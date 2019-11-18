Долгий выход • 20 • Аналитика В Лондоне вновь озвучили новую дату выхода из Евросоюза – на этот раз речь идёт о 31 января. В итоге всё сильнее становится впечатление, что британские власти и сами не знают, что ждёт страну впереди и стоило ли вообще затевать всю эту игру. Своим мнением о будущем Великобритании с «Нашей Версией» поделились зарубежные политологи. Предраг Раич, политолог: – Сразу после референдума я сделал прогноз, что брексит или не состоится, или будет носить формальный характер. Не отказываюсь от него и сейчас. Хотя установлен срок последней отсрочки. Очередной. Британия остров не только географически. У неё своя островная юридическая система, отличная от континентальной. У неё нет конституции, она не перешла на метрическую систему, не отказалась от правого руля. Страна не вошла в Шенген, не отказалась от своей валюты. Держалась особняком, не поступалась своими интересами ради общеевропейских. И у населения сообщество никогда восторга не вызывало, максимальный уровень поддержки был не выше 60%. Потому вполне естественно, что при пропагандистской обработке перед референдумом он упал ниже 50. При этом торгово-экономические связи Британии с Европой в разы превосходят аналогичные с США. И создание зоны свободной торговли с западным другом не компенсируют потери от выхода. Референдум носил консультативный, а не обязывающий характер. Однако юридически всё законно. Если в некоторых европейских странах, включая Россию, источником власти является народ, то в Британии вся власть у парламента. В своё время он отвоевал это положение в борьбе с монархией, так оно и осталось. Немаловажно и то, между кем разделились голоса на референдуме. За выход в основном голосовали бэби-бумеры, поколение «60 плюс». Среди них сильны имперские сантименты, они помнят крайне ограниченную миграцию в страну. За выступили и мигранты во втором-третьем поколении – точно так же натурализовавшиеся испаноязычные граждане США поддерживают Трампа в закрытии границы для мексиканцев и никарагуанцев. А за сохранение в составе Европы выступили миллениалы, родившиеся в 1981–1996 годах. Они интегрированы в мир, и будущее за ними. Шотландия и Северная Ирландия тоже против. Причём ирландцев две трети, хотя противостоящие друг другу католическая и протестантская общины по численности практически равны. Под угрозой оказались права на свободное перемещение людей, товаров и капиталов с Ирландией. А каждый североирландец с рождения имеет право на получение ирландского паспорта. Крайне маловероятно, что борьба за создание единого ирландского государства опять примет вооружённые формы или Шотландия обретёт независимость. Но напряжение растёт. Элита в растерянности. Она боится ответственности, если последствия брексита окажутся катастрофическими. Грамотная дипломатия ЕС, не хватающая за рукав и дающая отсрочки, не позволяет использовать образ врага в политических целях и мобилизацию сторонников. Уверен, далеко не все консерваторы согласны со своим лидером Джонсоном, просто не высказываются открыто. Для него же отказ от брексита значит крах политической карьеры. Но шансы выиграть выборы, на которых вопрос выхода из ЕС будет доминировать, невелики или как минимум небесспорны. Грегори Мур, профессор колледжа Нотр-Дам Университета Огайо в Кливленде: По теме 4730 Умер или не существует Раскрыты подробности расследования о фальсификации подписей за оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму – Европа 75 лет живёт без войны. ЕС обеспечивает баланс в регионе, позволяет преодолевать экономические и политические противоречия. Британцам стоило найти компромисс с европейской бюрократией. Вместо этого начались метания: референдум, выход из ЕС без сделки, теперь выборы. Это просто сумасшедший дом. Как, впрочем, и в Соединённых Штатах. Пир Риаз Али Шах, политолог: – Брексит ещё не состоялся, а его плоды британцы уже ощущают. Уменьшился выбор товаров в супермаркетах, ходят слухи о возможных перебоях с продуктами и лекарствами. Худеет фунт, падает ВВП, растёт безработица. Фирмы массово переводят свои штаб-квартиры в другие страны. Редеет поток желающих жить в Англии, в том числе из числа россиян. А эмиграция из страны, по оценке газеты «Гардиан», увеличилась с 8 тыс. в прошлом году до 85 тыс. в этом. Уезжают и коренные жители. На границе Ирландии появились плакаты: «Брексит – путь к объединению Ирландии». Идут гигантские демонстрации протеста. Обещанных благ от брексита не видно, а негатива хоть отбавляй. Потому что он был затеян в интересах узкой прослойки. Очень точно суть происходящего выразил знаменитый певец Элтон Джон, заявивший: «Чёрт побери, я – европеец, а не имперец». А имперская элита осуществляет классическую англосаксонскую доктрину мирового доминирования по заветам великого премьера Дизраэли, говорившего, что мы не можем довольствоваться частью – нам нужно всё. Своим уходом британцы хотят ослабить Европу и сосредоточиться на других континентах. Но вернуться туда не получится. Военная сила больше не работает, все интервенции США и союзников заканчиваются провалом. Не получается монополизировать и общественное мнение – традиционные СМИ теряют влияние на глазах. А проигрывая идеологически, вы проигрываете политически и организационно. Отношения раба и господина в современном мире невозможны. Но другой концепции у англосаксов нет. Они могут ещё помутить воду, как в Гонконге, Кашмире и других созданных ими горячих точках. Однако полновластно править миром не будут. Они лезут в Африку, а там уже присутствуют Китай и Россия. Не смогут они помыкать и таким мощным государством, как Индия, она может обойтись без них. Потому совершенно не важно, состоится брексит или нет. Он лишь одно из свидетельств полномасштабного кризиса, выхода из которого прежние «властелины мира» не знают. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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