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Долгая дорога к миру

27 апреля 2018, 20:54  •  47 • Карикатуры

Пхеньян и Сеул намерены улучшать отношения, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи. В документе отмечается, что стороны хотят приблизить "будущее совместное процветание и воссоединение".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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