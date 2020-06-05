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Долги по ЖКХ украинцы будут платить собаками, кошками и попугаями
05 июня 2020, 21:55 • 70 • Украина
Верховная рада Украины одобрила предложение министерства юстиции страны «О дополнительных мерах борьбы со злостными неплательщиками по предоставленным услугам жилищно-коммунального хозяйства». Отныне соответствующие органы получат право не только накладывать арест на недвижимое имущество должника, но и реализовывать с аукциона домашних животных нерадивого гражданина. Так называемые «показательные процессы», которые международные аналитики назвали «издевательством над здравым смыслом», уже прошли в ряде украинских регионов. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.
70-летняя жительница небольшого городка в Сумской области Анна Владимировна грозится совершить акт самосожжения на киевском майдане Независимости и обвинить в своей смерти действующую украинскую власть. А все потому, что накануне судебные приставы пригрозили «конфисковать» у нее трехлетнюю кавказскую овчарку и пятимесячную кошку породы норвежская лесная.
На вопрос, что станет в случае успешной реализации ее планов с указанными «братьями меньшими», Анна Владимировна ответить не смогла.
На этот же вопрос не смог ответить и заводчик английских спаниелей, киевлянин Руслан Т. На днях за долг в размере 10 тысяч гривен приставы отобрали у него элитного пса, который впоследствии был реализован с аукциона за 25 тысяч гривен.
Впрочем, по «счетам в платежках» столь оригинальным образом пришлось расплатиться не менее двум тысячам жителей Украины. Причем нередко под конфискационную категорию попадают не только собаки и кошки. Так, например, в Виннице стражи порядка изъяли у должника редкого нильского варана, а в Хмельницком «с молотка» был продан уникальный бразильский попугай.
Напомним, ранее народный депутат Рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагар, комментируя жалобу одной из пенсионерок на непомерно высокие тарифы ЖКХ, порекомендовал ей «продать собаку и заплатить за газ». Впоследствии нардеп принес женщине извинения.
Эти утверждения вызывают недоумение независимых экспертов.
Украинские специалисты в своих суждениях менее категоричны.
Автор: Леонид Андросов
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