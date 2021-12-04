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Документы вручены. Донбасс стал ещё на шаг ближе к России
04 декабря 2021, 14:30 • 375 • Политика
Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР. Донбасс ещё на шаг приблизился к России.
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам четырёх регионов страны, депутатам Госдумы и лидерам Донецкой и Луганской народных республик - Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. В эти минуты продолжается съезд партии.
Таким образом, Донбасс стал ещё на шаг ближе к России.
Кроме того, членами "Единой России" стали депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин, а также исполняющий обязанности председателя Координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов.
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