток - 2». Варшава против газопровода, целиком поддерживая в этом вопросе позицию США. «Польша сейчас станет игроком, который будет представлять интересы США в нашем регионе, – пишет профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский. – Германия отказалась от этой роли, выбрав ведение бизнеса с Россией, так что эта роль естественным образом перешла к нашей стране. Польша может проводить политику в отношении восточных соседей под защитой политического "зонта" Вашингтона».
Ангела Меркель и Дональд Туск. Фото: REUTERS/Michele Tantussi
В такой ситуации Германия стала добиваться отмены принципа единогласия при принятии решений в Евросоюзе, чтобы сделать удельный вес ФРГ в европейских делах подавляющим. МИД ФРГ недавно поддержал предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании по вопросам внешней политики. «Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет, действуя извне, внести раскол в ЕС», – заявил государственный министр в МИД Германии Михаэль Рот. Чтобы увеличить норму прибыли немецких капиталистов за счёт дешевизны труда гастарбайтеров, Меркель распахнула двери для мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, но здесь у немцев гладко не получилось, и главные трудности Германии с её «понаехавшими» ещё впереди. «Канцлер Германии Ангела Меркель – отнюдь не «спасительница Европы»… Меркель шаг за шагом разрушает Евросоюз своей политикой в отношении кризиса с беженцами, не обращая внимания на назревающий раскол, и эта «война» продолжится в будущем», – пишет американское издание Politico.
Миграционный кризис подтачивает единство Евросоюза. Фото: REUTERS/Elias Marcou
Евросоюз уже расколот, как показало недавнее голосование по бюджету ЕС на ближайшие 7 лет. Такой раскол в интересах США; там смотрят на Европу как на свой протекторат, не желая допустить доминирования Германии, которое может вернуть ко временам противоречий между англосаксами и немцами времён Второй мировой войны.
Однако все планы установления гегемонии сегодня вряд ли осуществимы. Мир меняется, и происходит это всё быстрее. Американское издание Foreign Affairs отмечает, что «с ростом влияния Китая и России с возглавляемой Соединёнными Штатами либеральной международной системой» конкурируют теперь «другие проекты»: мол, «развивающиеся страны… могут теперь выбирать альтернативных покровителей». Думается, однако, что оценка Foreign Affairs как минимум устарела. На фоне общественно-экономических сдвигов, начало которым кладёт операция под условным названием COVID-19, вектор перемен становится иным, нежели простой переход «покровительства» от США к Китаю или кому-то ещё.
Заглавное фото: News Front
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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