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Документы ЦРУ об "агенте Гитлера" Бандере усилят украинских националистов, считает экс-советник президента Украины

25 января 2020, 00:24  •  247 • Политика
ЦРУ рассекретило архивы об "агенте Гитлера" Степане Бандере. "Это приведёт к усилению националистических настроений на Украине и к ухудшению отношений с США", - считает экс-советник бывшего президента Украины.
Опубликованные ЦРУ документы, раскрывающие Степана Бандеру как фашиста и "агента Гитлера", приведут к усилению нынешних украинских националистов. Такое мнение выразил украинский политолог и бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Речь идёт о рассекреченном архиве американской разведки, в котором 300 документов посвящены деятельности лидера украинских националистов. В частности, отмечается, что за "пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
"Я думаю, что это приведёт к усилению националистических настроений на Украине и к ухудшению отношений с США", - уверен Олег Соскин.
По его мнению, американцы ведут себя "двурушнически" по отношению к националистам Украины. И на фоне разногласий США с Европой это может привести к сближению Украины с Германией, где после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера тоже усилятся националистические настроения, считает украинский политолог.
"Думаю, что эти документы ускорят этот процесс, приведут к консолидации. От этого могут ослабеть позиции Зеленского, если он не будет поддерживать национальные силы. Он и так уже воспринимается как инородец", - сказал Олег Соскин в интервью НСН.

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