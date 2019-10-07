Долгая трезвая жизнь. У русских всё хорошо • 20 • Аналитика Проект «ЗЗ». В дремучее прошлое ушли те времена, когда образ русского на Западе ассоциировался с бутылкой сорокаградусной. Теперь всё иначе: русские гораздо меньше пьют и дольше живут. Об этом толкуют не российские чиновники, а специалисты Всемирной организации здравоохранения. Хорошо внутри страны, а снаружи — ещё лучше! Иностранная пресса рассказывает, как Путин встал на защиту климата и сделался лидером Ближнего Востока.









Как «водочная нация» удивила Всемирную организацию здравоохранения

Некоторым западным странам стоит поучиться трезвости у русских! К примеру, в Германии могли бы перенять опыт России и пить поменьше.



Об этом рассказывает Ульф Маудер в крупной немецкой газете «Die Welt». В рубрике «Здоровье», между прочим. И со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, между прочим.



На протяжении десятилетий Россия оставалась страной, где была зафиксирована «наибольшая проблема алкоголизма и чрезвычайно высокая смертность от пьянства». Однако новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердило: «водочная нация» (в оригинале «Wodka-Nation») ныне добилась поистине «огромных успехов» в борьбе с алкоголизмом.



По данным ВОЗ, с 2003 по 2016 гг. потребление алкоголя в РФ сократилось на 43 процента! В то же время ожидаемая продолжительность жизни резко возросла: с 57 лет для мужчин в 1994 году до 68 лет (для женщин — до 78 лет).



Эксперт ВОЗ Карина Феррейра-Боргес (Carina Ferreira-Borges) заявила, что стереотипное восприятие России стирается прямо сейчас.



В 2016 году россияне выпили всего лишь 11,7 литра чистого алкоголя на душу населения. Для сравнения: в Германии, по данным той же ВОЗ, было выпито 13,4 л чистого алкоголя в год.



Чистого алкоголя? Пол-литра пива содержит всего около 20 граммов такого алкоголя. Русские, кстати, традиционно предпочитают пить более крепкие напитки — вроде водки.



В течение многих лет, напоминает автор статьи, российские политики твердили об успехах в борьбе с алкоголизмом. Борьба шла на всех фронтах: устанавливалась минимальная цена на алкоголь, поднимались акцизы, вводился запрет на продажу алкоголя ночью и определялись строгие требования к рекламе спиртного. Кроме того, с 2013 года пиво тоже классифицируется как алкоголь.



Исследование ВОЗ стало первым независимым подтверждением того, что то, в чём сомневались иные критики России (успехи в борьбе с алкоголизмом), стало очевидным.



Карина Феррейра-Боргес, соавтор исследования, собрала и сравнила огромное количество данных — за 28 лет. «Всё сходится», — сделала она вывод. И Россия теперь может служить другим странам образцом для подражания!



Даже российские эксперты, которые скептически относятся к официальной статистике, иногда признают, что, вероятно, ситуация в «водочной империи» становится немного лучше.



Не только президент России Владимир Путин, но и его чиновники проповедуют здоровый образ жизни, продолжает журналист. «Спортсмен Путин, дзюдоист и хоккеист, в этом отношении составляет полную противоположность своему предшественнику Борису Ельцину, часто одурманивавшему себя алкоголем», — напоминает Ульф Маудер.





Путина волнуют высокие показатели смертности в России.



Сотни тысяч россиян погибли из-за пьянства, особенно в хаотичные 90-е годы, отмеченные голодом и нищетой, пишет далее автор. После распада Советского Союза потребление чистого алкоголя у мужчин выросло до 34 литров в год, что эквивалентно примерно 340 поллитровкам водки. Это почти по бутылке каждый день!



Явная демографическая проблема вызвала затем сопротивление политиков. Власти пришлось преодолевать «сопротивление мощного алкогольного лобби», указывает журналист. Однако, в отличие от прошлого, правительство больше не полагалось «на методы грубой силы». Нельзя забывать об уроках антиалкогольной кампании, которая проводилась в СССР под руководством Михаила Горбачёва в 80-х годах.



Сегодня в России идёт «тихая кампания», и вот она-то, пожалуй, стала наиболее успешной в российской истории. Сегодня в России запрещено распивать спиртное в парках и в общественных местах. В российских супермаркетах («к радости ВОЗ») каждая бутылка теперь отдельно отслеживается через электронную систему.



Достигнутые в России успехи могут стать стимулом для других стран. Феррейра-Боргес объясняет достижения русских простыми словами: «Чем сильнее политики контролируют алкоголь, тем резче идёт вниз кривая смертности».



