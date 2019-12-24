Долги, инфляция, безработица: Турецких бедняков спасает не правительство, а таинственный "Робин Гуд"

Впервые "Робин Гуд" заставил говорить о себе, когда пришёл в продуктовый магазинчик и попросил его владельца назвать четырёх самых злостных должников. После этого он оплатил их долги и исчез. На вопросы о том, как его зовут, благотворитель ответил, что имя не назовёт, а делает он это ради божьего благословения.

Жители Стамбула вспомнили, что ещё весной некий загадочный человек подбросил в несколько бедных домов конверты с деньгами. Скорее всего, это был всё тот же "Робин Гуд", считают они и не устают благодарить своего спасителя.

В Турции сегодня крайне сложная экономическая ситуация: после прошлогоднего падения курса лиры выросла безработица, усилилась инфляция. Уже зафиксировано несколько случаев самоубийств на почве отчаяния - многим просто не на что жить и кормить семьи.