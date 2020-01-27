Долги Белоруссии: у кого занять «без политики» • 274 • Аналитика

Белорусский портал TUT.BY опубликовал статью о росте государственного долга своей Республики. Издание отмечает, что в прошлом году госдолг Белоруссии достиг 43 миллиардов рублей и продолжает расти. По прогнозным оценкам TUT.BY, к концу 2020 года за счет новых заимствований долг подрастёт до рекордных 54,4 млрд. рублей. Для справки: 1 белорусский рубль по сегодняшнему курсу составляет около 29,3 российских рублей.



Экономика на подпорках субсидий

Не мудрствуя лукаво, эксперты оценивают государственный долг Республики в белорусских рублях, хотя и оговариваются: 90% накопившихся заимствований номинировано в иностранной валюте (преимущественно – в долларах США), внешний долг достиг отметки $16,6 миллиарда.







Озабоченность экспертов легко понять. Кому понравится рост заимствований, угрожающих устойчивости экономики страны? Ведь правительство Белоруссии уже обозначило предельную черту госдолга в 45% ВВП, а сегодня планка заимствований подобралась к 36% ВВП. 36% не так много, но главное, что темпы роста долга увеличиваются.



Эксперты успокаивают себя и читателей тем, что мировая практика знает примеры других масштабов соотношения заимствований и национального продукта. В самом деле, в некоторых странах он уже превысил 100% ВВП, а, например, в Японии улетел к 295%. И ничего!



Только такой "тонизирующий" вывод вряд ли уместен при оценке экономики Республики Беларусь. Дело в том, что она – субсидируемая. По данным Международного валютного фонда, только за одно десятилетие (с 2005 по 2015 гг.) Россия безвозмездно влила в белорусскую экономику $106 миллиардов! Центробанк РФ дал ещё одну примечательную цифру: за счет беспошлинной продажи нефти и скидок на газ в 2011-2016 гг. Белоруссия таким образом получила от России $48,4 миллиарда.



По данным уже упомянутого МВФ, в 2018 году (более свежих данных пока нет) ВВП Белоруссии составил в номинале $59,4 миллиарда. Легко сравнить, какую реальную помощь оказывала Россия своему союзнику и партнёру.



На непересекающихся курсах

В принципе, в этом факте ничего необычного нет. В мире достаточно широко распространена практика, когда мощные мировые державы выдают преференции более скромным в экономическом плане партнерам.



Россию так поступать обязывал договор о создании Союзного государства от 1997 года. Меж тем, этот договор – дорога с двусторонним движением. Встречных шагов от Минска Москва так и не дождалась. Обычно в подтверждение этого обстоятельства вспоминают позицию президента Белоруссии по Крыму, когда минский союзник просто проигнорировал интересы своего московского партнёра.



Но лучше вспомнить более позднее время – российское эмбарго на поставку моторного топлива Украине. Минск тогда сильно подсуетился и обеспечил поставки горючего для воюющего Киева со своих НПЗ, переработавших на топливо льготную нефть из России.



Сегодня у Белоруссии с российской нефтью проблемы. Владимир Путин и Александр Лукашенко в прошлом году так и не смогли согласовать «дорожную карту» Союзного государства по части нефти, газа и налогов. При этом белорусский лидер настаивал: цены на энергоресурсы для его страны должны быть на уровне внутренних российских («как в Смоленской области»).



В белорусских СМИ Александр Григорьевич очень интересно обосновал своё требование: мол, Минск «ежегодно субсидирует российскую экономику на $9 млрд. и содержит 40 млн. россиян». Такой вывод Лукашенко сделал из отрицательного сальдо (как раз на $9 млрд.) баланса для Белоруссии в торговле с Россией. Только при чём тут «субсидия»?



Свою слабенькую экономику Александр Лукашенко легко поставил рядом с шестой экономикой мира – российской. Что тут сказать? При всех преференциях, полученных от Москвы, с 2011 года средний рост ВВП Белоруссии не превысил 1,1% в год. На 2020-2024 гг. МВФ вообще ожидает её годового падения на 0,05%.



Понятно, что в таких условиях для поддержания экономики на плаву не избежать заимствований. О них тоже чуть не весь год шли переговоры между Москвой и Минском. Белоруссия просила кредит на $630 миллионов от России и ещё $200 миллионов седьмого транша Евразийского фонда.







Потом передумала. Как заявил для СМИ министр финансов Белоруссии М.Ермолович, «необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет». (Это намёк на требование Кремля об углублении интеграции в рамках договора о Союзном государстве). То есть, теперь Минск ищет не просто, у кого занять "до получки", а у кого занять "без политики".



Минск нашёл «кредит коммерческий» – в Пекине. В конце декабря Белоруссия получила от Китая транш в юанях, эквивалентный $500 миллионам. Теперь идут заявления: «Кредит ничем не связан». Только помалкивают власти РБ, что он на $100 миллионов меньше долговых обязательств белорусов, которые им надлежит выплатить китайцам в 2020 году.