Эксперты ВОЗ надеются, что власть в России предпримет и дальнейшие шаги. Например, поднимет возрастной минимум для приобретения алкоголя до 21 года. Прежде всего это должно снизить уровень смертности среди молодых пьющих, полагают учёные.







На сайте «Fox News», где вышел материал на эту же тему, приводятся данные по другим пьющим странам.



Согласно докладу ВОЗ, взрослые россияне потребляют 11,7 литра чистого алкоголя на душу населения. Для сравнения: немцы потребляют 13,4 литра, французы — 12,6 литра, жители Соединённого Королевства — 11,4 литра, а американцы — 9,8 литра.



Похоже, русским придётся и здесь догонять Америку.



Внутри хорошо, а снаружи ещё лучше

Победы на внутреннем фронте продолжаются победами на внешнем. На Ближнем Востоке появился новый лидер. Это Владимир Путин.



Об этом пишет в издании «Аль-Кудс» Ибрагим Навар.



Во Владимире Путине Ближний Восток нашёл «желаемое измерение». За несколько лет (отсчёт идёт с 2015 года) Путин сумел собрать воедино самых важных игроков, участвующих в политике на Ближнем Востоке. Сначала он «сумел отстранить» Соединённые Штаты от лидерства в регионе: убедил Трампа вывести войска из Сирии, заявив, что он (Путин) выиграл войну с террором, поэтому у американцев нет никаких причин оставаться в Сирии. Асада он убедил в том, что его выживание будет зависеть от того, останутся ли русские в Сирии. Путин нашёл достаточно оснований и для создания прочного союза с Ираном, чьё влияние распространяется на территории от Персидского залива до Восточного Средиземноморья. Он нашёл лазейку к Саудовской Аравии по каналам оружия и нефти. Ну а с Израилем у Путина тесный контакт через «два миллиона иммигрантов российского происхождения». Кроме того, Путин «приручил Эрдогана в Турции». Сейчас российские ЗРК С-400 установлены в Турции, и Эрдоган на полном серьёзе обсуждает с Путиным участие в передовой российской производственной программе «Сухой», если США выведут Анкару из программы самолёта F-35.



Аналитик делает вывод: «Теперь Путин может гордиться тем, чего он достиг на Ближнем Востоке». А достиг он вот чего: его мусульманские друзья — Роухани, возглавляющий государство, которое считает себя лидером шиитского крыла мусульманского мира, и Эрдоган, который держит знамя суннитского крыла. Эта два противоположных полюса, которые ранее пытались столкнуть между собой США, разжигая между ними конфликт. Теперь же «кремлёвский офис Путина» является главным контактным центром на Ближнем Востоке, работающим тогда, когда нужно вмешиваться в сложные ситуации.



Путин на Ближнем Востоке вне конкуренции.







В заботах о планете

Не об одном Ближнем Востоке думают в Кремле. Дело сохранения климата — дело для всех и каждого. Москва подписала Парижское соглашение по климату.



Правда, Павел Локшин в «Die Welt» считает, что русский президент едва ли меняет политический курс и по-настоящему озабочен будущим дождевых червей и птиц.



Корреспондент цитирует Путина, выступившего на промвыставке в г. Екатеринбурге: Утечка технологий набирает обороты. Стоит ли иронизировать над ЭМИ-генератором «Phaser»?

Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Сколько птиц гибнет из-за ветряков! Они так трясутся, что червяки вылезают из земли.



По мнению Локшина, таким образом Путин посылает сигнал: если вы не заботитесь о червях и птицах, то вы пренебрегаете традиционными энергоносителями. Проще говоря, газом с нефтью. Которые составляют «основу российской экономики», иронизирует автор. Совпадение?..



Ратификация Кремлём Парижского соглашения, по мнению Локшина, основана «на холодном расчёте». Во-первых, Путин намерен изобразить защиту климата и заработать побольше очков у западных партнёров — ратификация соглашения неспроста прошла после сближения с Францией и совпала с саммитом ООН по климату. Во-вторых, Путин готов защитить российские газ и нефть, представляющие собой важнейшие статьи экспорта. Ведь страна, как и прежде, зависит от экспорта энергоносителей.



Изменение климата Путину и вправду ни к чему, ибо оно угрожает важнейшим отраслям российской промышленности. Почти 45% нефтяных и газовых мощностей в Арктике и Сибири расположены в вечной мерзлоте. При потеплении тамошняя инфраструктура окажется в опасности.







