Документы вручены. Донбасс стал ещё на шаг ближе к России

Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР. Донбасс ещё на шаг приблизился к России.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам четырёх регионов страны, депутатам Госдумы и лидерам Донецкой и Луганской народных республик - Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. В эти минуты продолжается съезд партии.

Таким образом, Донбасс стал ещё на шаг ближе к России.