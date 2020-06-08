Документы "русских наёмников из ЧВК Вагнера" вызвали вопросы и насмешки

На опубликованном "свидетельстве" размещена фотография мужчины с довольно характерной восточной внешностью, а к снимку прилагается свидетельство о рождении. Правда, выписано оно на Левченко Инну Николаевну, родившуюся в 1978 году в Ворошиловоградской области Украинской ССР.

"В Ливии нашли документы русского наёмника из ЧВК Вагнера. Господи, ну почему же они такие конченые дебилы?" - прокомментировал в Twitter автор микроблога "Голос Мордора".

Скриншот: Twitter/@spacelordrock

"Наёмник-трансгендер?" - со смехом добавили подписчики.

"Если что, на приложенном фото - хохлушка Инна. Не перепутайте", - написал @dx168b.

"Свидетельство о рождении - главный документ жителей России? Да половина населения и не вспомнит, где оно находится", - рассмеялся @taraszhd.

"Зато теперь мы знаем, как они выглядят, те самые "дочери офицеров". Раньше только знали, что за бред и тупости они несут постоянно", - заключил @InriSator.