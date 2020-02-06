Долг зарплатой красен: на контроль коллекторов уйдет миллиард в год

На контроль за организацией деятельности коллекторов ежегодно потребуется миллиард рублей. В 2021 году на эти цели планируется потратить 1,046 млрд, а в 2022 году — 973 млн рублей. Эти деньги будут выделены на реализацию полномочий Федеральной службы судебных приставов, которой предстоит создать реестр профессиональных организаций по возврату просроченной задолженности, а также расширить штат сотрудников до 1605 человек. Об этом говорится в законопроекте Минюста (документ есть в распоряжении «Известий»), который уже в апреле планируется внести на рассмотрение Госдумы. В российском парламенте считают, что ради наведения порядка в деятельности коллекторов денег жалеть не стоит.

Дорогие полномочия

Федеральной службе судебных приставов (ФССП) для того, чтобы создать реестр организаций, осуществляющих коллекторскую деятельность, потребуется увеличить численность сотрудников на 1675 человек. Потребуются на это и деньги. В 2021-м на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 1,046 млрд, а в 2022 году — 973 млн рублей. Большая часть пойдет на зарплату новым работникам: на эти цели потребуется 790 млн и 821 млн рублей. Ежегодно для проведения плановых проверок потребуется 15 млн на командировочные расходы. Еще 102 млн рублей на аренду дополнительных зданий и помещений.

Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», разработанного Минюстом.

— Законопроектом расширяются полномочия Федеральной службы судебных приставов, касающиеся контроля (надзора) за деятельностью в области возврата просроченной задолженности физических лиц, в связи с чем существенно увеличится количество подконтрольных ФССП России субъектов и потребуется увеличение штатной численности ФССП России, что повлечет за собой необходимость выделения дополнительных бюджетных ассигнований, — пояснили «Известиям» в Минюсте.

Согласно документу, контрольные полномочия ФССП распространятся на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет. Как поясняется в документе, теперь приставы будут контролировать и включать в реестр не только профессиональных коллекторов, но и организации, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности по договорам займа. То есть — кредитные и микрофинансовые организации, потребительские кооперативы и ломбарды.

Как отмечается в пояснительной записке, в связи с этим существенно — до 43 350 — возрастет и число контролируемых объектов. В случае, если юрлицо не входит в реестр, оно будет вправе взаимодействовать с должниками только с помощью почтовых отправлений. К организациям будут предъявляться повышенные требования, например, ведение аудиозаписи всех случаев взаимодействия с должниками, записи текстовых и голосовых сообщений, хранение этой информации, а также всех бумажных и электронных документов сроком не менее двух лет. Кроме того, коллекторы должны будут иметь собственный сайт, электронную почту и заключить договор обязательного страхования ответственности.

Также к новым полномочиям ФССП предлагается отнести установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками. Оно вводится с учетом предложений бизнес-сообщества, осуществляющего деятельность в области возврата просроченной задолженности физических лиц. Также за приставами остается право исключать юридические лица из государственного реестра при совершении ими грубых, систематических или «иных нарушений, определенных законопроектом».

Исключить беспредел

Как считают в Минюсте, предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности.

— Согласно плану законопроектной деятельности правительства Российской Федерации на 2020 год, срок внесения законопроекта в Государственную Думу — апрель 2020 года, — уточнили в министерстве.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, документ комиссией по законопроектной деятельности еще не рассматривался и в кабмин не поступал.

— Тема контроля за коллекторской деятельностью очень важная и щепетильная. Мы обязательно внимательно изучим эту инициативу Минюста, а потом дадим ей свою оценку, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Зампред фракции «Справедливой России», первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг считает, что предусмотренные документом затраты логичны и в масштабах федерального бюджета незначительны.

— Это не критичная сумма. Надо сравнивать с объемом задач, которые получат судебные приставы. Чтобы исключить беспредел со стороны коллекторов, резонно выделить на эти цели средства, — заявил «Известиям» депутат. При этом он отметил, что говорить о поддержке законопроекта партией можно будет говорить только после его поступления в парламент.

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников также считает, что государство должно навести порядок в коллекторской деятельности, но при этом работа самой службы судебных приставов должна быть эффективнее. Он подчеркнул, что ФССП должна полностью заменить собой частных взыскателей долгов, потому что по сути они выполняют одну и ту же работу. Сегодня же судебные приставы не ведут никакой аналитики и не занимаются финансовыми расследованиями, отметил сенатор.