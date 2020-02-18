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Долги не пускают
18 февраля 2020, 19:39 • 37 • Карикатуры
В 2020 году Украине потребуется более девяти миллиардов долларов на обслуживание и погашение валютной части государственного долга, говорится в "Инфляционном отчете" Нацбанка. Эта сумма составляет почти шесть процентов от украинского ВВП, при этом эксперты отмечают, что даже она не включает все расходы: валюта будет необходима на обслуживание и погашение корпоративных и торговых кредитов, вывода прибыли иностранными компаниями, а также под латание дыр в бюджете и текущее потребление.
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