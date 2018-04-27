|
Долгая дорога к миру
27 апреля 2018, 20:54 • 47 • Карикатуры
Пхеньян и Сеул намерены улучшать отношения, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи. В документе отмечается, что стороны хотят приблизить "будущее совместное процветание и воссоединение".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 апреля 2018, 09:39
|
23 апреля 2018, 07:39
|
27 апреля 2018, 01:24
|
23 апреля 2018, 14:09
|
22 апреля 2018, 08:54
|
21 апреля 2018, 23:09
|
26 апреля 2018, 07:10