Итак, дамы и господа, времена меняются. Немцам пора учиться у русских трезвости, французам тоже, а на Ближнем Востоке сменился лидер, и он тоже русский. О сохранении климата на планете, о дождевых червях и птицах заботятся тоже русские.



Видимо, в этом и кроется секрет долгожительства той нации, которую совсем недавно называли «водочной». В дремучее прошлое ушли те времена, когда образ русского на Западе ассоциировался с бутылкой сорокаградусной. Теперь всё иначе: русские гораздо меньше пьют и дольше живут. Об этом толкуют не российские чиновники, а специалисты Всемирной организации здравоохранения. Хорошо внутри страны, а снаружи — ещё лучше! Иностранная пресса рассказывает, как Путин встал на защиту климата и сделался лидером Ближнего Востока.Некоторым западным странам стоит поучиться трезвости у русских! К примеру, в Германии могли бы перенять опыт России и пить поменьше.Об этом рассказывает Ульф Маудер в крупной немецкой газете «Die Welt». В рубрике «Здоровье», между прочим. И со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, между прочим.На протяжении десятилетий Россия оставалась страной, где была зафиксирована «наибольшая проблема алкоголизма и чрезвычайно высокая смертность от пьянства». Однако новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердило: «водочная нация» (в оригинале «Wodka-Nation») ныне добилась поистине «огромных успехов» в борьбе с алкоголизмом.По данным ВОЗ, с 2003 по 2016 гг. потребление алкоголя в РФ сократилось на 43 процента! В то же время ожидаемая продолжительность жизни резко возросла: с 57 лет для мужчин в 1994 году до 68 лет (для женщин — до 78 лет).Эксперт ВОЗ Карина Феррейра-Боргес (Carina Ferreira-Borges) заявила, что стереотипное восприятие России стирается прямо сейчас.В 2016 году россияне выпили всего лишь 11,7 литра чистого алкоголя на душу населения. Для сравнения: в Германии, по данным той же ВОЗ, было выпито 13,4 л чистого алкоголя в год.Чистого алкоголя? Пол-литра пива содержит всего около 20 граммов такого алкоголя. Русские, кстати, традиционно предпочитают пить более крепкие напитки — вроде водки.В течение многих лет, напоминает автор статьи, российские политики твердили об успехах в борьбе с алкоголизмом. Борьба шла на всех фронтах: устанавливалась минимальная цена на алкоголь, поднимались акцизы, вводился запрет на продажу алкоголя ночью и определялись строгие требования к рекламе спиртного. Кроме того, с 2013 года пиво тоже классифицируется как алкоголь.Исследование ВОЗ стало первым независимым подтверждением того, что то, в чём сомневались иные критики России (успехи в борьбе с алкоголизмом), стало очевидным.Карина Феррейра-Боргес, соавтор исследования, собрала и сравнила огромное количество данных — за 28 лет. «Всё сходится», — сделала она вывод. И Россия теперь может служить другим странам образцом для подражания!Даже российские эксперты, которые скептически относятся к официальной статистике, иногда признают, что, вероятно, ситуация в «водочной империи» становится немного лучше.Не только президент России Владимир Путин, но и его чиновники проповедуют здоровый образ жизни, продолжает журналист. «Спортсмен Путин, дзюдоист и хоккеист, в этом отношении составляет полную противоположность своему предшественнику Борису Ельцину, часто одурманивавшему себя алкоголем», — напоминает Ульф Маудер.Путина волнуют высокие показатели смертности в России.Сотни тысяч россиян погибли из-за пьянства, особенно в хаотичные 90-е годы, отмеченные голодом и нищетой, пишет далее автор. После распада Советского Союза потребление чистого алкоголя у мужчин выросло до 34 литров в год, что эквивалентно примерно 340 поллитровкам водки. Это почти по бутылке каждый день!Явная демографическая проблема вызвала затем сопротивление политиков. Власти пришлось преодолевать «сопротивление мощного алкогольного лобби», указывает журналист. Однако, в отличие от прошлого, правительство больше не полагалось «на методы грубой силы». Нельзя забывать об уроках антиалкогольной кампании, которая проводилась в СССР под руководством Михаила Горбачёва в 80-х годах.Сегодня в России идёт «тихая кампания», и вот она-то, пожалуй, стала наиболее успешной в российской истории. Сегодня в России запрещено распивать спиртное в парках и в общественных местах. В российских супермаркетах («к радости ВОЗ») каждая бутылка теперь отдельно отслеживается через электронную систему.