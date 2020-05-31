Документы Приднестровья теперь не будут признавать в Молдове

Молдова в одностороннем порядке вышла из Соглашения о взаимном признании документов

В пятницу, 29 мая, состоялись переговоры подгруппы по банковским вопросам по урегулированию приднестровского конфликта. В переговорах, которые прошли в формате видеоконференции, приняли участие не только представители Тирасполя и Кишинёва, но и представители международных партнёров. Встреча состоялась по инициативе приднестровской стороны, это была первая встреча после перерыва в полгода, на все предыдущие предложения о встрече Кишинёв отвечал отказом.

Тирасполь в который раз предложил начать поиски решения проблем в банковском секторе, при этом приднестровская делегация представила конкретные проекты по решению этой проблемы, которая усложняет жизнь как граждан ПМР, так и приднестровских предприятий. При этом представители Тирасполя особо подчеркнули, что все предложенные проекты решения проблемы были разработаны на основании международных рекомендаций.

«Между тем никаких дееспособных решений, направленных на скорейшее урегулирование актуальных проблем в банковской сфере, в рамках встречи достигнуто не было по причине неготовности молдавских представителей к предметной содержательной работе. Более того, молдавская сторона намеренно попыталась сместить экспертную дискуссию в плоскость политических спекуляций, уходя от ответа на прямые вопросы, пытаясь избежать ответственности за деструктивные действия»,

– говорится в сообщении пресс-службы МИД ПМР.

В МИД Приднестровья отметили, что Кишинёв продолжает имитировать диалог, а на самом деле не собирается отменять банковскую блокаду Республики, что «нарушает права и интересы граждан ПМР и носит антигуманный характер в условиях пандемии». Кроме того, на сегодняшний день Молдавия не выполняет ни одной из договорённостей по межбанковскому взаимодействию, которые были достигнуты в ходе переговорного процесса.

Однако на этот раз представители Кишинёва решили пойти ещё дальше и объявили, что Молдова в одностороннем порядке аннулирует «Протокол от 16 мая 2001 года о взаимном признании действия документов, выдаваемых компетентными органами сторон».

Согласно этому документу, подписанному в 2001 году президентами Молдовы и Приднестровья, на территории двух государств признавались свидетельства о регистрации актов гражданского состояния; удостоверения личности и паспорта; водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств и номерных знаков, а также документы об образовании.

«В связи с этим приднестровская сторона потребовала от Кишинёва предоставить официальные объяснения в адрес Приднестровья и всех международных участников формата «5+2»,

– говорится в сообщении МИД.