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Документы "русских наёмников из ЧВК Вагнера" вызвали вопросы и насмешки
08 июня 2020, 11:00 • 170 • В мире
Западные СМИ не устают утверждать, что в Ливии на стороне генерала Хафтара воюют бойцы ЧВК Вагнера. И вот теперь этому якобы появилось "документальное подтверждение" в виде свидетельства о рождении "одного из бойцов". Однако этим авторы вброса смогли только вызвать насмешки у пользователей Сети.
На опубликованном "свидетельстве" размещена фотография мужчины с довольно характерной восточной внешностью, а к снимку прилагается свидетельство о рождении. Правда, выписано оно на Левченко Инну Николаевну, родившуюся в 1978 году в Ворошиловоградской области Украинской ССР.
"В Ливии нашли документы русского наёмника из ЧВК Вагнера. Господи, ну почему же они такие конченые дебилы?" - прокомментировал в Twitter автор микроблога "Голос Мордора".
Скриншот: Twitter/@spacelordrock
"Наёмник-трансгендер?" - со смехом добавили подписчики.
"Если что, на приложенном фото - хохлушка Инна. Не перепутайте", - написал @dx168b.
"Свидетельство о рождении - главный документ жителей России? Да половина населения и не вспомнит, где оно находится", - рассмеялся @taraszhd.
"Зато теперь мы знаем, как они выглядят, те самые "дочери офицеров". Раньше только знали, что за бред и тупости они несут постоянно", - заключил @InriSator.
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