Говорят, экономика не любит суеты. Её успех – в тщательно выверенных партнёрских отношениях, когда добросовестно учитывается баланс интересов. Тот, кто не хочет принять это правило, обычно проигрывает и только множит свои долги. Похоже, это данный случай. Белорусский портал TUT.BY опубликовал статью о росте государственного долга своей Республики. Издание отмечает, что в прошлом году госдолг Белоруссии достиг 43 миллиардов рублей и продолжает расти. По прогнозным оценкам TUT.BY, к концу 2020 года за счет новых заимствований долг подрастёт до рекордных 54,4 млрд. рублей. Для справки: 1 белорусский рубль по сегодняшнему курсу составляет около 29,3 российских рублей.Не мудрствуя лукаво, эксперты оценивают государственный долг Республики в белорусских рублях, хотя и оговариваются: 90% накопившихся заимствований номинировано в иностранной валюте (преимущественно – в долларах США), внешний долг достиг отметки $16,6 миллиарда.Озабоченность экспертов легко понять. Кому понравится рост заимствований, угрожающих устойчивости экономики страны? Ведь правительство Белоруссии уже обозначило предельную черту госдолга в 45% ВВП, а сегодня планка заимствований подобралась к 36% ВВП. 36% не так много, но главное, что темпы роста долга увеличиваются.Эксперты успокаивают себя и читателей тем, что мировая практика знает примеры других масштабов соотношения заимствований и национального продукта. В самом деле, в некоторых странах он уже превысил 100% ВВП, а, например, в Японии улетел к 295%. И ничего!Только такой "тонизирующий" вывод вряд ли уместен при оценке экономики Республики Беларусь. Дело в том, что она – субсидируемая. По данным Международного валютного фонда, только за одно десятилетие (с 2005 по 2015 гг.) Россия безвозмездно влила в белорусскую экономику $106 миллиардов! Центробанк РФ дал ещё одну примечательную цифру: за счет беспошлинной продажи нефти и скидок на газ в 2011-2016 гг. Белоруссия таким образом получила от России $48,4 миллиарда.По данным уже упомянутого МВФ, в 2018 году (более свежих данных пока нет) ВВП Белоруссии составил в номинале $59,4 миллиарда. Легко сравнить, какую реальную помощь оказывала Россия своему союзнику и партнёру.В принципе, в этом факте ничего необычного нет. В мире достаточно широко распространена практика, когда мощные мировые державы выдают преференции более скромным в экономическом плане партнерам.Россию так поступать обязывал договор о создании Союзного государства от 1997 года. Меж тем, этот договор – дорога с двусторонним движением. Встречных шагов от Минска Москва так и не дождалась. Обычно в подтверждение этого обстоятельства вспоминают позицию президента Белоруссии по Крыму, когда минский союзник просто проигнорировал интересы своего московского партнёра.Но лучше вспомнить более позднее время – российское эмбарго на поставку моторного топлива Украине. Минск тогда сильно подсуетился и обеспечил поставки горючего для воюющего Киева со своих НПЗ, переработавших на топливо льготную нефть из России.Сегодня у Белоруссии с российской нефтью проблемы. Владимир Путин и Александр Лукашенко в прошлом году так и не смогли согласовать «дорожную карту» Союзного государства по части нефти, газа и налогов. При этом белорусский лидер настаивал: цены на энергоресурсы для его страны должны быть на уровне внутренних российских («как в Смоленской области»).В белорусских СМИ Александр Григорьевич очень интересно обосновал своё требование: мол, Минск «ежегодно субсидирует российскую экономику на $9 млрд. и содержит 40 млн. россиян». Такой вывод Лукашенко сделал из отрицательного сальдо (как раз на $9 млрд.) баланса для Белоруссии в торговле с Россией. Только при чём тут «субсидия»?Свою слабенькую экономику Александр Лукашенко легко поставил рядом с шестой экономикой мира – российской. Что тут сказать? При всех преференциях, полученных от Москвы, с 2011 года средний рост ВВП Белоруссии не превысил 1,1% в год. На 2020-2024 гг. МВФ вообще ожидает её годового падения на 0,05%.Понятно, что в таких условиях для поддержания экономики на плаву не избежать заимствований. О них тоже чуть не весь год шли переговоры между Москвой и Минском. Белоруссия просила кредит на $630 миллионов от России и ещё $200 миллионов седьмого транша Евразийского фонда.Потом передумала. Как заявил для СМИ министр финансов Белоруссии М.Ермолович, «необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет». (Это намёк на требование Кремля об углублении интеграции в рамках договора о Союзном государстве). То есть, теперь Минск ищет не просто, у кого занять "до получки", а у кого занять "без политики".Минск нашёл «кредит коммерческий» – в Пекине. В конце декабря Белоруссия получила от Китая транш в юанях, эквивалентный $500 миллионам. Теперь идут заявления: «Кредит ничем не связан». Только помалкивают власти РБ, что он на $100 миллионов меньше долговых обязательств белорусов, которые им надлежит выплатить китайцам в 2020 году.Говорят, экономика не любит суеты. Её успех – в тщательно выверенных партнёрских отношениях, когда добросовестно учитывается баланс интересов. Тот, кто не хочет принять это правило, обычно проигрывает и только множит свои долги. Похоже, это данный случай. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





274 Источник Похожие новости Удар по дипмиссии в Ираке: новый акт вялотекущей войны с США Китай получает 2-й полковой комплект С-400 и укрепляет свою ПВО с помощью России Кругом враги! Новое правительство России: «тёмные лошадки» Михаила Мишустина Вышинский рассказал о целях своей поездки на сессию ПАСЕ Скоростные стройки по-китайски: в чем их секрет Новости партнеров