Достигнутые в России успехи могут стать стимулом для других стран. Феррейра-Боргес объясняет достижения русских простыми словами: «Чем сильнее политики контролируют алкоголь, тем резче идёт вниз кривая смертности».Эксперты ВОЗ надеются, что власть в России предпримет и дальнейшие шаги. Например, поднимет возрастной минимум для приобретения алкоголя до 21 года. Прежде всего это должно снизить уровень смертности среди молодых пьющих, полагают учёные.На сайте «Fox News», где вышел материал на эту же тему, приводятся данные по другим пьющим странам.Согласно докладу ВОЗ, взрослые россияне потребляют 11,7 литра чистого алкоголя на душу населения. Для сравнения: немцы потребляют 13,4 литра, французы — 12,6 литра, жители Соединённого Королевства — 11,4 литра, а американцы — 9,8 литра.Похоже, русским придётся и здесь догонять Америку.Победы на внутреннем фронте продолжаются победами на внешнем. На Ближнем Востоке появился новый лидер. Это Владимир Путин.Об этом пишет в издании «Аль-Кудс» Ибрагим Навар.Во Владимире Путине Ближний Восток нашёл «желаемое измерение». За несколько лет (отсчёт идёт с 2015 года) Путин сумел собрать воедино самых важных игроков, участвующих в политике на Ближнем Востоке. Сначала он «сумел отстранить» Соединённые Штаты от лидерства в регионе: убедил Трампа вывести войска из Сирии, заявив, что он (Путин) выиграл войну с террором, поэтому у американцев нет никаких причин оставаться в Сирии. Асада он убедил в том, что его выживание будет зависеть от того, останутся ли русские в Сирии. Путин нашёл достаточно оснований и для создания прочного союза с Ираном, чьё влияние распространяется на территории от Персидского залива до Восточного Средиземноморья. Он нашёл лазейку к Саудовской Аравии по каналам оружия и нефти. Ну а с Израилем у Путина тесный контакт через «два миллиона иммигрантов российского происхождения». Кроме того, Путин «приручил Эрдогана в Турции». Сейчас российские ЗРК С-400 установлены в Турции, и Эрдоган на полном серьёзе обсуждает с Путиным участие в передовой российской производственной программе «Сухой», если США выведут Анкару из программы самолёта F-35.Аналитик делает вывод: «Теперь Путин может гордиться тем, чего он достиг на Ближнем Востоке». А достиг он вот чего: его мусульманские друзья — Роухани, возглавляющий государство, которое считает себя лидером шиитского крыла мусульманского мира, и Эрдоган, который держит знамя суннитского крыла. Эта два противоположных полюса, которые ранее пытались столкнуть между собой США, разжигая между ними конфликт. Теперь же «кремлёвский офис Путина» является главным контактным центром на Ближнем Востоке, работающим тогда, когда нужно вмешиваться в сложные ситуации.Путин на Ближнем Востоке вне конкуренции.Не об одном Ближнем Востоке думают в Кремле. Дело сохранения климата — дело для всех и каждого. Москва подписала Парижское соглашение по климату.Правда, Павел Локшин в «Die Welt» считает, что русский президент едва ли меняет политический курс и по-настоящему озабочен будущим дождевых червей и птиц.Корреспондент цитирует Путина, выступившего на промвыставке в г. Екатеринбурге:По мнению Локшина, таким образом Путин посылает сигнал: если вы не заботитесь о червях и птицах, то вы пренебрегаете традиционными энергоносителями. Проще говоря, газом с нефтью. Которые составляют «основу российской экономики», иронизирует автор. Совпадение?..Ратификация Кремлём Парижского соглашения, по мнению Локшина, основана «на холодном расчёте». Во-первых, Путин намерен изобразить защиту климата и заработать побольше очков у западных партнёров — ратификация соглашения неспроста прошла после сближения с Францией и совпала с саммитом ООН по климату. Во-вторых, Путин готов защитить российские газ и нефть, представляющие собой важнейшие статьи экспорта. Ведь страна, как и прежде, зависит от экспорта энергоносителей.Изменение климата Путину и вправду ни к чему, ибо оно угрожает важнейшим отраслям российской промышленности. Почти 45% нефтяных и газовых мощностей в Арктике и Сибири расположены в вечной мерзлоте. При потеплении тамошняя инфраструктура окажется в опасности.Итак, дамы и господа, времена меняются. Немцам пора учиться у русских трезвости, французам тоже, а на Ближнем Востоке сменился лидер, и он тоже русский. О сохранении климата на планете, о дождевых червях и птицах заботятся тоже русские.Видимо, в этом и кроется секрет долгожительства той нации, которую совсем недавно называли «водочной». Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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