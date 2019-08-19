Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Биби" в роли миротворца? Что будут обсуждать Нетаньяху с Зеленским
Железнодорожный вокзал Донецка возобновил работу после пятилетнего перерыва
«Россия рассчитывает на диалог со всеми»: какие вопросы обсудят Путин и Макрон в...
Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с ...
Главная / В мире

Долгая зима в жуткой темноте: Чем грозит ядерная война между США и Россией - СМИ

19 августа 2019, 10:54  •  93 • В мире
Огонь баллистических ракет выбросит в атмосферу 147 миллионов тонн сажи и пыли, которые на десятилетие закроют солнечный свет, погрузив Землю в длинную жуткую темную зиму. Примерно такой сценарий предсказывают американские ученые в том случае, если США и Россия столкнутся в масштабной ядерной битве.
Ситуацию возможной ядерной войны исследователи из Университета Рутгерса в Нью-Джерси смоделировали при помощи 4D-версии "Климатической модели атмосферы". Таким образом они попытались представить, какими последствиями грозит воображаемый конфликт.
После того как не пропускающие солнечный свет облака сажи и пыли расползутся за несколько недель над всем земным шаром, воздух остынет до 9 градусов Цельсия и наступит 10-летняя зима в темноте, пишет The Sun.
"Использование ядерного оружия Россией и США грозит катастрофическими последствиями для всего мира, а для страны, предпринявшей полномасштабную атаку, будет "самоубийством", - констатируют ученые.
Кстати, отметим, что это не первый раз, когда Daily Mail решила пофантазировать на тему ядерной войны между Россией и США. Ранее, например, читателям предлагали советы по выживанию. Мол, если со стороны русских вдруг случится ядерная бомбежка…
Так, гражданам США советуют заранее запастись питьевой водой и продуктами долгого срока хранения. Издание советует купить рации, ведь сотовая связь наверняка выйдет из строя. От взрыва рекомендуется укрываться за толстой стеной из бетона - мол, чем толще, тем меньше радиационных частиц сможет пройти через неё.
Если же взрыв застал на улице, то портал советует не смотреть в сторону взрыва, поскольку он может ослепить. Затем следует совет в течение 30 минут найти убежище, в котором нужно сразу избавиться от одежды, хорошенько высморкаться и обтереться влажной тряпкой или принять душ, чтобы смыть как можно больше радиоактивных частиц.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
18 августа 2019, 21:39
«Санкции значительно уже»: Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера
19 августа 2019, 10:54
"Эта идея была зафиксирована 100 лет назад": Эксперт объяснил, почему Brexit неизбежен
18 августа 2019, 18:39
Уж в армию невтерпёж: Взятка как способ попасть в строй
18 августа 2019, 18:39
Россия ростовщическая: Банки задумались о «вечном». ВТБ готовится выпускать 100-летние долговые бумаги
18 августа 2019, 15:24
Застрелен соратник беглого олигарха Плахотнюка: Рядом с телом обнаружили таинственную записку
18 августа 2019, 15:24
"Грузия допустила ошибку": Бурджанадзе пожалела о выходе страны из СНГ
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2019, 01:09
Свидомит съездил в Грузию, написал отзыв и... расстроил еврогрузин (Руслан Осташко)
19 августа 2019, 02:39
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
19 августа 2019, 01:09
"Если мне разрешит народ": Какие условия по присоединению Чечни выставил от...
19 августа 2019, 04:24
Чтобы не опознали: Как израильские F-35 "сбрасывают шкурку" перед русскими ...
19 августа 2019, 07:39
Спит ли Путин по ночам? На кону будущее России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2019, 02:24
Грибы против ВСУ: Украинские военные лишились сразу девяти бойцов
16 августа 2019, 04:54
Украинцы решили мстить выжившим из самолета А321 (Telegram. обзор)
16 августа 2019, 04:54
Захарова одной фразой развенчала искажение слов Лаврова о Курилах
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
14 августа 2019, 10:24
Вылет киевского «Динамо», трудности «Аякса» и 22 пенальти в Копенгагене: итоги ответных матчей квалификации ЛЧ
14 августа 2019, 23:39
"Это унижение": Киев объяснил отказ принимать назад украинских моряков
12 августа 2019, 22:54
"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.