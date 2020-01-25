Документы ЦРУ об "агенте Гитлера" Бандере усилят украинских националистов, считает экс-советник президента Украины

Опубликованные ЦРУ документы, раскрывающие Степана Бандеру как фашиста и "агента Гитлера", приведут к усилению нынешних украинских националистов. Такое мнение выразил украинский политолог и бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Речь идёт о рассекреченном архиве американской разведки, в котором 300 документов посвящены деятельности лидера украинских националистов. В частности, отмечается, что за "пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

"Я думаю, что это приведёт к усилению националистических настроений на Украине и к ухудшению отношений с США", - уверен Олег Соскин.

По его мнению, американцы ведут себя "двурушнически" по отношению к националистам Украины. И на фоне разногласий США с Европой это может привести к сближению Украины с Германией, где после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера тоже усилятся националистические настроения, считает украинский политолог.