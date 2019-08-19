Долгая зима в жуткой темноте: Чем грозит ядерная война между США и Россией - СМИ

Ситуацию возможной ядерной войны исследователи из Университета Рутгерса в Нью-Джерси смоделировали при помощи 4D-версии "Климатической модели атмосферы". Таким образом они попытались представить, какими последствиями грозит воображаемый конфликт.

После того как не пропускающие солнечный свет облака сажи и пыли расползутся за несколько недель над всем земным шаром, воздух остынет до 9 градусов Цельсия и наступит 10-летняя зима в темноте, пишет The Sun.

"Использование ядерного оружия Россией и США грозит катастрофическими последствиями для всего мира, а для страны, предпринявшей полномасштабную атаку, будет "самоубийством", - констатируют ученые.

Кстати, отметим, что это не первый раз, когда Daily Mail решила пофантазировать на тему ядерной войны между Россией и США. Ранее, например, читателям предлагали советы по выживанию. Мол, если со стороны русских вдруг случится ядерная бомбежка…

Так, гражданам США советуют заранее запастись питьевой водой и продуктами долгого срока хранения. Издание советует купить рации, ведь сотовая связь наверняка выйдет из строя. От взрыва рекомендуется укрываться за толстой стеной из бетона - мол, чем толще, тем меньше радиационных частиц сможет пройти через неё.

Если же взрыв застал на улице, то портал советует не смотреть в сторону взрыва, поскольку он может ослепить. Затем следует совет в течение 30 минут найти убежище, в котором нужно сразу избавиться от одежды, хорошенько высморкаться и обтереться влажной тряпкой или принять душ, чтобы смыть как можно больше радиоактивных частиц.