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Долгая зима в жуткой темноте: Чем грозит ядерная война между США и Россией - СМИ
19 августа 2019, 10:54 • 93 • В мире
Огонь баллистических ракет выбросит в атмосферу 147 миллионов тонн сажи и пыли, которые на десятилетие закроют солнечный свет, погрузив Землю в длинную жуткую темную зиму. Примерно такой сценарий предсказывают американские ученые в том случае, если США и Россия столкнутся в масштабной ядерной битве.
Ситуацию возможной ядерной войны исследователи из Университета Рутгерса в Нью-Джерси смоделировали при помощи 4D-версии "Климатической модели атмосферы". Таким образом они попытались представить, какими последствиями грозит воображаемый конфликт.
После того как не пропускающие солнечный свет облака сажи и пыли расползутся за несколько недель над всем земным шаром, воздух остынет до 9 градусов Цельсия и наступит 10-летняя зима в темноте, пишет The Sun.
"Использование ядерного оружия Россией и США грозит катастрофическими последствиями для всего мира, а для страны, предпринявшей полномасштабную атаку, будет "самоубийством", - констатируют ученые.
Кстати, отметим, что это не первый раз, когда Daily Mail решила пофантазировать на тему ядерной войны между Россией и США. Ранее, например, читателям предлагали советы по выживанию. Мол, если со стороны русских вдруг случится ядерная бомбежка…
Так, гражданам США советуют заранее запастись питьевой водой и продуктами долгого срока хранения. Издание советует купить рации, ведь сотовая связь наверняка выйдет из строя. От взрыва рекомендуется укрываться за толстой стеной из бетона - мол, чем толще, тем меньше радиационных частиц сможет пройти через неё.
Если же взрыв застал на улице, то портал советует не смотреть в сторону взрыва, поскольку он может ослепить. Затем следует совет в течение 30 минут найти убежище, в котором нужно сразу избавиться от одежды, хорошенько высморкаться и обтереться влажной тряпкой или принять душ, чтобы смыть как можно больше радиоактивных частиц.
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