«Долго болела»: В Татарстане умерла жена первого президента республики Сакина Шаймиева

По словам близких и друзей семьи, Сакина Шаймиева «долго болела». Именно продолжительную болезнь называют основной причиной смерти.

Даже на пенсию в 1989 году она вышла по состоянию здоровья. На тот момент ей было 50 лет.

Родилась Сакина Шакировна в Казани в 1939 году. Со своим супругом Минтимером Шаймиевым познакомилась в 1960-х годах в Актанышском районе. В 1961-м сыграли свадьбу.