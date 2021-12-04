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Документы вручены. Донбасс стал ещё на шаг ближе к России

04 декабря 2021, 14:30  •  375 • Политика
Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР. Донбасс ещё на шаг приблизился к России.
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам четырёх регионов страны, депутатам Госдумы и лидерам Донецкой и Луганской народных республик - Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. В эти минуты продолжается съезд партии.
Таким образом, Донбасс стал ещё на шаг ближе к России.
Дмитрий Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы. Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артём Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба. Также членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин и министр просвещения России Сергей Кравцов, - говорится в сообщении пресс-службы партии.
Кроме того, членами "Единой России" стали депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин, а также исполняющий обязанности председателя Координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов.

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