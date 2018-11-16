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«Долго болела»: В Татарстане умерла жена первого президента республики Сакина Шаймиева

16 ноября 2018, 12:39  •  106 • Политика
Глава пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин подтвердил информацию о смерти 79-летней жены первого первого главы республики Минтимера Шаймиева - Сакины.
По словам близких и друзей семьи, Сакина Шаймиева «долго болела». Именно продолжительную болезнь называют основной причиной смерти.
Даже на пенсию в 1989 году она вышла по состоянию здоровья. На тот момент ей было 50 лет.
Родилась Сакина Шакировна в Казани в 1939 году. Со своим супругом Минтимером Шаймиевым познакомилась в 1960-х годах в Актанышском районе. В 1961-м сыграли свадьбу.

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